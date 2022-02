Über 1,64 Mio Euro Investment für Green City Solutions

Companisto Investoren-Netzwerk investiert in 3 Wochen über 1,64 Millionen Euro in Green City Solutions.

In nur drei Wochen beteiligten sich mehr als 610 Privatinvestoren mit über 1,64 Millionen Euro an Green City Solutions. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, die Luft nachhaltig zu reinigen sowie zu kühlen und widmet sich damit aktiv dem Thema Nachhaltigkeit.

Dabei arbeitet das GreenTech Startup mit einem eigens entwickelten, patentierten Luftfiltersystem auf Basis von Moosen. Diese werden auf der eigenen Moosfarm in Bestensee, bei Berlin, produziert sowie kultiviert und können so bis zu 16x schneller wachsen als in der Natur. Unterstützt wird das Filtersystem durch IoT-Technologie. Die KI überwacht die Effizienz des Filters und hilft dabei, die Wirkungskraft stetig zu verbessern. Green City Solutions hat bereits zwei Produkte erfolgreich am Markt etabliert.

Das komplementär zusammengestellte Team nahm mit ihrer Innovation erfolgreich an einem Horizon 2020 Projekt teil und konnte damit nicht nur die Umwelteffekte wissenschaftlich belegen, sondern darüber hinaus den Weg für die Einführung einer neuen, leistungsstarken Generation von Biofiltern ebnen. Die Validierung erfolgte durch namhafte Institute wie dem Leibnitz-Institut für Troposphärenforschung Leipzig sowie dem Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden.

Christoph Schweizer, Partner und Leiter des Companisto Investment-Teams zu der erfolgreichen Finanzierungsrunde: „Mit Green City Solutions ist es Companisto gelungen, den aus unserer Sicht nachhaltigsten Anbieter von IoT basierten Luftfilterlösungen für den Außen- und Innenbereich zu gewinnen. Green City Solutions generiert europaweit bereits siebenstellige Umsätze mit namhaften Geschäftspartnern und wir freuen uns mit der abgeschlossenen Finanzierungsrunde einen wichtigen Beitrag zur weiteren Expansion beitragen zu können.“

„In weniger als vier Wochen konnten wir unser Finanzierungsziel deutlich übertreffen“, freut sich Green City Solutions CEO und Mitgründer Peter Sänger. „Mit dem zusätzlichen Kapital können wir nun schneller skalieren und weitere Lösungen anbieten, um die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen und lebenswerten urbanen Raum zu erhalten“.

Weitere Informationen: Companisto Green City Solutions

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto über 136 Millionen Euro in aktuell 204 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 117.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.300 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.

