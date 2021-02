Trustwave bietet Sicherheit für Unternehmen in Firmen- und Home-Office-Umgebungen

Trustwave Secure Email Gateway schützt Mitarbeiter vor fortschrittlichen E-Mail-basierten Bedrohungen

Chicago/Frankfurt a.M., 15. Februar 2020 – Die E-Mail ist nach wie vor das Kommunikationsmittel Nummer eins. In der aktuellen Situation, in der viele Personen im Home-Office arbeiten, ist die E-Mail wichtiger denn je. Es ist daher essenziell, ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit von geschäftlichen E-Mails zu legen. Trustwave bietet mit seinem Secure Email Gateway (SEG) eine Lösung, die eine sichere E-Mail-Kommunikation ermöglicht. Für einen umfassenden Schutz vor fortschrittlichen Bedrohungen wird das Tool mithilfe der neuesten Bedrohungsinformationen der Experten von Trustwave SpiderLabs kontinuierlich weiterentwickelt.

Die E-Mail-Umgebung eines Unternehmens muss jederzeit vor fortschrittlichen Bedrohungen wie der neuesten Malware geschützt werden. Gleichzeitig gilt es, den Verlust von geistigem Eigentum zu verhindern und parallel komplexe Compliance-Richtlinien zu managen. Für Unternehmen kann dies eine gewaltige Herausforderung sein. Trustwave erreicht all dies mit seinem SEG. Die Lösung beinhaltet einen erweiterten Schutz vor modernen Bedrohungen, einmalige Richtlinienkonfiguration sowie umfassendes Datensicherheits- und Compliance-Management. Das Trustwave SEG bietet vollständige E-Mail-Sicherheit, Compliance und Acceptable Use Controls für Unternehmen jeder Größe.

“Wir beobachten bei unserer Arbeit mit Unternehmen auf der ganzen Welt, dass diese nahezu täglich neuen Herausforderungen hinsichtlich Cyberkriminalität gegenüberstehen”, sagt Marco Rossi, Senior Sales Engineer EMEA bei Trustwave. “Eine der einzigartigen Besonderheiten des Trustwave SEG ist, dass es mit einer Kombination aus branchenspezifischer, maschineller und menschlicher Intelligenz der Trustwave SpiderLabs E-Mail-Sicherheitsforscher arbeitet. So können wir stets auf die neuesten Bedrohungen reagieren und damit ein Höchstmaß an Sicherheit für die E-Mail-Systeme von Unternehmen erreichen.”

Das Trustwave SEG lässt sich je nach Anforderung beziehungsweise Strategie des Unternehmens alternativ in der Cloud oder On-Premises betreiben. Darüber hinaus erleichtern umfassende Management-Funktionen die globale Verwaltung von E-Mail-Anforderungen sowie unternehmensspezifische Anpassungen.

Umfassender Schutz durch das Trustwave SEG

– Advanced Detection and Filtering: Stoppt externes Phishing, Business Email Compromise (BEC) und andere Bedrohungen, indem Struktur, Inhalt, Anhänge und Links der E-Mail nach Anomalien, Unregelmäßigkeiten und schadhaftem Verhalten gescannt werden. Die intelligente, mehrschichtige Architektur der Softwarelösung blockiert 99,97% der Spam-Mails mit nahezu keinen False Positives.

– Customizable Business Email Compromise Protection: Kombination von E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen, Mitarbeiterschulungen und Best Practices, um gezielte Phishing- und BEC-Angriffe zu vermeiden

– Time of Click URL Scanning: Validiert jede URL und Webseite zum Zeitpunkt des Klicks (statt nur zum Zeitpunkt des Empfangs), um sicherzustellen, dass man jederzeit und auf jedem Gerät geschützt ist.

– Extensive Policy Controls: Bessere Kontrolle durch die Implementierung benutzerdefinierter Richtlinienkonfigurationen auf Basis von Schwellenwerten, Contentfiltern und anderen Richtlinien

– Data Loss Prevention (DLP): Scannt ausgehende E-Mails und Anhänge, um eine vollständige Überprüfung auf DLP-Ebene zu ermöglichen und so vertrauliche Daten zu verwalten sowie branchenspezifische und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Trustwave SEG:

https://www.trustwave.com/de-de/services/technology/secure-email-gateway/

Das Trustwave SEG kann 30 Tage kostenlos getestet werden:

https://www.trustwave.com/en-us/resources/security-resources/special-offers/trustwave-seg-trial-with-sql-express/

Trustwave ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services mit dem Fokus auf Threat Detection and Response. Der Security-Experte unterstützt weltweit Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, beim Schutz von Daten sowie bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Security-Tests, Beratung, Technologielösungen und Cybersecurity-Schulungen hilft Trustwave Unternehmen dabei, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitszweig von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern.

Firmenkontakt

Trustwave Germany GmbH

Stephen Balogun

The Squaire 12

60549 Frankfurt am Main

+447710 712 125

Stephen.Balogun@trustwave.com

https://www.trustwave.com/de-de/

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Liebscher

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

+49 2661-912600

trustwave@sprengel-pr.com

https://www.sprengel-pr.com

