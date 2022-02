Ü-Wagen Ü1HD bei der Wahl zur Pfälzischen Weinkönigin in Neustadt im Einsatz

SIMON MEDIA Film & Medienproduktion überträgt mit dem kompakten Übertragungswagen Ü1HD live aus Neustadt von der Wahl zur Pfälzischen Weinkönigin 2021.

Rödermark, 7. Februar 2022 – Liveübertragung aus der „Metropole des Pfälzischen Weins“ – Neustadt an der Weinstraße: Nach einem spannenden Wahlabend wurde Sophia Hanke zur 83. Pfälzischen Weinkönigin gewählt. Im Oktober 2021 bekam die strahlende Siegerin des traditionellen Wettbewerbs die Krone aufgesetzt. Das Team von SIMON MEDIA war während der Abendveranstaltung mit dabei.

„Unser Auftraggeber actionlight Veranstaltungstechnik und der Medienpartner RPR entschieden sich bewusst für den Einsatz unseres ultrakompakten Ü-Wagens. So wurden nicht nur die Aufbauzeiten minimiert, da keine Kameraregie im Saal eingerichtet werden musste, auch die „Corona-Abstände“ innerhalb des Produktionsteams konnten besser eingehalten werden“, berichtet Patrick Simon, Inhaber von SIMON MEDIA Film & Medienproduktion.

„Zudem spielt ein Ü-Wagen im Bereich der Bildmesstechnik entscheidende Vorteile gegenüber einer mobilen Regie aus. Für das sogenannte Kamera-Matching geeignete und angepasste Lichtverhältnisse, ein Referenzmonitor und Bildmesstechnik von Tektronix ermöglichen es dem Bildtechniker, das Kontrast- und Farbmanagement der einzelnen Kameras untereinander besonders fein zu justieren“, erklärt der langjährig erfahrene Medienfachmann weiter. „Dies ist eine wichtige Grundlage für Mehrkamera-Liveproduktionen, insbesondere, wenn diese im Stil einer TV-Übertragung realisiert werden.“

Zum Kamerakonzept zählten bei dieser Veranstaltung vier Triax-Züge vom Typ HXC-100, auf den Positionen Führung, Totale, Schulter und eine „Grabenkamera“ zwischen Bühnenkante und Publikum auf einem kompakten Sachtler Pedestal. Des Weiteren stand der Bildregie das Signal eines kompakten Leichtkrans zur Verfügung.

„Unser Auftraggeber übernahm das Ü-Wagen-Signal als „Cleanfeed“ und ergänzte es dann selbst mit Grafik-Overlays für den Livestream, der auf RPR1 zu sehen war. Ferner wurden für das Präsenzpublikum mehrere Leinwände im Saal beschickt. Eine echte Hybridveranstaltung, bei der jeder das Bühnengeschehen im Saal oder eben an den heimischen Empfangsgeräten verfolgen konnte“, berichtet Patrick Simon.

Die Tonmischung des Sendetons für den Livestream erfolgte ebenfalls im Ü1HD. Hierzu wurden von actionlight alle Quellsignale gesplittet und dem Tontechniker im Übertragungswagen zur individuellen Abmischung des Sendetons zur Verfügung gestellt.

„Die Übertragung zur Wahl der Pfälzischen Weinkönigin zeigte erneut die flexible Eignung unserer kompakten Produktions- und Übertragungsfahrzeuge Ü1HD und Ü2HD für Livestreaming und Liveübertragung der unterschiedlichsten Events“, freut sich Patrick Simon. Interessierte Veranstalter können sich gerne bei ihm melden.

