Tschüss Deutschland – Immer mehr wollen weg

Dauerkrise, Krieg, Inflation – Deutschland flüchtet

Roman Herzog, der von 1994 bis 1999 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war und heute seinen 89. Geburtstag feiern würde, sagte einmal:

„Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen.“

Ja, durch Deutschland geht ein Ruck, und es werden auch liebgewordene Besitztümer verabschiedet, allerdings, weil immer mehr Menschen Deutschland verlassen wollen.

Wie aus einer Meldung auf der Seite des MDR vom 19.12.2022 hervorgeht, verlassen hunderttausende Menschen Deutschland und so sind allein im Jahr 2021 rund eine Viertelmillion Deutsche ausgewandert. Wobei der Großteil Frauen und Männer im arbeitsfähigen Alter gewesen seien. Insgesamt haben im Jahr 2021 allerdings fast eine Million Menschen „Tschüss Deutschland“ gesagt.

2021 war zwar die Corona-Krise, aber noch kein Ukraine-Krieg

Jetzt, im Frühjahr 2023, ist bei vielen Menschen der Wunsch nach Sicherheit, Freiheit und durch die anhaltend lange Kälteperiode, auch nach Wärme sehr groß. Viele sehnen sich nach Sonne, Unabhängigkeit und Frieden.

In einem Artikel vom 10.02.2023 ist auf der Seite des Nachrichtensenders Welt.de zu entnehmen:

„Einer Umfrage zufolge würde fast jeder vierte Deutsche im Kriegsfall so schnell wie möglich das Land verlassen.“ […]

Warum warten? Direkt starten!

Viele haben, gerade jetzt zu Ostern, dass Bedürfnis, nicht nur für ein paar Tage, sondern für immer Deutschland zu verlassen. Weil jedoch für viele sich Fragen stellen, wie; wo lebt es sich am Besten, wie und wo kann ich wirklich in Freiheit leben, was mache ich mit meinen schulpflichtigen Kindern oder auch, wie funktioniert das mit meiner Firma, gibt es inzwischen zahlreiche Angebote mit Unterstützung für auswanderwillige.

Ein Online-Kongress der ganz besonderen Art, startet am Ostermontag, 10.04.2023, mit mehr als 30 selbst erfolgreich ausgewanderten Sprechern, unter dem Motto: „AusWandeln“, was ein Wortspiel aus den beiden Wörtern „auswandern“ und „Wandel“ bedeutet. Bei diesem Online-Event erfahren Interessierte bis zum 20.04.2023 neben den Standard-Auswandererinfos, auch, wie sie als digitale Nomaden, von jedem Ort der Welt im Internet arbeiten und Geld verdienen können. „FREIheit erLEBEN“ wird bei dieser Veranstaltung ebenso groß geschrieben, wie ein „LEBEN in FÜLLE“. Ebenso werden das richtige Mindset, Gesundheit, Bewusstsein und Spiritualität beleuchtet. Dabei geht es um Kraftorte, Leben in und mit der Natur und sogar die Verbindung von „Business & Spiritualität“, die Vermögenssicherung und sogar den Vermögensaufbau in Krisenzeiten, unter anderem mit Immobilien.

Egal, ob mit dem Wohnmobil die Welt erkunden, oder in ein Land der Wahl, hier finden alle Auswanderinteressierten umfangreiche Informationen, von Menschen, die selbst ausgewandert sind und von ihren Erfahrungen zum Auswandern, wie auch dem erfolgreichen Aufbau eines eigenen Business in weiter Ferne und weitere spannende Themen, sprechen.

„Der „AusWandel“ Online-Kongress hat das Ziel, 10.000den Menschen zu helfen, mit dem richtigen Mindset, zu Gesundheit, Glück, Fülle & vollkommener FREIheit für die gesamte Familie und auf allen Ebenen zu gelangen. Aus diesem Grund, ist der Kongress auch für Menschen geeignet, die sich einfach nur mit diesen Persönlichkeitsthemen befassen, obwohl sie vorerst in Deutschland bleiben wollen.“ so der Veranstalter „Alexander der GesundCoach“.

Wer jetzt Lust auf Auswandern oder eine Weltreise bekommen hat und mehr zu den Themen Mindset, Gesundheit, Spiritualität, einer erfolgreichen Auswanderung und einem Leben in Freiheit und auch „Freilernen für Kinder“ erfahren will, kann sich auf der Webseite kostenfrei eintragen und bekommt direkt nach Eintragung auch schon eine „Checkliste zum ErfolgReichen auswandern“.

Xund-Galax.ie LLC beschäftigt sich mit den Themen ganzheitliche Gesundheit, Bewusst:Sein, Spiritualität, Selbst-Heilung und hilft Menschen dabei, sich selbst zu helfen und bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben.

