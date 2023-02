Ukrainian National Opera präsentiert „Madama Butterfly“

Vom 8. bis 19. April 2023 nur 12 mal in Deutschland

„Madama Butterfly“

Musik: G. Puccini. In Italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Ensemble: National Opera and Ballet Theatre Kharkiv, Ukraine

Mit einer beeindruckenden Besetzung und begleitet von einem dreißigköpfigen Orchester

Vom 8. bis 19. April 2023 nur 12 mal in Deutschland

Keine Oper kann sich mit der Tragödie und dem Leid von Puccinis Madama Butterfly messen.

Sie spielt im Japan um 1900 und erzählt die Geschichte einer zum Scheitern verurteilten Liebesbeziehung zwischen einem amerikanischen Marineoffizier und seiner jungen japanischen Braut, deren Selbstaufopferung und Widerstand gegen ihre Familie zur Tragödie führt.

Obwohl die fesselnde Geschichte von Madama Butterfly unendlich traurig und tragisch ist, blieb sie Puccinis Lieblingsoper. Seine theatralischen Höchstleistungen haben der Welt die erhabensten Arien der Geschichte beschert und sind bei Opernbesuchern seit über einem Jahrhundert beliebt.

Diese rührende Geschichte einer unschuldigen Liebe, die zwischen zwei völlig unterschiedlichen Kulturen zerbrochen ist, hat auch in der heutigen Zeit nichts an Aktualität eingebüßt.

Die Oper von Kharkiv blickt auf eine lange Tradition hochwertiger Inszenierungen zurück, die wir ihnen nun erstmals im Bundesgebiet präsentieren zu dürfen.

Nicht erst seit der Zerstörung des heimischen Theaters im März 2022 ist das Ensemble mit Gastspielen in aller Welt unterwegs.

Dauer: ca. 2h inkl. Pause

Alle Termine dieser Tournee

Sa- 08.04. – 20:00 – Berlin, Admiralspalast

So- 09.04. – 20:00 – Hannover, Theater Aegi

Mo- 10.04. – 19:30 – Wuppertal, Historische Stadthalle

Di- 11.04. – 19:30 – Mönchengladbach, Kaiser-Friedrich-Halle

Mi- 12.04. – 19:30 – Hanau, Congress Park

Do- 13.04. – 19:30 – Leverkusen, Forum

Fr- 14.04. – 19:30 – Bad Homburg, Kurtheater

Sa- 15.04. – 19:30 – Lüdenscheid, Kulturhaus

So- 16.04. – 18:00 – Reutlingen, Stadthalle

Mo- 17.04. – 20:00 – Dresden, Konzertsaal im Kulturpalast

Di- 18.04. – 19:30 – Würzburg, CCW Franconia-Saal

Mi- 19.04. – 19:30 – Wiesbaden, Kurhaus

