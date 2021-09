Umfrage zum Markentag von Hollyland bringt Kunden näher

Ideen und Anregungen von Nutzern gestalten zukünftige Produkte mit

Shenzhen, China, 30. September 2021 – Hollylands Markentag war eine Gelegenheit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und unseren Kunden, Freunden und Mitwirkenden zu danken. 2021 war für niemanden ein einfaches Jahr, aber wir haben es geschafft, mit Hilfe unserer geschätzten Kunden, Geschäftspartner, Freunden und emsiger Mitarbeiter zu wachsen.

Zu unserem Markentag am 12. September nutzen wir außerdem die Gelegenheit, in einer kurzen Umfrage Kunden und Freunde um Feedback zu bitten. Dies gibt jedem die Möglichkeit, Kommentare und Kritik zu äußern und ermöglicht es uns, daraus zu lernen und unsere Kunden und Partner in Zukunft besser zu bedienen. Einen Link zur Umfrage finden Sie unten. Bitte sehen Sie sich auch dieses kurze Video an, das erklärt, wie Kundenfeedback uns hilft, unsere Produkte zu verbessern und den Kunden das zu geben, was sie sich wünschen:

https://bit.ly/HollylandBrandDayVideo

Umfrage-Link: https://bit.ly/Hollyland912Survey

Im vergangenen Jahr hat Hollyland seine Produktpalette erheblich ausgebaut mit Schlüsselprodukten wie LARK 150, MARS 400S PRO, MARS T1000 und SOLIDCOM M1. Hollyland arbeitet ständig daran, Videoschaffenden das Produzieren und Teilen ihrer Kreationen zu erleichtern. Das Ziel des Unternehmens ist es, eine umfassende Produktpalette anzubieten, die ein vollständiges Content-Ökosystem und eine Komplettlösung von der Videoquelle bis zur Cloud schafft. Zu diesen Produkten gehören drahtlose Videoübertragungsgeräte, drahtlose Gegensprechanlagen, drahtlose Mikrofone und Switches. Weitere werden folgen.

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (“Hollyland” oder “Hollyland Technology”) bietet seinen Kunden weltweit professionelle Lösungen, die speziell für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie drahtlose Intercom-Lösungen entwickelt wurden – seit 2013.

Durch all seine technologischen Fortschritte, Innovationen und Dienstleistungen wird Hollyland schnell zum wettbewerbsfähigsten globalen Anbieter von drahtlosen Geräten und Lösungen und ist darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit in jeder professionellen Umgebung, in der Audio- und Videoübertragung oder -kommunikation in Echtzeit erforderlich ist, zu verbessern und zu erleichtern.

Hollyland bedient viele Märkte, darunter Rundfunk- und Filmproduktion, Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Live-Streaming, Live-Events und Ausstellungen. Die Produkte des Unternehmens erfüllen durchweg Produktions- und Kommunikationsanforderungen unterschiedlichster Größe und Komplexität. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

