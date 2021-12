Dubai, 16.12.2021 – Das Magazin jameiat almurajaeat liliaqtisad hat im November 2021 die US Marke TTPCG ® ausgezeichnet, als besonders empfehlenswerter Franchisepartner. TTPCG ® ist weltweiter Anbieter einmaliger Dienstleistungen im Servicebereich Partnervermittlung. Kernpunkt dieser Auszeichnung gründet in der Tatsache, dass es keinen weiteren Franchiseanbieter neben TTPCG ® gibt, der für die kleine Nutzungsgebühr von 12.500 Dirham (AED) eine Vielzahl wertvoller Tools zum Erfolg bietet.

Kurzer Franchisevertrag lange Liste der Leistungen

Während der extrem nutzerfreundliche Franchisevertrag wenige Seiten kurz ist, ist die Liste der Features, welche sämtliche TTPCG ® Franchisepartner nutzen und zum Erfolg führen, ellenlang. In die begehrte Empfehlung von jameiat almurajaeat liliaqtisad floss auch mit ein, dass TTPCG ® keine monatlichen Kosten von seinen Franchisepartner begehrt. Beispielsweise verlangt fast jeder Franchiseanbieter einen Obolus für Marketing und Werbung. Bei TTPCG ® gibt es keine Kosten über die geringe Nutzungsgebühr hinaus.

Komfortabel der Start mit TTPCG ®

Die Einarbeitung neuer Franchisepartner erfolgt bequem via Internet mittels competence center online. Genau wie für alle Kunden, gibt es auch für die Franchisepartner Ansprechpartner, die an jedem Tag 24 Stunden Hilfe und Unterstützung bieten. Dazu bieten autonome Systeme Unterstützung zum Erfolg und Geldverdienen wie von Geisterhand. Die Provisionen zu den Franchisepartnern werden sofort ausbezahlt.

Das ist die Aufgabe eines TTPCG ® Franchisepartners

Aufgabe aller Franchisepartner ist es, den Interessenten an den Diensten von TTPCG ®, die aussergewöhnlichen, konkurrenzlosen und kostengünstigen Leistungen vorzustellen. Diese Features einem Interessenten mittels Laptop erlebbar zu machen, ist die Aufgabe eines TTPCG ® Franchisepartners, persönlich oder via Fernberatung/Videokonferenz. Sämtliche Werkzeuge dazu stellt TTPCG ® seinen Franchisepartnern. Für Menschen mit Fleiss wurde von TTPCG ® der Erfolg quasi vorprogrammiert, stellten die Prüfer von jameiat almurajaeat liliaqtisad fest. Wer eine sichere wirtschaftliche Existenz als Franchisepartner sucht, wird keinen vergleichbaren Franchiseanbieter finden, der nur annähernd die Leistungen des US-Franchisegebers TTPCG ® bieten kann.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Aabid Fakhoury, United Arab Emirates, Dubai, Business Bay, Ubora Tower 1 gelesen. Der Bericht erschien zuerst in arabischer Sprache. © 2021 im Magazine wujud jadid. Übersetzung von Aladdin Mansour. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us in englischer Sprache.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

