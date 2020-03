Überblick bietet SaaS-Lösung für SARS (Corona)

Perfekter Überblick im Home Office in Zeiten von SARS-CoV2 (Corona) – 3 Monate kostenlos für alle Betriebe des Gesundheitswesens und Organisationen in der CORONA-Bekämpfung

Das Berliner Start-Up Überblick bietet in Zeiten von Corona eine existenzrettende SaaS-Lösung für das Home Office. Für Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und alle Organisationen die unmittelbar gegen die Ausbreitung des Corona-Virus kämpfen stellt Überblick seinen Service ab sofort kostenlos zur Verfügung – zunächst bis zum 30. Juni 2020.

Besonders die Logistik profitiert enorm von dieser einfachen und sofort startbereiten Kommunikationslösung. Überblick soll auch für zahlreiche andere Unternehmen aller Branchen eine große Hilfe sein.

Die aktuelle Corona-Krise ist eine völlig neue Situation, auf die niemand vorbereitet war. Die gesamte Volkswirtschaft ist mit enormer Unsicherheit konfrontiert. Viele Unternehmen müssen derzeit aus dem Home Office arbeiten. Ganz besonders die Logistikbranche steht vor einer immensen Herausforderung. Logistik ist heute das Rückgrat unserer Versorgung mit Lebensmitteln und Verbrauchsgütern aller Art.

“In den letzten Wochen und Tagen haben sich viele Unternehmen an uns gewandt, um mit Hilfe von Überblick die Kommunikationsprobleme zu bewältigen, die sich mit der Arbeit im Home-Office-Modus ergeben”, erklärte der Überblick-Gründer, Helmut Harz, am Mittwoch bei einem Unternehmerfrühstück in Berlin.

Überblick vereinfacht die Koordination von Aufgaben und die Kommunikation in Unternehmen, in welchen Mitarbeiter dezentral oder zeitversetzt – also in verschiedenen Schichten und/oder an verschiedenen Orten arbeiten und wenige Personen eine E-Mail-Adresse haben. Überblick ist eine einfach zu bedienende und besonders gut strukturierte Kommunikationslösung.

Derzeit werden aufgrund der Corona-Krise bei Überblick Kurzzeit-Verträge von 3, 6 oder 9 Monaten angeboten. Faire Preise ab nur 9 EUR mtl. sollen den Partnern helfen, die Corona-Krise bestmöglich zu überwinden. Aktuell präsentiert Überblick seine Lösung täglich in Webinaren, zu denen sich Interessierte ab sofort anmelden können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.uberblick.io

Überblick wurde 2017 von Helmut Harz und Viktor Shcherban zunächst als “HotelForce” gegründet, um Unternehmen eine vereinfachte interne Kommunikation und verbessertes Aufgaben-Management zu ermöglichen. Das Unternehmen war 2018 vom Deutschen Hotelverband (IHA) als StartUp des Jahres nominiert und wird seit Anfang 2020 im Rahmen des TechBoost Programms von der Deutschen Telekom unterstützt. Derzeit beschäftigt Überblick 12 Mitarbeiter am Standort Berlin und in der Ukraine.

Firmenkontakt

Bonpland Software GmbH

Helmut Harz

Fischerinsel 16

10179 Berlin

01799795547

helmut@uberblick.io

http://www.uberblick.io

Pressekontakt

Bonpland Software GmbH

Lars C. Arnold

Fischerinsel 16

10179 Berlin

01702853863

helmut@uberblick.io

http://www.uberblick.io

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.