TS Treppenlifte Gera / Zwickau: Treppenlifte für Hunde – Tierliebe zu Hause

Damit immer die ganze Familie dabei ist

Für die meisten Halter gehören Hunde zur Familie – sie sollen immer mit dabei sein und jeden Moment des Familienlebens begleiten. Doch für Familien in mehrgeschossigen Häusern oder Etagenwohnungen kann es schwierig sein, sich immer von ihrem Tier aufmuntern oder erfreuen zu lassen. Ältere oder verletzte Hunde können häufig die Treppen nicht mehr allein überwinden. Ebenso sind kleine Hunderassen, wie Dackel oder Möpse, aufgrund ihres Körperbaus nicht in der Lange, Treppen zu steigen. “Treppenstufen müssen dank spezieller Treppenlifte für Hunde aber kein Hindernis sein”, wissen die Experten von TS Treppenlifte für Gera.

Warum lohnt sich der Hundelift?

Treppenlifte für Hunde haben zahlreiche, verschiedene Vorteile:

-Sie sind oft einfach einzubauen.

-Hunde aller Gewichtsklassen können Hundelifte nutzen.

-Die Treppenlifte verfügen über eine individuelle Ausstattung.

-Halter müssen ihre Hunde nicht mehr über die Treppenstufen hinwegtragen.

-Auch andere Gegenstände können mit dem Plattformlift transportiert werden.

Darüber hinaus können Plattformlifte gerade für bewegungseingeschränkte Halter eine zusätzliche Erleichterung sein. Entscheiden sie sich für ein Modell, dass groß und belastbar genug ist, um eine erwachsene Person, eventuell mit Rollstuhl, zu transportieren, profitiert nicht nur der Hund, sondern auch der Mensch von der Bewegungshilfe. Bei Senioren kann der Treppenlift also auch für die eigene Mobilität eine gute Ergänzung sein.

Was kosten Treppenlifte für Hunde

Der Preis für das Gerät hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen sind bauliche Gegebenheiten entscheidend, also etwa die Länge der Treppen, die Anzahl der Kurven und wie die Stromversorgung gewährleistet ist. Darüber hinaus spielt die Ausstattung eine entscheidende Rolle. So sind Plattformlifte, die hoch belastbar sind, in der Regel etwas teurer als kleinere, weniger leistungsstarke Modelle. Entscheiden Sie sich darüber hinaus dafür, statt einem Hundekörbchen einen Transportkorb installieren zu lassen, beeinflusst auch das den Preis.

Zusätzlich stellt sich die Frage danach, ob es sich um einen neuen Hundelift handelt oder ob der Treppenlift für den Hund gebraucht gekauft wird. Neue Modelle kosten zwischen 4.000 Euro und 10.000 Euro, gebrauchte Lifte sind bereits ab 2.000 Euro erhältlich.

Eine realistische Vorstellung über den individuellen Investitionsaufwand erhalten Interessenten durch einen personalisierten Kostenvoranschlag. Lassen Sie sich von den Experten von TS Treppenlifte Thüringen zu Ausstattung sowie Preis beraten und erhalten Sie ein individuelles Angebot.

Treppenlifte für Hunde – worauf muss ich achten?

Bei der Wahl des richtigen Hundelifts sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

-Wie schwer ist Ihr Hund?

-Handelt es sich um ein souveränes Tier, das ruhig auf der Plattform steht, oder haben Sie einen ängstlichen Hund, der nur im Transportkorb hinauf- oder hinuntergefahren werden kann?

-Besitzt das Treppenhaus eine eigene Stromversorgung oder muss der Treppenlift mit einem Akku betrieben werden?

Beachten Sie auch, dass Ihr Hund ausreichend Zeit braucht, um sich an das neue Gefährt zu gewöhnen. Wählen Sie einen Treppenlift für Hunde, der über einen ruhigen Motor und einen sanften Fahrmechanismus verfügt, stehen die Chancen höher, dass Ihr Tier den Treppenlift ohne zu zögern annimmt. So können sowohl Sie als auch Ihr Tier bis ins hohe Alter einträchtig alle Momente Ihres Lebens teilen.

