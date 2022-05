Über SOLIT Gruppe: Zum siebten Mal in Folge als „Bester Anbieter von Goldsparplänen“ ausgezeichnet

Focus Money Goldsparplan Test 2022: Seit sieben Jahren ist die SOLIT Gruppe, kontinuierlich „Bester Anbieter von Goldsparplänen“.

Wiesbaden, 19.5.2022 Bester Anbieter von Goldsparplänen, das bedeutet für SOLIT im aktuellen Focus Money-Goldsparplanhändler-Test 2022 ein „Sehr gut“ in allen vier Kategorien „Bester Service“, „Bester Preis“, „Beste Vertragsgestaltung“ und „Beste Lagerung und Lieferung“. Hierbei konnte SOLIT vor allem durch seine flexible Vertragsgestaltung punkten: Die Verträge können auch online oder telefonisch abgeschlossen werden. Des Weiteren ist es möglich in andere Edelmetalle als Gold zu investieren wie z.B. in Silber oder Platin oder gleich einen Edelmetall-Mix festzulegen. Ebenso beim Thema Kauf- und Verkaufspreis und sonstigen Vertragskosten konnte SOLIT überzeugen, sowie bei der Flexibilität der Vertragsgestaltung. Beim Thema Lagerung ist sowohl eine Bestandsprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer entscheidend als auch der Lagerort sowie die Versicherung und Auslieferungsmodalitäten.

„Regelmäßig in Gold zu investieren, ohne täglich auf den besten Zeitpunkt für den Kauf spekulieren zu müssen: Das ist der besondere Vorteil der Edelmetallsparpläne!“, erklärt Tim Schieferstein, Geschäftsführer der SOLIT Management GmbH. „Goldsparpläne bieten für große Investitionen, aber auch für kleine Beträge ganz individuelle Möglichkeiten, Geld inflationssicher anzulegen und je nach Sparziel eine eigene Münze oder kostengünstiges Miteigentum an einem Barren zu erwerben. Wenn unsere flexiblen Angebote im Test so gut abschneiden wie in der Praxis, dann ist das immer wieder eine wichtige Bestätigung für uns.“

Focus Money hat über 45 Edelmetallhändler in Deutschland getestet. Jeder der Edelmetall-Anbieter musste einen umfangreichen Fragenkatalog zu über 120 Merkmalen beantworten. Bei einigen Händlern wurden zusätzlich Stichproben durchgeführt, um die Seriosität und den Wahrheitsgehalt der Teilnehmer zu überprüfen. Nur Edelmetall-Unternehmen, die auch Mitglied des Berufsverbands des Deutschen Münzenfachhandels e. V. sind, und nachweislich, z.B. durch veröffentlichte Jahresabschlüsse, längere Zeit am Markt aktiv sind und entsprechende Erfahrungen im Anbieten von Sparplänen vorweisen, können die Auszeichnung bester Anbieter von Goldsparplänen erhalten. Maßgeblich sind dabei auch die Faktoren Lagerung, Vertragsgestaltung, Gebühren, Mindestlaufzeit und Transparenz.

Die SOLIT Gruppe bietet Kunden seit über 14 Jahren ein vollständiges Portfolio bestehend aus Anlagemünzen und Barren, Goldsparplänen, entsprechenden Lagerungsmöglichkeiten und sachwertbasierten Investmentfonds mit Schwerpunkt auf Edelmetallen Gold und Silber an. Zur Gruppe gehört auch der Edelmetallhändler GoldSilberShop.de mit seinen Filialen in Mainz und Wiesbaden. „Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir mit unseren Angeboten die entsprechende Qualität, Sicherheit und Flexibilität bieten, die Kunden heute wünschen und mittlerweile zu den führenden Edelmetallhändlern in Deutschland gehören,“ so Tim Schieferstein.

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein optimiertes Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 service-orientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden. Die SOLIT Gruppe realisiert jährlich Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 113 Mitarbeiter 2021. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an.

Firmenkontakt

SOLIT Management GmbH

Tim Schieferstein

Otto-von-Guericke-Ring 10

65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122 58 70-58

+49 (0) 6122 58 70-22

presse@solit-kapital.de

http://www.solit-kapital.de

Pressekontakt

Financial Relations GmbH

Samanta Wörner

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172-27159-25

+49 (0) 6172-27159-69

s.woerner@financial-relations.de

http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @SOLIT