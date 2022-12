TUNE IT! SAFE! elektrifiziert mit neuem Polizeifahrzeug

Die Initiative für sicheres Tuning präsentiert auf der Essen Motor Show 2022 den BMW i4 by AC Schnitzer als neues Kampagnenfahrzeug

Auch Elektroautos lassen sich individualisieren und wecken Emotionen. Das beweist TUNE IT! SAFE! mit dem neuen Kampagnenfahrzeug, das mit seiner Weltpremiere zum Auftakt des Preview Days der ESSEN MOTOR SHOW das Startsignal für Europas führendes Event für sportliche Fahrzeuge gibt. Mit dem BMW i4 by AC Schnitzer im originalen Polizei-Outfit kombiniert die Initiative für sicheres Tuning sportliche Performance und elektrisierende Dynamik.

Vom 2. bis 11. Dezember 2022 ist das neue Polizeifahrzeug der vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), dem Verband der Automobil Tuner (VDAT), Premium-Reifenhersteller Hankook sowie vielen weiteren Partnern getragenen Initiative auf der Essen Motor Show in Halle 7, Stand B11 live zu bewundern. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher des VDAT-/TUNE IT! SAFE!-Gemeinschaftsstandes auf eine kostenlose Auskunft des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) aus dem Fahreignungsregister, kompetente Beratung durch Tuning-Experten verschiedener Prüforganisationen und der Polizei, das brandneue TUNE IT! SAFE!-Magazin sowie ein großes Gewinnspiel freuen.

Kraftpotenzial des BMW i4 M50 Gran Coupé entfaltet sich im Sport-Boost-Modus

Im Mittelpunkt des Geschehens steht aber das erste vollelektrische M-Automobil, dessen Basis die BMW Group mit dem BMW i4 M50 Gran Coupé zur Verfügung stellt und von den Aachener Tuning-Spezialisten von AC Schnitzer fahrdynamisch und optisch sportlicher gestaltet wurde. Welche Performance und Leistung bereits von Haus aus im neuen TUNE IT! SAFE!-Kampagnenfahrzeug steckt, zeigen die beiden eingesetzten BMW M eDrive Motoren im Sport-Boost-Modus. In diesem Modus werden 400 kW/544 PS Leistung entfaltet, wodurch der Allrad-Antrieb es schafft, in gerade einmal 3,9 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 225 km/h erreicht.

Noch höhere Agilität und Präzision im Fahrverhalten

Auf das emissionsfreie und emotionale Fundament von BMW setzt AC Schnitzer individuelle und maßgeschneiderte Bausteine für eine sportliche Performance jenseits der Serie und bringt so auch ohne Verbrennungsmotor und Abgasanlage Motorsport-Feeling auf die Straße. Mit einem Fahrwerksfedernsatz erzielt AC Schnitzer eine Tieferlegung von ca. 20 bis 25 mm an beiden Achsen. Aufgrund des niedrigeren Fahrzeugschwerpunktes wird so für noch höhere Agilität und Präzision im Fahrverhalten gesorgt.

Optimierung des fahrdynamischen und optischen Potenzials

Mit einem umfangreichen Aerodynamik-Paket sorgen die Aachener Tuning-Spezialisten für eine erhebliche Verbesserung der Fahreigenschaften beim TUNE IT! SAFE!-Kampagnenfahrzeug. AC Schnitzer Frontspoilerelemente, ein Frontsplitter sowie Front Side Wings sorgen durch erhöhten Abtrieb für optimale Fahrwerte. Für noch mehr Fahrstabilität und Dynamik am Heck werden der AC Schnitzer Dachheckspoiler, ein Carbon Heckspoiler und Rear Side Wings eingesetzt. Optisch zeigen das AC Schnitzer Designpaket für die Seite (jeweils zwei Elemente pro Seite) und die Heckschürzenschutzfolie, dass sich TUNE IT! SAFE! mit dem BMW i4 by AC Schnitzer jenseits der Serie bewegt. Darüber hinaus kommt ein außergewöhnliches Interieur zum Einsatz, welches aus folgenden Komponenten besteht: AC Schnitzer Aluminium Pedalerie, Aluminium Fußstütze, i-Drive Cover und Keyholder.

Ultra-High-Performance Reifen Ventus S1 evo 3 von Hankook

Natürlich kommt beim BMW i4 by AC Schnitzer auch ein spezieller Radsatz zum Einsatz. Ein technisch modernes Design kombiniert mit einem hochwertigen Produktionsverfahren zeichnet die AC4 FlowForming Felgengeneration aus. An der Vorderachse in der Dimension 8,5J x 20 Zoll und an der Hinterachse in der Größe 9,5J x 20 Zoll. Die optimale Ergänzung dazu bilden die Ultra-High-Performance-Reifen Ventus S1 evo 3 von Hankook. Das ausgezeichnete Profil überzeugt mit kraftvoller Leistung und überlegenem Handling, um bequemes Fahren zu ermöglichen. Auf dem BMW i4 M50 kommen diese Hankook-Pneus in den Dimensionen 255/35 R 20 vorne und 265/35 R 20 an der Hinterachse zum Tragen.

Brandneues TUNE IT! SAFE!-Magazin mit 64 Seiten Umfang

Passend zur Weltpremiere des neuen Kampagnenfahrzeuges präsentiert TUNE IT! SAFE! eine brandneue Ausgabe seines Magazins. Die 64 Seiten umfassende Tuning-Lektüre besticht durch abwechslungsreiche Geschichten, wichtige Tuning-und Verkehrssicherheits-Tipps sowie Fahrzeug-Neuheiten für Automobil-Begeisterte. Natürlich wird in der Ausgabe 01/2023 auch das neue TUNE IT! SAFE!-Polizeifahrzeug ausführlich vorgestellt. Das Magazin ist ebenso wie der 104 Seiten starke Tuning-Ratgeber kostenfrei über www.tune-it-safe.de erhältlich. Für die kompetente Beantwortung von Fragen zum Thema sicheres Tuning steht der virtuelle Experte MR. SAFE T. auf der Website rund um die Uhr bereit.

TUNE IT! SAFE! ist eine Initiative für sicheres und seriöses Tuning, die unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Digitales und Verkehr steht und vom Premium-Reifenhersteller Hankook als Hauptsponsor gefördert wird. Bereits im Jahr 2005 wurde die Aufklärungskampagne ins Leben gerufen und wird seitdem vom Verband der Automobil Tuner (VDAT) und zahlreichen Industrie-Partnern, Organisationen und Institutionen getragen.

Kontakt

TUNE IT! SAFE!

Daniel Exner-Hoffmann

Trotzenburg 1

58540 Meinerzhagen

02354 918218

presse@tune-it-safe.de

https://www.tune-it-safe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.