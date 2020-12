UC-Analytics: Auswertungen der Unternehmenskommunikation

Mit einem Klick Einblick in die telefonische Erreichbarkeit erhalten

Zu Beginn der Corona-Pandemie sahen sich viele Unternehmen gezwungen, ihre Belegschaft oder große Teile von ihr ins Homeoffice zu schicken. Da stellte sich bei allen die Frage, wie die Erreichbarkeit der Mitarbeiter gewährleistet sein kann. Dass zusätzlich oft Kurzarbeit herrschte, machte die Lage noch komplizierter. aurenz bietet hierfür die passende Lösung. UC Analytics liefert Statistiken zur Erreichbarkeit und Ressourcenauslastung, sodass sich Telefonanlagen exakt entsprechend der aktuellen Anforderungen konfigurieren lassen.

Ressourcenplanung mit UC-Analytics für eine bessere Erreichbarkeit

Im Dashboard von UC-Analytics gibt es auf der Basis der erzeugten Gesprächsdaten eine Reihe von Auswertemöglichkeiten. So lässt sich grafisch nachverfolgen, wie die Anrufverteilung im Unternehmen war und ist. Diagramme zeigen anschaulich an, wie viele Anrufe angenommen wurden oder verloren gingen und wie lange die Klingeldauer war, bevor ein Anruf verloren ging. Da diese Werte auch nach Uhrzeiten aufgeschlüsselt werden, lässt sich einfach ablesen, wann wie viele Telefonate eingehen und die Ressourcen können passgenau geplant werden.

Bessere Usability für individuelle Auswertungen

Mit dem neuen Release 12.X hat die aurenz in puncto Usability neue Maßstäbe gesetzt. Ein klares Design und eine übersichtliche Struktur machen die Bedienung der Analysen zu einem Kinderspiel. Die meisten Analysen sind in einfachen Kategorien vorgegeben. Wird eine Kategorie wie bspw. Sammelgruppen-Dashboard ausgewählt, stehen den Nutzern hier auf Knopfdruck alle diesbezüglich verfügbaren Auswertungen grafisch zur Verfügung.

In Kuchen-, Donut- oder Balkendiagrammen lassen sich die verschiedenen Werte nach Belieben darstellen. Entweder als persönliches Dashboard oder Sie lassen sich die KPIs als Wallboard für Ihr Service Team darstellen. Wie hoch ist das Gesprächsaufkommen? Wie lang ist die Gesprächsdauer? Wie oft musste ein Kunde anrufen, bis das Gespräch angenommen wurde? Wie viel Zeit verbringt der Mitarbeiter am Telefon? Wie ist die geographische Verteilung der Anrufer? Das sind nur einige der Fragen, zu denen es individuelle Auswertungen gibt. Dabei lassen sich die auszuwertenden Zeiträume beliebig verändern, so dass beispielsweise Anrufspitzenzeiten problemlos erkannt werden können. Das liefert wichtige Erkenntnisse für die Personalplanung.

Wichtige Kennzahlen für den technischen Betrieb

Im letzten Jahr war die große All-IP-Umstellung und viele Unternehmen haben die Sprachkanalanzahl einfach übernommen. Die bisherige Bemessung der Kanäle passt oftmals nicht mehr zur moderne VoIP Telefonie. So sind die Sprachkanäle oft überdimensioniert, da heute SIP-Kanäle eigentlich beim Provider frei konfigurierbar sind. Die Kategorie SIP-Trunk von UC-Analytics kann dies problemlos aufdecken und schafft damit Handlungsspielräume. So lässt sich bares Geld sparen. Eine Unterdimensionierung entsteht oft durch Single Number ReachOder die Bereitstellung von Home Office Arbeitsplätzen.

Die aurenz GmbH bietet seit über 30 Jahren datenschutzkonforme Lösungen zu Call Accounting, Health-Care Abrechnung und zur Analyse der Erreichbarkeit mit dem Ziel, die Unternehmenskommunikation zu optimieren. In mehr als 35.000 Installationen im Bereich Unified Communications konnte aurenz zuverlässigen Service und eine reibungslose Installation unter Beweis stellen.

Firmenkontakt

aurenz GmbH

Jürgen Dagutat

Hans-Böckler-Str. 29

73230 Kirchheim unter Teck

+49 (0) 7021 73888-0

+49 (0) 7021 73888-30

j.dagutat@aurenz.de

https://www.aurenz.de

