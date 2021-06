Trustwave baut Managed Detection and Response-Bereich aus

Führungsteam um versierte Experten erweitert

Chicago/Frankfurt a.M., 15. Juni 2021 – Trustwave, ein führender Anbieter von Managed Security Services mit Fokus auf Managed Detection und Response (MDR), gibt die Ernennung von zwei neuen Mitgliedern für das Senior Leadership Team bekannt.

Spencer Ingram, Senior Vice President, Operations, forciert die Strategie, die Kundenerfahrung sowie Systeme und Prozesse für das gesamte globale Geschäft weiterzuentwickeln. Zuvor war Spencer Ingram in leitenden Positionen im Bereich Managed Security Services (MSS) bei IBM und Secureworks tätig. Dort leitete er globale Teams in den Bereichen Security Engineering, Operations, Security Information and Event Management (SIEM) sowie Service Desk und Vulnerability Management. In dieser Funktion hat er die Servicebereitstellung für Tausende globale Kunden verantwortet – mit einem jährlichen Subscription-Umsatz in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro. Bei Secureworks sorgte Ingram für eine signifikante Erhöhung der Bruttomarge und begleitete als wichtiger operativer Leiter den Börsengang (IPO) des Unternehmens.

Oriana Vogel, Chief Human Resources Officer, wird die Optimierung der Talent-, Lern- und Entwicklungsprogramme sowie der Performance-Kultur des Unternehmens vorantreiben. Vor ihrer Tätigkeit bei Trustwave war Oriana Vogel als Top-Personalleiterin bei Discover Financial Services tätig. Dort leitete sie alle Business Partner sowie Talent Centers of Excellence und etablierte das erste Human Resources Management System (HRIS) sowie die Shared Services-Funktion. Oriana Vogel bekleidete außerdem leitende Positionen im Personalwesen bei Amazon und American Express. Sie hat einen MBA der Harvard Business School.

Trustwave beförderte zudem zwei interne Führungskräfte in seinem Senior Leadership Team: Marco Pereira wurde zum Senior Vice President of Strategy and Transformation und Edwin Lim zum General Manager, Asia.

MDR-Marktwachstum bringt neue Impulse für Trustwave

Passend zum Wachstum des MDR-Bereichs kommen die Ernennungen und Beförderungen der neuen Talente im Führungsteam von Trustwave genau zur richtigen Zeit.

“MDR is recognized as the next most important advancement in the Managed Security Services (MSS) market, rapidly expanding and demonstrating high double-digit growth” (Original-Zitat), sagt Martha Vazquez, Senior Research Analyst bei IDC Security Services.

“Wir verbessern aktiv unsere Fähigkeit, die strategische Ausrichtung sowie das Wachstum zu fördern. Darüber hinaus investieren wir stark in die Integration innovativer Technologien wie Machine Learning und Cloud-Möglichkeiten in unsere Fusion-Plattform”, sagt Eric Harmon, CEO von Trustwave. “Indem wir uns stetig weiterentwickeln, reagieren wir mit geeigneten Maßnahmen auf die wachsende fortschrittliche Bedrohungslandschaft sowie auf den Bedarf des Marktes an erstklassiger Managed Detection und Response.”

Anerkennung von IDC für strategische Ausrichtung und MDR-Investitionen von Trustwave

Vor kurzem hat das führende Marktforschungsunternehmen IDC einen neuen Kommentar mit dem Titel “Trustwave Executes Strategic Initiatives to Focus on MDR” (Doc #lcUS4772532, Mai 2021) veröffentlicht. Dieser Kommentar befasst sich mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und dem Schwerpunkt auf der eigens entwickelten sowie cloud-nativen offenen Trustwave Fusion XDR-Plattform.

IDC stellt fest: “Trustwave has indicated a tremendous focus and investment in the Fusion Platform.” Im IDC-Link heißt es: “Trustwave sees the cloud-native platform playing a critical role in its broader vision in the cloud security services space as the aggregator of cloud platforms from a security perspective, connecting “all of the relevant dots” in the multi-cloud world.”(Original-Zitate)

Trustwave erhält höchste Branchenauszeichnungen

Trustwave wurde in der erstmals durchgeführten Forrester Wave für Managed Detection and Response als “Strong Performer” und als einer der neun wichtigsten “Providers That Matter Most” für Kunden in Bezug auf die aktuellen Fähigkeiten ausgezeichnet. Außerdem wurde das Unternehmen in der “Q3 2020 Forrester Wave for Global Managed Security Services Providers” als einer der führenden Anbieter ausgezeichnet. Damit positioniert sich Trustwave als starker Anbieter im reinen MDR-Markt und kann sich mit seiner Führungsposition im Bereich MSS auch bei Crossover-MDR/MSS-Serviceangeboten auszeichnen.

Kürzlich wurde Trustwave als “Top Managed Security Operations Center (SOC)” bei den Microsoft Security 20/20 Awards ausgezeichnet und wurde bei den 2021 Global Infosec Awards zum “Market Leader in Global Managed Threat Detection and Response” ernannt.

Hier können Sie den vollständigen IDC-Verweis “Trustwave Executes Strategic Initiatives to Focus on MDR” lesen: https://www.trustwave.com/en-us/resources/library/documents/trustwave-executes-strategic-initiatives-to-focus-on-mdr/

Weitere Informationen über Trustwave Managed Detection and Response erhalten Sie hier: https://www.trustwave.com/en-us/services/managed-security/managed-threat-detection-and-response/

Trustwave ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services mit dem Fokus auf Threat Detection and Response. Der Security-Experte unterstützt weltweit Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, beim Schutz von Daten sowie bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Security-Tests, Beratung, Technologielösungen und Cybersecurity-Schulungen hilft Trustwave Unternehmen dabei, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitszweig von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern.

