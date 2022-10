Umweltfreundliche Verpackungslösungen für Takeaway und Lieferservice

Immer mehr Restaurants, Caterer, Imbissbetriebe und Lieferdienste setzen bei eingesetzten Verpackungen auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.

Das Außerhausgeschäft und der Lieferservice mit Speisen, Snacks und Spezialtäten boomen, und einmal mehr hat sich die Gastronomiebranche auch in der Coronazeit als äußerst krisenfest bewährt, ganz nach dem vielbeschworenen Motto „Gegessen wird immer!“.

Dennoch machen die steigenden Energiepreise, fehlendes Personal und gestörte Lieferketten die Arbeit der Restaurants, Imbissbetriebe, Caterer und Lieferdienste nicht wirklich einfacher, was viele Unternehmer aber nicht davon abhält, auch weiterhin den Trend vor Corona fortzusetzen, und verstärkt auf nachhaltige und umweltfreundliche Verpackungslösungen für den Außerhausverkauf und das Delivery Segment zu setzen.

Einen starken und breit aufgestellten Partner finden die Gastronomen hier in Pack4Food24, dem B2B Portal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Im umfangreichen Portfolio des Verpackungsspezialisten aus Mitteldeutschland finden sich nachhaltige Lösungen für verschiedenste gastronomische Bereiche, darunter auch zahlreiche Innovationen, die man nicht unbedingt bei jedem anderen Anbieter am Markt finden kann.

Egal ob klimaneutrale Pizzakartons, Kaffeebecher ohne Kunststoffbeschichtung, Menü- und Foodboxen aus unbeschichtetem Karton, Einweggeschirr aus Zuckerrohr, Servietten aus Recyclingmaterial oder mit Grasanteil, u.v.m., bei Pack4Food findet jeder die Lösung, welche am besten seinen Ansprüchen an die Nachhaltigkeit seines Unternehmens entspricht.

Dabei muss nicht einmal zwingend jedes nachhaltige Produkt auch biologisch abbaubar sein, auch recycelte oder wieder recycelbare Materialien stellen einen wichtigen Anteil nachhaltiger Verpackungslösungen dar.

Es ist davon auszugehen, dass eine immer mobiler werdende, und nach Flexibilität strebende Gesellschaft auch in Zukunft zu einem wachsenden Takeaway und Delivery Business führen wird, mit nachhaltigen Verpackungen von Pack4Food24 sind Gastronomen, aber auch Hotelliers und Lebensmittelhändler mit Sicherheit gut aufgestellt.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

