TTPCG ® CEO Wendy Simen dankte allen Mitarbeitern für die Umsicht

Dover, Kent County DE, 21.06.2020 – Never waste a good crisis – Wendy Simen zitierte Winston Churchill, der dies gesagt hat. Erkenntnisse der Corona-Krise sollte das Team der Tim Taylor Group als Chance sehen und diese Chance sollten wir jetzt gemeinsam im Team packen und wir werden alle davon profitieren. Angesichts der weltweiten Corona-Katastrophe, ist es jetzt nicht die Zeit dafür, Freudentänze aufzuführen, sondern es die Zeit für verantwortungsbewusstes Handeln. Miteinander und füreinander. Menschlich und voll Nächstenliebe. Mit Herzlichkeit, Verstand und Ausdauer. Das ist eine Herausforderung, hinter der alle Mitarbeiter der Marke TTPCG ® und deren Franchisepartner geschlossen zusammen stehen und sie geben alle ihr Bestes. Insbesondere für alle Nutzer der Dienste von TTPCG ®, welche alle auf den besonderen Service von TTPCG ® vertrauen. Einen kühlen Kopf zu bewahren, auch in der Corona-Krise, hat für die Mitarbeiter der Tim Taylor Group oberste Priorität. Auf Krisen kann sich ein Unternehmen vorbereiten. Und das nicht erst dann, wenn uns die Krise erreicht hat. Durch Vorbereitung zeichnet sich verantwortungsvolles Management aus. Weitsicht, Antizipation und konsequentes Handeln. Manager und Mitarbeiter, die das beherzigen, müssen über den Turnaround gar nicht nachdenken, sagte Wendy Simen im Verlauf der einstündigen Videokonferenz.

Fernberatung-Videokonferenzen ein Erfolg

Nicht erst seit der Corona-Pandemie und den weltweiten behördlich verhängten Kontaktbeschränkungen haben TTPCG ® Singleberater Gefallen an Fernberatung-Videokonferenzen via Internet und PC gefunden. Es spart Zeit, dieses Vorgehen zu nutzen. Wir leben derzeit in einer surrealen Welt. Medienberichte aus aller Welt zeigten Bilder von leeren Städten und Stränden, Plätzen und Räumen. Die Corona-Pandemie prägt unser Leben. Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung gewinnen zwangsläufig an Dominanz. Wenn wir noch vor wenigen Monaten von einem perspektivischen Zeithorizont ausgegangen sind, starten wir jetzt durch. Der Einsatz von Online-Tools prägt unser Privatleben sowie die Geschäftswelt. Die Destination der Fernberatung-Videokonferenz im sensiblen Bereich Partnervermittlung hat sich bei TTPCG ® erweitert.

Prozesse der Veränderung

In Zeiten bedeutsamer Umwälzungen und Veränderungen erkennen die Menschen meist schnell, dass sich die Systeme und Glaubenssätze verändert haben. Die Veränderungen, mit denen wir in den vergangenen Monaten umgehen mussten, forderte unsere Phantasie. Experimentieren und Austesten führt zu neuen Erlebnissen und neuen Überzeugungen. Die Manager von TTPCG ® waren lange vor der Corona-Pandemie davon überzeugt, dass viele Teamaufgaben aus dem Homeoffice zu erledigen sind. Es existieren leider immer noch viele Vorbehalte gegen das Homeoffice, dabei bietet das Arbeiten von Zuhause für Arbeitnehmer und Arbeitgeber Vorteile, wenn man es wie bei Unternehmen der Tim Taylor Group richtig umsetzt. Das Homeoffice bietet generell viele Vorteile. Wie beispielsweise die Befreiung von räumlichen Grenzen, Bindung von Müttern und Vätern als Arbeitskraft, Steigerung der Effizienz und Erhöhung der Motivation. Bei den TTPCG ® 24-7 Supportteams geht es in vielen Fällen ohne dezentralen Arbeitsplatz. Mitarbeiter der Kundenbetreuung von TTPCG ® sind oft weit weg von den Büros und den Kunden tätig. Oder auch Softwareentwickler und Webarchitekten, die sogar in anderen Kontinenten sitzen und für TTPCG ® arbeiten. Dies wurde möglich, da TTPCG ® bereits vor vielen Jahren die erforderlichen technischen Lösungen geschaffen hat. Für jedes Unternehmen gilt, um das Geschäft am Laufen zu halten, müsse Krisenvorsorge in guten Zeiten betrieben werden, um sofort im Schadenfall die richtigen Schritte einleiten zu können.

Teilweise Rückkehr zur Normalität bei TTPCG ®

Unter strengen der Sicherheit geschuldeten Massnahmen haben mittlerweile sämtliche Büros der Tim Taylor Group und deren Tochtergesellschaften wieder geöffnet. Im Kundencenter Williams Tower in Houston beispielsweise können Nutzer der Dienste von TTPCG ® jederzeit mal reinschauen, einen Snack geniessen oder Kaffee trinken und plaudern. Die Besucher werden am Empfang von Sicherheitskräften in Empfang genommen, unter Einhalt der gebotenen externen sowie internen Schutzmassnahmen in die Besucher Lounge geführt. In der Lounge wird auf Sicherheitsabstand zwischen Gästen und Mitarbeitern geachtet.

TTPCG ® hilft alleinstehenden Menschen dabei, die Corona-Krise zu meistern

Im Verlauf der Videokonferenz dankte Wendy Simen auch im Namen aller Kunden den Mitarbeitern dafür, dass die Nutzer der Dienste von TTPCG ® vollumfänglich auch während der Corona-Katastrophe auf sämtliche Dienste zugreifen können. Manches persönliche Treffen zweier Menschen auf Partnersuche muss aufgeschoben werden. Jedoch der Kontakt per Mail oder Telefon zu einem Menschen auf gleicher Wellenlänge, hilft sicher dabei, die Corona-Krise sicher etwas leichter zu überstehen.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Brandon White, 1703 E Lebanon Rd, Dover, DE 19901 gelesen. Übersetzung von Gordon Palmer. Wenn Sie mehr über die Partnervermittlung TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+1 832-390-2432

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Madison Avenue 244

10016-2817 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.