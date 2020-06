Über sich hinaus wachsen – Moronti tragen

Der Frühling ist da und mit ihm die neue Kollektion von Mario Moronti

Moronti-Schuhe verleihen mehr Größe und damit auch mehr Selbstvertrauen

Pünktlich zum Frühling können Männer, wie die sprießende Natur überall, über sich selbst hinaus wachsen. Denn die Mario Moronti GmbH & Co. KG hat eine neue Kollektion herausgebracht. Leichte, helle Modelle komplettieren nun das bestehende Sortiment an Freizeit- und Business-Schuhen des Schuhherstellers aus Schramberg. So bietet die Firma modebewussten Kunden die passenden Modelle, um mit mehr Größe und neuem Selbstvertrauen in die Frühlings- und Sommersaison 2020 zu starten.

Moronti stellt Schuhe her, die unsichtbar größer machen. Hier zählen die inneren Werte, denn das Geheimnis der Moronti Schuhe sind die versteckten, dickeren Sohlen. Diese innovativen Sohlen werden mit normalen Absätzen und einer zusätzlichen Erhöhung im Fersenbereich kombiniert und verleihen dem Träger optisch mehr Größe. Trotz der zusätzlichen Features sind die Schuhe von Mario Moronti aber dank hochwertiger und leichter Materialien nicht schwerer als herkömmliche Modelle. Durch den hohen Tragekomfort sind die Schuhe für das tägliche Tragen geeignet.

Wahlweise können die Träger zwischen 5 und 8 cm Körpergröße dazugewinnen. Denn gerade beim ersten Eindruck zählt häufig die Optik. Eine überzeugende Körpergröße öffnet viele Türen und bietet die Möglichkeit, im nächsten Schritt von den inneren Werten zu überzeugen. Gerade für Männer, die sich zu klein fühlen und gerne etwas größer sein würden, stellen diese Schuhe somit eine optimale Lösung dar.

Das Konzept für diese so genannten Level- oder Liftschuhe wurde bereits während der 50er Jahre in den USA entwickelt. Der Kunstprofessor und Kreative Mario Moronti hat die Idee aufgegriffen und so die Marke Mario Moronti entwickelt.

Moronti bietet sowohl Modelle für Business als auch für die Freizeit an. Die Modelle sind in den Größen 37 bis 44 erhältlich. Der aktuelle Katalog kann direkt telefonisch oder per Mail bei Moronti-Schuhe angefordert werden.

Der Schuh der größer macht!

Mario Moronti. Ein Künstler voller Ideen. In seinen neuen Inspirationen trifft Lifestyle auf Funktion. Das Geheimnis liegt in eingearbeiteten, von außen unsichtbaren Absatzerhöhungen: unser einmaliges plusX-System. So entsteht eine Kollektion aus Klassikern und aktuellen Trends, die ihresgleichen sucht. Ein neues Lebensgefühl erwartet Sie!

