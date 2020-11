Übersetzungsmanagement – Version Plunet 8.0 enthüllt

Pressemitteilung vom 13.11.2020, Berlin, Deutschland

Plunet hat die neue Version 8.0 seines Business- und Translation Management System vorgestellt. Das neue Release steht ganz im Zeichen eines verbesserten Job-Beauftragungsmanagements, das durch weitreichende Automatisierungen und einer verbesserten Usability neue Maßstäbe für die Übersetzungsbranche setzt.

Neue Beauftragungsmethode Bestplatziert: Für jeden Job den idealen Mitarbeiter

Mithilfe der neu eingeführten Beauftragungsmethode Bestplatziert finden Projektmanager mühelos den am besten passenden Linguisten für ihre Übersetzungsjobs. Soll mit dem Stammübersetzer des Kunden zusammengearbeitet werden, ist der Preis oder das bisherige Job-Feedback das ausschlaggebende Kriterium? Der entscheidende Rankingfaktor kann bequem per Mausklick ausgewählt oder per Drag & Drop neu priorisiert werden. Einmal auf “Jobanfrage senden” geklickt, werden die passenden oder gewünschten Linguisten automatisch zeitgleich vom System angefragt. Der bestplatzierte, der in der festgelegten Reaktionszeit als Erster zusagt, erhält direkt den Zuschlag und kann sofort mit dem Job starten. Dank der neuen Beauftragungsmethode wird unnötige E-Mail-Korrespondenz vermieden und der gesamte Jobvergabeprozess stark beschleunigt.

Kaskadierende Jobanfragen dank VendorSearchManager Pro

Mit Plunet 8.0 können ab sofort kaskadierende Jobanfragen gestartet werden. Das neue Zusatzmodul VendorSearchManager Pro macht es durch automatische Beauftragungsrunden möglich. Plunet fragt anhand der job-relevanten Kriterien (zum Beispiel Zielsprache, Fachgebiet oder Leistungsart) die am besten passenden Mitarbeiter nacheinander für den Job an, bis jemand zusagt.

Diese neuen automatischen Beauftragungsrunden lassen sich zudem für wiederkehrende Jobs leicht als Vorlagen anlegen, sodass einmal definiert, ein einzelner Klick genügt, um den gesamten automatischen Beauftragungsprozess zu starten. Durch das neue Modul VendorSearchManager Pro wird somit nicht nur der gesamte Prozess enorm vereinfacht, Projektmanager sparen auch viel Zeit und können sich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren.

Die neue Mitarbeitersuche für mehr Übersicht und Planungssicherheit

Die neue Mitarbeitersuche ist nun zentral im Jobbereich integriert. Dadurch sind Klickwege sinnvoll verkürzt und der gesamte Beauftragungsprozess nun deutlich intuitiver als zuvor. Suchkriterien lassen sich bequem entfernen oder hinzufügen sowie passende Linguisten nach job-relevanten Rankingfaktoren, wie zum Beispiel Preis, Anzahl an erledigten Job für den Kunden oder Job-Feedback automatisch sortieren. Dadurch können Projektmanager die am besten passenden Linguisten unmittelbar vergleichen und mit nur einem Klick beauftragen.

Auch der wichtige Mitarbeiterkalender ist nun direkt im Tab Beauftragung verortet. Dank eines klaren Ampelsystems erkennen Projektmanager auf den ersten Blick, welche Linguisten direkt, bald oder länger nicht verfügbar sind. Somit wird die Projektplanung deutlich vereinfacht und Projektleiter haben mehr Planungssicherheit.

Weitere Neuerungen der Plunet-Version 8.0:

-Individuelle Bindefristen für unterschiedliche Jobarten

-Individualisierte Jobanfragen für mehrere Empfänger gleichzeitig

-Auto-Archivierung von Projekten nach einer definierbaren Zeitspanne

-Abbildung von Multi-Team-Projekten im Workflow-Editor

-Zwei weitere UI-Sprachen verfügbar: Niederländisch und Vereinfachtes Chinesisch

-Auswählbare Absender bei Lieferungs-E-Mails

-Nachverfolgung aller laufenden automatischen Prozesse in Echtzeit

-Statusabfragen: Gleichzeitige Auswahl mehrerer Zeiträume als Filter

-Zusatzmodul ConfidentialityManager: Standard-Vertraulichkeitsstufen für Neukunden

-memoQManager | advanced: Maschinelle Vorübersetzung direkt in Plunet auswählen

-MemsourceManager | advanced: Verlinkung eines Memsource-Kunden mit mehreren Plunet-Kunden

-Und vieles mehr

Möchten Sie mehr über die neue Plunet Version 8.0 erfahren? Klicken Sie hier für eine Übersicht aller Highlights von Plunet 8.0

Die Plunet GmbH – mit Niederlassungen in Würzburg, Berlin und New York – entwickelt und vertreibt das Business- und Übersetzungsmanagement-System Plunet BusinessManager, die weltweit führende Managementlösung für die Übersetzungs- und Lokalisierungsbranche.

Plunet BusinessManager bietet von der Kundenanfrage über das Angebots-, Auftrags-, Job- und Rechnungsmanagement bis hin zum Reporting alles in einer Lösung. Erweiterungen für Dolmetschprojekte und für das Qualitätsmanagement sowie Integrationen mit CAT- und Finanzbuchhaltungstools sorgen zusätzlich für eine gesteigerte Automatisierung und Effizienz der Arbeitsabläufe. Mithilfe des konfigurierbaren Systems ist zudem die Anpassung von Funktionen und Erweiterungen an individuelle Bedürfnisse möglich. Die webbasierte Plattform eignet sich vor allem für Übersetzungsagenturen und Sprachdienstleister.

