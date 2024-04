UEFA EURO 2024: Kunst und Kultur in Stuttgart während der EM-Event-Wochen

In wenigen Wochen startet die UEFA EURO 2024 in Deutschland und auch in der Host City Stuttgart. Zehntausenden Fans und Besucher:innen bietet Stuttgart auch abseits der Fußballspiele ein abwechslungsreiches Event- und Kulturprogramm.

Wenn am 14. Juni um 21 Uhr der Anpfiff zum Eröffnungsspiel der UEFA EURO 2024 ertönt, rollt endlich der Ball – und das große Fußballfest in Deutschland beginnt. Schon viel früher können Fußballinteressierte im StadtPalais – Museum für Stuttgart in die Geschichte der Europameisterschaft eintauchen. Die Ausstellung „EURO Legends Stuttgart“, die in Kooperation mit der Host City Stuttgart geplant und konzipiert wurde, ermöglicht vom 17. Mai bis zum Finaltag am 14. Juli Einblicke in sieben legendäre EM-Spiele der Fußballnationen, die 2024 in Stuttgart gastieren. Dabei stehen nicht nur sportliche Aspekte im Mittelpunkt, sondern auch sozio-kulturelle Besonderheiten der teilnehmenden Länder aus Belgien, Dänemark, Schottland, Slowenien, Ungarn, Ukraine und Deutschland. Damit angesprochen werden Groß und Klein gleichermaßen, denn die mit Soft-Fußbällen „bespielbare“ Ausstellung ist auch ein Highlight für Kinder. Alle Fußball-Storys der Turniernationen lassen sich dazu bei freiem Eintritt in Deutsch und Englisch erleben. Ideal für alle Fans und Besucher:innen, die auch zwischen den Spielen nicht genug vom Ballsport haben können.

Im „Stadion der Träume“ auf dem Marienplatz können Neugierige ebenfalls schon vor Turnierstart sportbezogene Kultur entdecken. Vom 16. Mai bis zum 9. Juni wird die temporäre Arena für alle Altersgruppen geöffnet sein. Ein Ort zum Verweilen, Austauschen, Begegnen und Erleben – mit Kreativworkshops, Sportangeboten, einer Ausstellung, Kino, Live-Musik und vielem mehr. Das alles mitten im Wohnzimmer des Stuttgarter Südens, umgeben von urbaner Gastronomievielfalt und hervorragend an den Nahverkehr angebunden.

Am Vorabend der UEFA EURO 2024 wird die Fan Zone Schlossplatz schließlich zum Hotspot der Fußballvorfreude. Im Herzen der City geben sich beim EURO 2024 FESTIVAL OPENING CONCERT am 13. Juni mit der Chartstürmerin und Sängerin des offiziellen EM-Songs Leony und dem DJ-Star Robin Schulz zwei Topacts die Ehre. Zusammen mit Topic und Le Shuuk stimmen sie Stuttgart auf eine vierwöchige Party ein. Karten für das Großereignis sind ab sofort erhältlich – und weil es sich mit der eigenen Mannschaft am schönsten feiert, erhalten Gruppen von elf Personen mit dem „Teamticket“ sogar zwei Tickets umsonst.

Für alle, die während der EM-Event-Wochen zwischendurch eine Spielunterbrechung suchen, gibt es in der Fan Zone Karlsplatz viel Raum für Kultur. Die Kulturbühne bietet Musik, Tanz und Theater. Eine Chill Out Area mit bequemen Sitzmöglichkeiten lädt zum Relaxen ein. Und wen es aus der kulturellen Halbzeitpause wieder aufs Feld zieht, kann sich beim Beach Soccer auf dem Karlsplatz mit anderen messen.

Der perfekte Begleiter für die Erkundung der Stuttgarter Kulturvielfalt vor und während des Turniers, ist die StuttCard. Die Stadterlebniskarte bietet u.a. freien Eintritt in viele Museen wie das Kunstmuseum Stuttgart, direkt an der Fan Zone Schlossplatz, oder das Weissenhofmuseum, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Auch wenn König Fußball in der Stadt regiert, bringt die StuttCard besonders vielversprechende Abwechslung für einen Städtetrip nach Stuttgart. Besonders entspannt und mit bester Aussicht reist es sich als Fan zu den Kultur-Highlights der Stadt mit der Stuttgart Citytour, Einstieg in die bequemen Doppeldecker-Busse direkt am zentralen Eventspot Schlossplatz. In fließendem Übergang vom Fußball zu Sightseeing und Kultur innerhalb von Minuten – das bietet nur Stuttgart im EM-Sommer.

Perfekt als Guide beim Stuttgart-Besuch allgemein und während der EM-Event-Wochen ist die neue „Stuttgart Tourist Guide“ App. Mit dieser App findet man nicht nur spielend leicht den Weg durch die Stadt und zu allen Sehenswürdigkeiten, sondern erfährt auch alles über aktuelle Events und Geheimtipps. Von Öffnungszeiten bis zu WLAN-Hotspots – dieser Guide hat alles, um Stuttgart zu erkunden. Und für alle Fußballfans: Es gibt immer die neuesten Infos zur UEFA EURO 2024, einschließlich Fan Zones und Public Viewing! Die App steht im Google- und Apple Playstore zum Download bereit.

Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de/em2024-in-stuttgart

Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de und www.stuttgart.de/uefaeuro2024

