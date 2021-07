Umsatzsteigerung mit Newsletter-Marketing

Wie Sie Ihre Verkäufe durch gezieltes E-Mail-Marketing steigern können

E-Mail-Marketing ist ein leistungsstarkes Instrument zur Umsatzsteigerung. Auch wenn viele Firmen zudem auf SEO und Soziale Medien setzen, so ist Newsletter-Marketing eine wichtige Säule im Marketingportfolio. Denn E-Mail-Marketing ist äußerst effektiv. Es dient nicht nur der Kundenbindung, sondern auch der Neukundengewinnung. Und wenn es richtig angegangen wird, kann es zusätzliche Umsätze einbringen.

Im Folgenden finden Sie sieben Tipps, wie Sie Ihre Umsätze mit Newslettern steigern können.

1. Versandzeitpunkt – wann Sie Ihren Newsletter verschicken

Wann Sie Ihren Newsletter versenden, kann für den Erfolg der Kampagne entscheidend sein. Wählen Sie einen Versandzeitpunkt, in denen Ihre Newsletter nicht mit anderen in Konkurrenz stehen – wie beispielsweise am Abend – dann kann sich dies sehr positiv auf die Öffnungsrate auswirken. Wann ein Newsletter nun tatsächlich verschickt werden sollte, hängt von der Branche und der Zielgruppe ab. Im B2B-Bereich versprechen Wochenenden und Freitage weniger Aussicht auf Erfolg. Sie werden vermutlich erst am Montagmorgen geöffnet und könnten in einer Flut anderer E-Mails untergehen. Anders im B2C-Bereich: Viele Kunden haben gerade am Wochenende Zeit, Ihre E-Mails in Ruhe zu lesen. Testen Sie, welcher Versandzeitpunkt der Beste für Ihr Unternehmen ist und überprüfen Sie dazu regelmäßig die Öffnungs- und Klickraten.

2. Frequenz – wie oft Sie den Newsletter verschicken

Die Antwort geben Ihnen die Zahlen. Die Menschen sind heutzutage viel beschäftigter als früher. Behalten Sie daher die Statistiken und damit das Kundeninteresse im Auge. Wenn Sie beispielsweise täglich einen Newsletter versenden und sehen, dass eine große Anzahl von Empfängern abbestellt, dann sollten Sie versuchen, nicht so häufig zu versenden. Der Versand eines monatlichen Newsletters ist dann allerdings auch nicht unbedingt die Lösung – hier könnte es sein, dass Sie bei den Abonnenten zu schnell in Vergessenheit geraten. Schaffen Sie daher ein Gleichgewicht zwischen der Versandfrequenz Ihres Newsletters und der Qualität des Inhalts.

3. Segmentierung – durch Relevanz das Interesse steigern

Apropos Qualität des Inhalts: Newsletter sind desto erfolgreicher, je relevanter ihr Inhalt für den Empfänger ist. Die Segmentierung macht es möglich, Newsletter an zuvor definierte Interessengruppen zu versenden. Anhand von Segmentierung der Kunden können Unternehmen auf die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen abgestimmte Newsletter verschicken. Auf diese Weise lässt sich die Effektivität der Newsletter deutlich steigern. Wichtige Grundlage hierfür ist ein gutes Customer Relationship Management (CRM), das eine Segmentierung nach unterschiedlichsten Kriterien wie Wohnort, Geschlecht, Interessen uvm. möglich macht.

4. Direkte Ansprache – den Newsletter personalisieren

“Du” oder “Sie”? Je nachdem, welches Produkt bzw. welchen Service und welche Zielgruppe Sie ansprechen, sollten Sie sich vorab überlegen, ob die Ansprache eher höflich und traditionell oder modern und jovial sein sollte. Personalisierung ist ein weiterer wichtiger Punkt, den es im E-Mail-Marketing zu beachten gibt. Sprechen Sie jeden Empfänger ganz persönlich an. Damit steigern Sie das Vertrauen der Kunden und erhöhen gleichzeitig die emotionale Bindung zu Ihrem Unternehmen.

5. Die Betreffzeile – mit wenigen Worten Neugier wecken

Das vornehmliche Ziel eines Newsletters ist es, neugierig zu machen und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Gestalten Sie die Betreffzeilen deshalb kurz und aussagekräftig! Zudem können Sie beispielsweise Emoticons verwenden. Ist das Interesse einmal geweckt, ist auch der erste Schritt auf dem Weg zu einer Aktion und damit zu einer Conversion gemacht. Dabei verschaffen Ihnen automatisierte E-Mails mehr Zeit für das Wesentliche. Automatisieren Sie Ihre Newsletter und sorgen Sie mit der entsprechenden Betreffzeile dafür, dass der Newsletter-Empfänger je nach Bedürfnis abgeholt wird.

6. Rechtliche Rahmenbedingungen – Abo per Double-Opt-In

Stellen Sie sicher, dass jeder Abonnent auf Ihrer E-Mail-Liste rechtssicher und in Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gewonnen wird. Dies bedeutet, dass die Abonnenten durch das sogenannte Double-Opt-In ausdrücklich per E-Mail-Link rückbestätigen, dass sie in Ihre E-Mail-Liste aufgenommen werden möchten. Erst nach Klick auf den Bestätigungslink landet der Nutzer in Ihrer Datenbank.

7. Analyse – die Zahlen sagen, was die Kunden wünschen

Die Analyse der Zahlen ist ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg eines Newsletters und damit auch für die Umsatzsteigerung. Schauen Sie sich die Performance der einzelnen Mailings genau an und finden Sie heraus, wie viele Ihrer Empfänger Sie mit Ihrem Newsletter bzw. Ihrer Kampagne überzeugt haben. Konnten Sie viele Abonnenten zu einem Kauf, einer Bestellung oder einer Buchung animieren? Die Conversion Rate wird Ihnen zeigen, wie erfolgreich der Newsletter war.

