Übersichtlicher, funktionaler, detaillierter: Netzwerkspezialist tde mit neuem Online-Shop

Redesign des tde-Shops: Besserer Filter, branchenweit einzigartige Integration von LWL-Konfiguratoren mit Visualisierung, kundenspezifische Warenkörbe

Dortmund, 02. Juli 2020. Die tde – trans data elektronik GmbH hat ihren B-to-B-Shop einem Redesign unterzogen und weiter verbessert: Dank des überarbeiteten Filters können Kunden unter https://shop.tde.de/ jetzt noch einfacher nach hochwertigen Netzwerkkomponenten für hochverfügbare Anwendungen suchen. Dafür hat der Netzwerkspezialist die Menüführung des im minimalistischen Design gestalteten Shops vereinfacht und die Filteroption funktionaler gestaltet. Neu ist auch die branchenweit einzigartige Integration der intuitiv bedienbaren LWL-Kabel- und -Spleißboxen-Konfiguratoren mit Produktvisualisierung in den Webshop. Dadurch lassen sich alle möglichen kundenspezifischen Konfigurationen plausibel und fehlerlos erstellen. Um Prozesse für Kunden weiter zu optimieren, plant die tde, ihren Shop über die SAP-Schnittstelle an ihr Warenwirtschaftssystem anzubinden. Den sicheren Online-Einkauf in seinem Webshop gewährleistet der Netzwerkexperte über die Zertifizierung durch Trusted Shops.

Die tde hat ihren Webshop grundlegend überarbeitet und für schnellen Zugriff optimiert. Damit Kunden passende Produkte künftig noch einfacher finden, hat der Netzwerkexperte vor allem die Filterfunktion verbessert: Unter https://shop.tde.de/ gelangen Nutzer direkt über das Produktmenü mit der Gliederung der Produktbereiche zu den zentralen Filteroptionen “Systeme” und “Kategorien”. Je nach Produkt lassen sich weitere Filterkriterien wie Preis, Kabeltyp, Belegung, Performance, Fasertyp- und -anzahl, Steckverbinder-Typ, Adapterfarbe und Verteilertyp über das Drop-Down-Menü auf der linken Seite auswählen. Die jeweiligen Artikelseiten hat die tde übersichtlicher und das hinterlegte Bildmaterial hochwertiger gestaltet. Das Gesamterscheinungsbild des Online-Shops hat der Netzwerkexperte auf das Wesentliche reduziert.

Highlight: LWL-Kabel- und Spleißboxen-Konfiguratoren mit Produktvisualisierung

Als branchenweit einziger Webshop integriert der tde-Shop die LWL-Patch- und Trunkkabel- sowie LWL-Spleißboxen-Konfiguratoren mit Produktvisualisierung für die sichere und fehlerfreie Konfiguration in wenigen Schritten. Die intuitiv bedienbaren Tools ermöglichen eine einzigartige Vielfalt unterschiedlicher Konfigurationen. Dank der Plausibilitätsprüfung im Hintergrund profitieren Kunden von zuverlässigen und zugleich individuellen Patch- und Trunkkabel- sowie Spleißboxen-Optionen.

“Kunden haben ganz spezifische Anforderungen an ihre Verkabelungslösung – jedes Projekt ist anders”, erläutert Andre Engel, Geschäftsführer der tde und fährt fort: “Unser Shop umfasst nicht nur unser komplettes Produktportfolio. Über die integrierten LWL-Kabel- und Spleißboxen-Konfiguratoren lassen sich auch Tausende Konfigurationen erstellen – schnell, individuell und dank Visualisierung fehlerlos. Das ist branchenweit einzigartig und unterstreicht unsere Rolle als Innovations- und Qualitätsführer.”

Der überarbeitete Online-Shop unterstützt auch die Shop-im-Shop-Funktion und damit die Möglichkeit für kundenspezifische Warenkörbe: Kunden können sich ihre Artikel zusammenstellen und diese bei Kaufabschluss mit dem tde-Vertrieb ausgehandelten Preis bestellen.

Gütesiegel für sicheren Online-Einkauf

Die tde hat ihren B-to-B-Shop von Trusted Shops nach sorgfältig ausgewählten Qualitätskriterien zertifizieren und mit dem deutschen Gütesiegel auszeichnen lassen. Seinen Kunden bietet der Netzwerkspezialist dadurch hohe Sicherheit beim Einkauf. Spezielle Leistungsmerkmale bieten Nutzern die Möglichkeit, sowohl den Shop selbst als auch einzelne Artikel zu bewerten sowie Produkte miteinander zu vergleichen.

In naher Zukunft plant die tde, den Webshop über die SAP-Schnittstelle an ihr Warenwirtschaftssystem anzubinden. Der tde-Shop steht ausschließlich gewerblichen Kunden, Vereinen, Unternehmen und Institutionen der öffentlichen Hand zur Verfügung.

Über die tde – trans data elektronik GmbH

Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 25 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO). Das Portfolio “Made in Germany” umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug&Play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den “European Code of Conduct” für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de

