Tripada ® Yogalehrerausbildung „Social“

Eine Yoga Ausbildung vor allem für psychosoziale Fachkräfte

Tripada Yoga ®: mit einfachen, gesundheitsfördernden Yogaübungen Körper, Geist und Seele in Einklang bringen…

…dies ist das Ziel, welches auch in der Ausbildung vermittelt wird. Tripada Yoga ® ist ein sehr ausgereiftes, säkulares und über viele Jahre bewährtes Kurskonzept in der Gesundheitsförderung und wird auch bereits seit einigen Jahren in der Suchthilfe und unterstützend bei der Schmerztherapie eingesetzt.

Mit der Ausbildung “ Tripada Yoga® Social“ werden vor allem Erzieher, Sozialarbeiter, Pädagogen, Lehrer, Psychologen, Physiotherapeuten u.ä. angesprochen, die Yoga als Methode zum Stressabbau, zur Förderung der Resilienz und der Rückengesundheit in Ihrem Berufsalltag einsetzen möchten, z.B. im Umgang mit Patienten, Klienten oder Schülern. Auch im Kindergarten lässt sich so eine kleine Yoga-Session mit den Kindern einbauen.

Für die Ausbildung werden keine Vorkenntnisse benötigt. An einem Wochenende (2 Tage) lernen die Teilnehmer alle wesentlichen Grundelemente des Tripada Yoga ® kennen. Aufbauend auf die Selbsterfahrung und deren Reflektion, lernen die Teilnehmer schrittweise, eine kleine Tripada Yoga ® Übungsreihe anzuleiten. Ziel ist es, diese Methode in die eigene Beratungsarbeit übertragen zu können.

Bei Interesse kann die Tripada Yoga Social Ausbildung auch zur Fortbildung für Mitarbeiter als Inhouse-Schulung gebucht werden. Termine auf Anfrage.

Die Ausbildung bietet keine Erlaubnis für Kursangebote als Yogalehrer am freien Markt, sondern ausschließlich den Einsatz im Kontext am Arbeitsplatz. Wer sich im Anschluss an das Wochenende eventuell für die komplette Tripada® Yogalehrerausbildung über 2 Jahre und 700 Stunden interessiert, kann sich das Wochenende hierauf anrechnen lassen. Alle weiteren Infos hierzu unter www.tripada-yogalehrerausbildung.de

