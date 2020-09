Ullis Taxi aus Tirol

Sie sind zum Beispiel aus Köln oder Frankfurt in einer guten Stunde nach Innsbruck geflogen oder über Nacht mit dem Nachtzug am Bahnhof Innsbruck angekommen. Jetzt wollen Sie mit öffentlichen Verkehrsmittel nach Sölden. Sie werden Stunden mit Bahn und Bus benötigen bis Sie in Ihrem Urlaubshotel ankommen. Für dieses Problem gibt es eine Lösung: das Flughafentaxi, das sie vom Flughafen, aber auch gern vom Bahnhof abholt.

Auch wenn Sie nícht nach Sölden wollen, sondern nach Obergurgl, Lech, St. Anton oder Ischgl: Das Problem ist im Prinzip das gleiche.

Tun Sie sich das einfach nicht an, wertvolle Urlaubszeit in überfüllten Bussen zu vergeuden und sich mit dem Tragen von schwerem Gepäck zu belasten.

Ullis Taxi aus Ötz in Tirol ist in der ganzen Region ein Begriff. Es ist Ihr zuverlässiges Flughafentaxi, das Sie pünktlich und flexibel zum Ort Ihrer Wahl bringt.

Ullis Taxi fährt Sie vom Flughafen an Ihren Urlaubsort in Tirol und wieder retour. Starten Sie mit Ullis Taxi bequem in Ihren Urlaub. Ullis Taxi holt Sie pünktlich ab und bringt Sie sicher an Ihr Ziel.

Ein Urlauber berichtet über seine Erfahrungen: “Auch mündlich vereinbarte Termine wurden auf das Genaueste eingehalten”.

Ullis Taxi fährt von und zu folgenden Flughäfen:

– Flughafen Salzburg

– Flughafen Innsbruck

– Flughafen Zürich

– Flughafen Altenrhein

– Flughafen Friedrichshafen

– Flughafen Stuttgart

– Flughafen Memmingen

– Flughafen München

Das langjährig erfahrenes Taxiunternehmen steht Ihnen rund um die Uhr für Ihren Flughafentransfer zur Verfügung. Freundlichkeit ist das oberste Gebot, denn es ist der Wunsch der Mitarbeiter von Ullis Taxi, dass Sie sorglos und zufrieden in Ihren Urlaub starten. Ullis Taxi beschäftigt ausschließlich geprüfte Taxichauffeure, die bestens mit den Flughäfen sowie allen Tiroler Urlaubsorten vertraut sind und mit jeder Wetterlage zurechtkommen.

Marc Müller

https://www.ullis-taxi.com/

Bildquelle: nervosa22