UberCloud und GNS Systems werden strategische Partner

Im Fokus der Partnerschaft stehen Cloud-Services für effizientere Ingenieur-Simulationen in CAE, Data Analytics, Digital Twins und Machine Learning.

GNS Systems als HPC-Integrator und UberCloud als Spezialist für HPC-Software-Container adressieren dabei gezielt die virtuelle Produktentwicklung in Unternehmen. Der Kernnutzen für Simulationsingenieure: “Cloud-HPC as a Service” schnell und kosteneffizient zu realisieren. Die Partner setzen dazu auf Container-Technologie für die Automatisierung von CAE Workloads.

Christopher Woll, Geschäftsführer von GNS Systems, ist von der gemeinsamen Strategie überzeugt: “Aktuell beobachten wir, wie sich die Virtualisierung von Arbeitsprozessen im Engineering rasant beschleunigt. Und dies findet zunehmend in der Cloud statt.” Durch die Partnerschaft mit UberCloud hebt GNS Systems wesentliche Knowhow-Synergien: Der HPC-Spezialist ist seit über 20 Jahren am Markt, seit einigen Jahren auch mit Cloud HPC. Wolfgang Gentzsch, Präsident und Mitbegründer von UberCloud, stimmt dem zu: “Mit GNS Systems gewinnen wir einen starken, global agierenden Partner, der uns im Markt optimal beim Thema CAE Application Management ergänzt und damit eine gemeinsame, voll-automatisierte Simulationsumgebung für Entwicklungsingenieure ermöglicht. Auf dieser Basis bieten wir künftig gemeinsam erstklassige cloudbasierte Dienstleistungen an.”

UberCloud stellt für die gemeinsame Lösung seine leistungsstarke Container-basierte HPC-Plattform und eine containerisierte Verwaltung des Anwendungslebenszyklus (CALM) bereit. GNS Systems gewährleistet mithilfe der Software-Lösungen JGen und lEYEcense im Application Management die schnelle Implementierung und den reibungslosen Betrieb der CAE-Umgebung in der Cloud. Alle Lösungen werden einheitlich auf einer automatisierten Self-Service-Plattform bereitgestellt. Die Kombination mit HPC-Containern von UberCloud gewährleistet größtmögliche Flexibilität und Skalierbarkeit der Ressourcen – bei geringer Komplexität und niedrigen Kosten.

GNS Systems – IT Services for Engineering:

GNS Systems bietet innovative IT-Dienstleistungen für die virtuelle Produktentwicklung. Unser Portfolio umfasst maßgeschneiderte Dienstleistungen aus den Themengebieten High Performance Computing, Technical Data Management, Software Engineering sowie Systems & Application Management. Wir setzen modernste Methoden und Technologien ein – von Cloud Computing über Data Management & Analytics, Deep Learning & Artificial Intelligence bis hin zu Virtual Reality. In diesen Bereichen planen, implementieren und betreiben wir komplexe System- und Anwendungsinfrastrukturen – entweder vor Ort oder in der Cloud. Unsere agilen, cross-funktionalen Teams arbeiten national wie international für namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir unseren Kunden eine ganzheitliche, detailtiefe Beratung und praxisbewährte Umsetzung.

UberCloud – Engineering Simulation Plattform:

UberCloud’s Ziel ist es, jedem Entwicklungsingenieur den Zugriff, die Nutzung und die Vorteile von enormer Rechenkapazität in einfachster Weise in der Cloud zu ermöglichen. Im Gegensatz zu den traditionellen Firmen-eigenen Rechen-Silos und deren hohe Kapital- und Betriebskosten unterstützt UberCloud die Firmen im Manufacturing, Life Sciences, Energie, Finanzen und Versicherungen, nun auch Hochleistungsrechnen (HPC) in ihre “Cloud-First” Strategie nahtlos zu integrieren. Dies wird ermöglicht durch die UberCloud Engineering Simulation Plattform und die HPC-Container für CAE, Big Data Analytics, Digital Twins, Machine Learning Anwendungen. Damit wird es Entwicklungsingenieuren möglich, in gewohnter Weise ihre komplexen Simulations-Workflows von überall aus zu bearbeiten. UberCloud wurde im Juni 2014 gegründet und wegen ihrer UberCloud Engineering Simulation Plattform und die CAE-Container mehrfach international von Gartner, IDC, 451 Research und HPCwire als Pionier im “Technical Computing as a Service” anerkannt und ausgezeichnet.

Kontakt

GNS Systems GmbH

Andrea Langner

Theodor-Heuss-Straße 5

38122 Braunschweig

0531 12387744

andrea.langner@gns-systems.de

https://www.gns-systems.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.