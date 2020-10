ULTRASONE Homeoffice Upgrade: PRO 480i und PRO 580i werden mit abnehmbaren Antlion Audio Mikrofon zum professionellen Headset

Wielenbach, 12. Oktober 2020 – Mit der Bundle-Aktion von ULTRASONE werden aus den Kopfhörern PRO 480i und 580i perfekte Begleiter für das Homeoffice. Zusammen mit dem ModMic USB von Antlion entstehen so Headsets mit überzeugendem Klang und unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Mikrofon wird auch separat vertrieben – wer also schon einen Kopfhörer von ULTRASONE oder anderer Hersteller besitzt, kommt ebenso in den Genuss von besserer Gesprächsqualität. Die geschlossenen Over-Ears sind dabei ideal für das Büro und setzen auf bewährte Technologien von ULTRASONE. Die einzigartige Räumlichkeit von S-Logic® wird so den Arbeitsalltag von noch mehr Menschen bereichern.

Ein Mikrofon für jede Gelegenheit

Ob am PC, einem Mac oder der Playstation: Das ModMic USB von Antlion ist ohne einen zusätzlichen Adapter kompatibel und hat außerdem schon einen Vorverstärker verbaut. Im Zusammenspiel mit dem hochwertigen ADC-Chipsatz ist so eine maximale Abtastrate von 16 Bit/48 kHz möglich. Die verstellbare Richtcharakteristik des Mikrofons garantiert zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche Gesprächsqualität – egal wie störend die Umgebung gerade ist. Als Nutzer kann man sich je nach Situation zwischen der Kugel- und Nierenform entscheiden. Direkt am Kabel befindet sich auch ein schnell zu findender Mute-Knopf mit roter Status-LED. Damit ist das ModMic mit einem Griff stummgeschalten. Die PRO 480i und PRO 580i Kopfhörer mit dem ansteckbaren Antlion Mikrofon sind so die direkte Antwort auf neue Herausforderungen im Büro oder Homeoffice.

Beeindruckende Klarheit, schnelle Montage

Bei ULTRASONE steht seit jeher die Klangtreue ein jeden Kopfhörers im Mittelpunkt. Dieselben hohen Ansprüche vertritt auch Antlion mit seinen ansteckbaren Mikrofonen und ist damit der perfekte Partner für eine klangstarke Zusammenarbeit. So werden der PRO 480i und PRO 580i mit dem ModMic USB zu einem herausragenden Headset verwandelt. Die magnetische Halterung für das Mic wird hierfür ganz einfach auf den Kopfhörer geklebt. Das Mikrofonkabel kann daraufhin mit einem beiliegenden Clip mit dem Kabel des Kopfhörers gebündelt werden – das Mikrofon ist außerdem in mehreren Rastern in der Neigung verstellbar.

Präzision und Ergonomie im Doppelpack

Die geschlossenen ULTRASONE Kopfhörer PRO 580i und 480i ebenen den Weg zu einem produktiven Arbeitstag an jedem Ort. So sind die beiden Over-Ear-Modelle schon ohne Mikrofon perfekt für unterwegs und verwöhnen die Hörer mit kräftigem Tiefton sowie einer detailreichen Wiedergabe. Die Impedanz von 32 Ohm mach die Kopfhörer universell einsetzbar – ob am Laptop, Smartphone oder einem Tablet. Obwohl der Preis nahezu unschlagbar ist, hat ULTRASONE nicht auf die innovative Technik aus Bayern verzichtet. Bei der patentierten Technologie S-Logic® sind die Treiber nach vorne und unten versetzt in der Kopfhörermuschel platziert worden. Durch diesen Kniff entsteht ein räumlicher, authentischer Klang und es ist geringerer Schalldruck möglich, der das Gehör schont. Mit ULE (Ultra Low Emission) sind die Ohren mithilfe eines MU-Metall-Abschirmung vor Niederfrequenzfeldern bestmöglich geschützt. Gerade an einem langen Arbeitsalltag mit vielen Telefonaten kommt den Hörern somit das geballte Know-how der bayerischen Kopfhörermanufaktur ULTRASONE zugute.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die ULTRASONE PRO 480i und PRO 580i Bundles mit dem Antlion ModMic USB sind ab sofort im Online-Shop von ULTRASONE erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 139,00 Euro für das PRO 480i Bundle und 179,00 Euro für das PRO 580i Bundle (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

Weitere Informationen unter: https://ultrasone.com/homeoffice/

Als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Kopfhörern hat sich die Ultrasone AG seit ihrer Gründung im Jahr 1991 einen guten Namen bei audiophilen Hörern auf der ganzen Welt gemacht. Ultrasone-Kopfhörer sind im Pro-Audio-Bereich bei angesagten DJs und in renommierten Tonstudios genauso zu finden wie bei HiFi-Liebhabern in über 50 Ländern. Einen exzellenten Ruf genießen zudem die exklusiven Manufaktur-Modelle, die hierzulande in Handarbeit hergestellt werden. Seit einigen Jahren kommen auch MP3-Player- und Smartphone-Besitzer in den Klanggenuss von portablen Kopfhörern in Ultrasone-Qualität. Das Unternehmen vom Starnberger See hält mehr als 60 Patente; eine Besonderheit der Ultrasone-Modelle ist die patentierte S-Logic-Technologie, die über eine dezentrale Anordnung der Schallwandler für einen räumlichen wie natürlichen Klang sorgt und gleichzeitig das Gehör schont. Die 1997 entwickelte ULE-Abschirmung ist ein weiterer Meilenstein der Ultrasone-Historie, die die elektromagnetische Strahlenbelastung des Kopfes bei der Nutzung eines Kopfhörers um bis zu 98 Prozent reduziert.

