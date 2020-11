TTPCG ® lädt 140 Paare aus Europa nach Las Vegas ein

BIRMINGHAM, 21.11.2020 – Wenn die Reisebeschränkungen der Corona Pandemie hinfällig geworden sind, fliegen 140 Paare aus Europa, die von TTPCG ® verliebt wurden, für eine Woche als Gäste von TTPCG ® nach Las Vegas. Bewerben können sich alle, die über TTPCG ® ihren Lebenspartner gefunden haben und noch heute mit ihm glücklich sind. Ob diese sich im Jahr 1981 oder im Jahr 2020 kennengelernt haben, spielt keine Rolle. Hauptsache der Liebesstifter heisst TTPCG ®. Wenn sich mehr als 140 Paare melden, entscheidet das Los. Den genauen Zeitpunkt des Reiseantritts gibt der Veranstalter bekannt, sobald ihm dies möglich ist.

Eine traumhafte Woche für 280 Menschen in Las Vegas

Das von vielen spannenden Geschichten umgebene Las Vegas in der Mojave-Wüste des US-Bundesstaates Nevada ist ein beliebtes Reiseziel, das für sein quirliges Nachtleben mit rund um die Uhr geöffneten Casinos und anderen Unterhaltungsangeboten bekannt ist. Die Hauptstrasse und damit die Lebensader der Stadt mit den Millionen Lichtern ist der knapp 6,5 km lange sogenannte Strip. Entlang dieses Boulevards befinden sich zahlreiche Motto Hotels mit ausgefallenen Gestaltungselementen wie Musikbrunnen, Wasserfällen oder Nachbildungen einer ägyptischen Pyramide, des Canale Grande in Venedig oder des Eiffelturms.

Der Charterflug startet in Frankfurt am Main

Damit die TTPCG ® Paare unter sich sind, steht eine Chartermaschine für den Flug bereit. Die Flugzeit von Frankfurt Airport nach Las Vegas beträgt ungefähr 12 Stunden. Die Entfernung zwischen Frankfurt und Las Vegas misst 8970 Kilometer. TTPCG ® hat aussergewöhnliche Hotels für seine Liebespaare ausgewählt. So haben die Gäste von TTPCG ® in Las Vegas die Möglichkeit, in einem echten Schloss zu wohnen, wenn sie im Excalibur Resort Hotel übernachten. Das Gebäude des Hotels ähnelt eher einem Schloss aus einem Märchen als einem Luxus Hotel. Am Abend sieht es noch spektakulärer aus, wenn Türmchen des Schlosses künstlerisch von roten und blauen Lichtern beleuchtet werden. Es gibt ein hervorragendes 9.300 Quadratmeter grosses Casino, eine interessante Einkaufsgalerie und sogar eine spezielle Halle für Theater- und Musikaufführungen. Das geräumige Anpassungsgebiet des Hotels umfasst mehrere Freiform-Schwimmbäder und grosse Terrassen mit Pavillons und Liegestühlen. Übrigens sind 15 erfahrene Reiseleiter immer für die TTPCG ® Gäste da, damit sich die Gäste auf den Genuss konzentrieren können.

Programme an jedem Abend von denen TTPCG ® Gäste lange träumen werden

Die TTPCG ® Liebespaare erleben VEGAS! The Show, die grösste Bühnenproduktion auf dem Strip seit fast 20 Jahren bei ihrem Besuch in Las Vegas. Sie tauchen ein in den Klatsch, Glitter und Glamour, der die Kultur von Vegas bestimmt und die Bühne im Saxe Theater von Planet Hollywood erfüllt. Die Show zeigt während 1,5 Stunden die schönsten Momente der Geschichte von Las Vegas. Die Gäste von TTPCG ® treffen alte Vegas-Ikonen wie das Rat Pack und Elvis und die beliebtesten Künstler von heute.

Ausflug zum Red Rock Canyon und ins Death Valley

Der Red Rock Canyon wurde als Nevadas erstes nationales Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das Gebiet liegt in der Mojave-Wüste und hat eine grosse Arten- und Pflanzenvielfalt zu bieten. Ein aussergewöhnliches Event für die TTPCG ® Paare. Am nächsten Tag entdecken die Glückspaare den tiefsten Punkt der westlichen Hemisphäre im Death Valley National Park, dem grössten Nationalpark der USA, bei diesem geführten ganztägigen Ausflug von Las Vegas aus. Die Gäste von TTPCG ® gehen an Bord von klimatisierten Reisebussen und fahren zu einem der einsamsten Orte der Erde und erfahren unterwegs die Geschichte, Landschaft und Tierwelt des Death Valley. Weitere Highlights der Wüste, darunter Furnace Creek, Artist´s Palette, Badwater Basin, Zabriskie Point und mehr. Natürlich sind für jeden ein Lunchpaket, reichlich Wasser in Flaschen sowie die Abholung und der Transfer zum Hotel inbegriffen.

Das muss ich tun, um dabei zu sein

Jeder der seine/n Partner/in über TTPCG ® kennengelernt hat, meldet sich unter Angabe seines key und der Angabe des key seines Partners bei TTPCG ®

lasvegas@partner-computer-group.com

Schreiben Sie, in welchem Jahr Sie Ihren heutigen Lebenspartner von TTPCG ® vorgestellt bekamen. Das TTPCG ® Kundenteam meldet sich dann bei Ihnen.

Dies ist ein Pressebericht des Autors Robert Scoot care of PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED 69 GREAT HAMPTON STREET, B18 6E BIRMINGHAM. Übersetzung ins Deutsche, Spanische, Französische im Auftrag des press office der Tim Taylor Group von Maurice Baker.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

