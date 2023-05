Umfrage „Das Informationsverhalten deutscher IT-Verantwortlicher“ – die Ergebnisse liegen vor

Wo beziehen deutsche IT-Verantwortliche derzeit ihre Informationen über aktuelle IT-Themen, zukünftige IT-Trends und relevante IT-Anbieter? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer umfassenden Umfrage, die vom Marktforschungsunternehmen GROHMANN BUSINESS CONSULTING im Frühjahr 2023 durchgeführt wurde.

Im Rahmen der Studie wurden mehr als 1.000 CIOs, IT- und EDV-Leiter sowie IT-Führungskräfte in Unternehmen mit Firmensitz in Deutschland dazu befragt,

– welche Informationsquellen (offline/online) sie nutzen, um sich über aktuelle IT-Themen und zukünftige IT-Trends zu informieren,

– welche Informationsquellen (offline/online) sie nutzen, um sich über potenzielle IT-Anbieter, IT-Dienstleister bzw. IT-Beratungsunternehmen zu informieren,

– welche Formate und Inhalte genutzt werden, um sich über IT-Themen und/oder IT-Anbieter zu informieren.

Die Ergebnisse liegen nun vor.

„IT-Verantwortliche stehen heute vor einer Fülle an Herausforderungen, die von rein strategischen Themen wie Digitalisierung oder Automatisierung über neue Technologien wie Künstliche Intelligenz bis hin zur konkreten Umsetzung von IT-Projekten reichen. Auf der anderen Seite gibt es eine Fülle an Informationskanälen und -formaten, mit denen IT-Anbieter und IT-Dienstleister um die Gunst ihrer potenziellen Kunden buhlen“, erklärt Werner Grohmann, Geschäftsführer GROHMANN BUSINESS CONSULTING und Herausgeber der Studie, bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse. „Mit den Ergebnissen der Umfrage sind IT-Unternehmen nun besser in der Lage, zu analysieren, wo und wie sie IT-Verantwortliche am besten erreichen.“

Die Ergebnisse können in einer Kurzfassung (Executive Summary) oder einer Komplettfassung (Ergebnisbericht) direkt auf der GROHMANN BUSINESS CONSULTING-Webseite ( https://www.grohmann-business-consulting.de/cio-2023) erworben werden.

XING. LinkedIn oder beides?

Im Rahmen der Umfrage wurde unter anderem abgefragt, welche Fach- und Wirtschafsmedien (offline/online) für die Informationsgewinnung relevant sind. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auch auf die beiden Business-Netzwerke XING und LinkedIn gelegt.

Fachmessen, Branchenevents oder Webinar?

Darüber hinaus stand die Frage im Mittelpunkt, welche Veranstaltungsformate (online/offline) von den befragten IT-Entscheidern genutzt werden, um sich über die neuesten IT-Themen, IT-Trends und IT-Anbieter zu informieren. „In Zeiten der Pandemie lag der Fokus gezwungenermaßen auf Online-Eventformaten wie Webinaren“, erläutert Werner Grohmann. „Da stellt sich natürlich die Frage, ob Präsenzveranstaltungen in der Post-Corona-Zeit ein Revival gelungen ist.“

Anwenderberichte, Whitepaper oder Checklisten?

Ein weiterer Schwerpunkt der Umfrage beschäftigte sich mit der Relevanz der von IT-Anbieterseite zur Verfügung gestellten Informationen und Formate. Darüber hinaus sollten die Befragten eine Beurteilung zur Qualität der Informationen abgeben. Abschließend wurden die Umfrageteilnehmenden gefragt, welche Kriterien letztendlich den Ausschlag für die Entscheidung für einen IT-Anbieter geben.

Weitere Informationen zum Bezug der Umfrageergebnisse stehen auf der GROHMANN BUSINESS CONSULTING-Webseite ( https://www.grohmann-business-consulting.de/cio-2023) zur Verfügung.

Bereits seit 2001 unterstützt GROHMANN BUSINESS CONSULTING deutsche und internationale Hightech-Unternehmen bei der strategischen Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau fokussiert sich dabei auf die Konzeption und Durchführung von Umfragen und Trendstudien zu aktuellen IT- und Digitalisierungsthemen für den deutschen Markt.

Mit dem Cloud Computing Marktbarometer Deutschland liefert GROHMANN BUSINESS CONSULTING regelmäßig aktuelle Daten zum deutschen Cloud Computing-Markt aus Anbietersicht.

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.grohmann-business-consulting.de verfügbar.

Firmenkontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068



https://www.grohmann-business-consulting.de

Pressekontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Heike Kröner

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068



https://www.grohmann-business-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.