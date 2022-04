Umfrage: Wie wichtig sind Erneuerbare Energien bei Institutionals?

EXXECNEWS INSTITUTIONAL, die Hamburger Fachzeitung für institutionelles Asset Management, wollte wissen, welchen Stellenwert heute Investments in Erneuerbare Energien bei institutionellen Investoren haben. Befragt wurden große bis hin zu kleinen Versicherungsunternehmen, Pensionsvermögen und einige Großstiftungen, die zusammen ein Vermögen von rund 500 Milliarden Euro verwalten.

Hamburg, 5. April 2022 – Fast 60 Prozent der Befragten sind direkt in einzelne Anlagen / Parks der Erneuerbaren Energie investiert, daneben auch noch indirekt für Fondskonstruktionen. Mit 82 Prozent für Windenergie und 74 Prozent für Solarenergie liegen hier die Schwerpunkte bei Investitionen in Erneuerbare Energien. 58,16 Prozent sehen die Photovoltaik als die perspektivisch attraktivste Energiequelle an. Regional ist Nordeuropa mit 82 Prozent führend. Ebenfalls bemerkenswert: 78 Prozent der befragten institutionellen Investoren planen noch in diesem Jahr Investitionen in Erneuerbare Energien. Und mehr als 75 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Deutschland durch die neue Bundesregierung als Investitionsstandort für Erneuerbare Energien interessanter wurde.

EXXECNEWS INSTITUTIONAL hat die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage in der aktuellen Ausgabe Nr. 03-2022 von EXXECNEWS INSTITUTIONAL zusammengefasst. Die ausführlichen Ergebnisse und Kommentare zusammen mit allen Grafiken sind veröffentlicht auf der neuen Website www.exxecnews.org in dem Artikel “ Befragung zum Investment professioneller Investoren in Erneuerbare Energien„.

Aktuelle Beiträge zum institutionellen Asset Management gibt es bei EXXECNEWS INSTITUTIONAL auf https://exxecnews.org/exxecnews-institutional-beitrage-zu-institutionellem-asset-management

Über EXXECNEWS INSTITUTIONAL:

Das Medium zur direkten Kommunikation zwischen Anbietern und Anlegern im institutionellen Asset Management. Die Schwerpunkte werden in der wachsenden Bedeutung von verantwortungsvollem Investieren gesehen. Dabei werden die aktuellen Entwicklungen im Impact Investing ebenso dokumentiert, wie die Weiterentwicklung von ESG Investing. Weitere Schwerpunkte sehen wir darüber hinaus darin, innovative Konzepte im institutionellen Wertpapiermanagement, Private Equity, Venture Capital, Infrastruktur und neue Entwicklungen im Risikomanagement transparent zu machen.

