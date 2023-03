Trockenbarf ohne Konservierungsstoffe 6 Monate haltbar?

Warum ist Naturalis Trockenbarf ohne Konservierungsstoffe so lange haltbar?

Ist es unwahrscheinlich, dass Trockenbarf Hundefutter ohne Konservierungsstoffe länger als 6 Monate haltbar ist? Ja, tatsächlich verdirbt Hundefutter auf Grund seiner organischen Inhaltsstoffe ohne Konservierung schnell. Allerdings gibt es ein Menge natürliche Konservierungsstoffe. Spezielle Bedingungen bei Herstellung und Lagerung können eine längere Haltbarkeit gewährleisten. Die meisten Hundefutter, insbesondere Nassfutter, haben eine begrenzte Haltbarkeit und müssen innerhalb von einigen Monaten, frisches BARF innerhalb weniger Tage verzehrt werden, um Verderb und das Wachstum von Bakterien und Schimmel zu vermeiden.

Wenn Hundefutter ohne Konservierungsstoffe länger haltbar sein soll, müssen Techniken zur Verhinderung von Verderb und zum Schutz vor Bakterien und Schimmel eingesetzt werden, wie z.B. eine Trocknung, Kühlung oder Gefrierung sowie spezielle Verpackung. Es ist wichtig, die Haltbarkeit von Hundefutter sorgfältig zu überwachen und auf das Verfallsdatum zu achten, um sicherzustellen, dass das Futter gesund für den Hund ist. Naturalis Trockenbarf Hundefutter ist ab Herstellung und steriler Verpackung mindestens 12 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf jeder Verpackung aufgedruckt. Aber wie schafft Naturalis diese lange Haltbarkeit?

Durch das innovative Herstellungsverfahren mit schonender Lufttrocknung bei einer bestimmten Temperatur, werden Rohstoffe in Lebensmittelqualität bei Naturalis direkt und schnell verarbeitet. Dabei werden mikrobielle Risiken umfassend ausgeschlossen. Im Naturalis Trockenbarf wird so der AW-Wert (Activity of Water) durch Lufttrocknung auf 0,4 bis 0,6 verringert, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.

Naturalis verwendet verschiedene Gemüse, Gewürze und Öle zur Konservierung seines Trockenbarf Hundefutters. Zu beachten ist, dass Naturalis Trockenfutter bereits einen hohen Anteil an natürlichem Vitamin E und C enthält. Vitamin E, oder Tocopherol, ist ein natürliches Konservierungsmittel mit Anti-Aging-Eigenschaften. In der Lebensmittelindustrie dient es als natürlicher Konservierungsstoff. Die als Vitamin C bekannte Ascorbinsäure wird als Antioxidationsmittel und damit ebenfalls Konservierungsmittel eingesetzt. Naturalis setzt jedoch keinerlei künstliche Vitamine zu, um auch eine starke und sichere Bioverfügbarkeit zu ermöglichen.

Folgende Gemüse, Gewürze und Öle sind in Naturalis Trockenbarf Futter enthalten, die gute Konservierungseigenschaften mitbringen:

Kurkuma: Kurkuma enthält Curcumin, welches antimikrobielle Eigenschaften mitbringt. Knoblauch: Knoblauch hat antimikrobielle Eigenschaften und hilft bei der Konservierung. Die beigegebenen geringen Mengen von 0,1% können der Gesundheit des Hundes aber keinesfalls schaden. Kokosöl: Kokosöl hat ebenfalls antimikrobielle Eigenschaften und trägt dazu bei, das Wachstum von Bakterien und Schimmel zu hemmen. Petersilie und Rosmarin: Diese Gewürze haben antimikrobielle Eigenschaften und helfen, Bakterienwachstum zu hemmen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es bei unsachgemäßer Lagerung dennoch zu Verderb kommen kann. Es ist daher am besten, das Trockenfutter immer gemäß den Anweisungen des Herstellers kühl und trocken zu lagern und bestimmungsgemäß zu verwenden.

Naturalis bietet biologisch artgerechtes Vollwertfutter ohne jegliche Zusatzstoffe, getreidefrei, glutenfrei, sojafrei. Das Naturalis Smart 80 Trockenbarf Alleinfuttermittel wird zubereitet aus 80 % frischem Fleisch, Innereien, Knochen, 20 % frischem Obst, Gemüse und einer Anreicherung aus Gewürzen und Kräutern als natürliches Konservierungsmittel. Naturalis Smart BARF ist ein Hundefutter, das nativ alle essentiellen Nährstoffe wie Eiweiß, Fett, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unsere Hunde täglich brauchen. Dank seiner Inhaltsstoffe aus sorgfältig ausgewählten Naturprodukten in Lebensmittelqualität ist es für alle Hunderassen geeignet, einschließlich Hunden mit sensiblem Verdauungssystem und energischen, aktiven Hunden. Naturalis BARF Hundefutter ist reich an Antioxidantien. Naturalis Barf ist ein hypoallergenes Hundefutter mit allen wichtigen Nährstoffen für eine umfassend gesunde Ernährung von Hunden. Naturalis Smart 80 Trockenbarf entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturalis Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter.

