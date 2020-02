Übergrößenhändler im Ohland-Park überzeugt mit vielfältigen Herrenschuhen

schuhplus in Kaltenkirchen bietet ein großes Sortiment in Übergrößen

Business, Hochzeit, Date oder Party: ein Mann mit Stil sollte zu jeder Gelegenheit die zum Outfit passenden Herrenschuhe parat haben. Bei Männern mit großen Füssen stellt dies nun kein Problem mehr da, denn bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park gibt es ein schier riesiges Sortiment an Herrenschuhen in großen Größen. Hier bekommt der anspruchsvolle Herr elegante Halbschuhe für das Meeting, schicke Lackschuhe für die Trauung, freche Boots für das Festival oder auch Sneaker für alle möglichen Alltags-Situationen.

Von sportlichen Schuhen bis hin zu Pantoffeln: Herrenschuhe bei schuhplus

Ob nun leidenschaftlicher Inline-Skater, hingebungsvoller Marathon-Läufer oder engagierter Bergwanderer. Der Übergrößenhändler im Ohland-Park bietet eine grandiose Vielfalt an Schuhen für Herren in alle Richtungen des Sports. Doch nicht nur das. Auch Männer, die gerne chillen und grillen, können sich über das Angebot der vielen Freizeitschuhe in Übergröße freuen. Sneaker in diversen Farben und Ausführungen, coole Zehentrenner für den Sommer oder auch super bequeme Pantoletten, Clogs und Hausschuhe sind erhältlich. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen bekommt man die Herrenschuhe in den Größen 46 bis 54. Ein Besuch im Ohland-Park lohnt sich! Die qualifizierten Mitarbeiter im schuhplus – Store beraten gerne über Passform, Innenausstattung und Funktionalität der verschiedenen Schuhe und helfen so bei der richtigen Auswahl.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

