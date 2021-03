Umfirmierung: Aus Medizinische Medien Informations GmbH wird Vidal MMI Germany GmbH

Neu-Isenburg, 24.03.2021. Ab dem 01.04.2021 firmiert die Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) unter dem neuen Namen Vidal MMI Germany GmbH. Außerdem wird in diesem Zuge der Firmensitz von Neu-Isenburg nach Langen verlegt.

“Die Änderung reflektiert unsere Zugehörigkeit zur VIDAL Group, einem führenden, globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris”, sagt Marijo Jurasovic, Geschäftsführer der Vidal MMI Germany GmbH.

“MMI ist bereits seit vielen Jahren Teil der VIDAL Group und die enge Zusammenarbeit in der Gruppe wird durch den neuen Namen und das Anpassen des Logos nach außen deutlich”, ergänzt Marijo Jurasovic.

Die VIDAL Group ist neben den Kernländern Frankreich, Deutschland und Spanien in Südamerika und im Mittleren Osten aktiv. In all diesen Ländern steht die VIDAL Group für qualitativ hochwertige Daten und Service.

Jurasovic führt weiter aus: “Die kompromisslose und vollständige Digitalisierung der kompletten Arbeitsorganisation geht einher mit dem Umzug in moderne und flexible Räumlichkeiten. Unter anderem wurde auf eine deutliche Verbesserung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen Wert gelegt. So gibt es in Langen einen nahtlosen Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. Elektrische Ladestationen in unmittelbarer Nähe ermöglichen es, entsprechende Fahrzeuge während der Arbeits- oder Besuchszeit aufzuladen. Nicht zuletzt sind die neuen Büros in Langen an ein Glasfasernetz mit maximaler Leistung angeschlossen.”

Sämtliche allgemeine Geschäftsbedingungen sowie Verkaufs- und Lieferbedingungen usw. bleiben weiterhin unverändert gültig.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden, globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

Kontakt

Vidal MMI Germany GmbH

Lydia Schneiderheinze

Monzastraße 4

63225 Langen

06103 2076136

l.schneiderheinze@mmi.de

https://www.mmi.de

