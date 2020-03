Umweltmanagement ist mehr als nur ein Trend

Becker & Mueller Schaltungsdruck GmbH – Nachhaltigkeit ist Programm

Umweltbewusstsein, oder Klimaschutz, ist aktuell in den Köpfen der Menschen sehr präsent. Bei der Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH aus Steinach im Kinzigtal im Schwarzwald wird es bereits seit vielen Jahren ernst genommen. Fertigungsbetriebe haben naturgemäß einen relativ hohen Materialeinsatz und Energiebedarf. So hat das Thema Umweltschutz auch einen Wirtschaftlichkeitsfaktor, der genutzt werden kann.

Der Energiebedarf wurde im Laufe der vergangenen Jahre, bei den unterschiedlichen Prozessen stark reduziert. U.a. wurden der Belichtungsprozess auf einen Ressourcenschonenden Direktbelichtungsprozess umgestellt. Dabei konnte eine Energieeinsparung von 80 Prozent erreicht werden. Becker & Müller konnte bei einem neu angeschafften Kompressor einen wesentlich besseren Wirkungsgrad – +20% – erzielen und die Abwärme wird, wie auch bei der Multilayerpresse, für die Gebäudeheizung mitgenutzt und leistet einen Beitrag zur hausinternen Ökostrategie. Die Abwärmenutzung bei verschiedenen Prozessen wurde im Kinzigtaler Betrieb zur Selbstverständlichkeit. Über eine neue Klimaanlage wird die abgeleitete Luft zur Erwärmung der Zuluft genutzt. Eine Regenwassernutzanlage für den Sanitärbereich wurde bereits bei Bau des Fertigungsgebäudes mit eingebaut. Das Recycling genutzter, verbrauchter Flüssigkeiten in der Fertigung wurde sehr früh eingeführt und ist heute bereits Standard in der Branche. Darüberhinaus wird bei Becker & Müller für die Multilayer-Fertigung nur haolgenfreies Basismaterial verwendet und auch der Bedarf an Prozesschemie wurde optimiert.

Umweltaspekte sind ein Thema, das eine große Eigendynamik entwickelt hat, aber auch von der Bundesregierung stark vorangetrieben werden. Doch allein die Politik kann es nicht richten. Die Wirtschaft muss verantwortungsvoll mitziehen oder mit innovativen Entwicklungen vorausgehen. Die Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH will hier eine Vorbildfunktion entwickeln. So ist Xaver Müller, einer der Geschäftsführer, schon seit vielen Jahren überzeugter Fahrer eines E-Autos. Er geht mit gutem Beispiel voran. Die Ladestation auf dem Betriebsgelände steht jeder und jedem, auch wenn sie nicht zur Firma gehören, kostenfrei zur Verfügung. Und auf dem Dach des Firmengebäudes wurde eine Fotovoltaik-Anlage mit einer Peak-Leistung von 42 kW installiert. Pro Jahr bedeutet, das eine Stromproduktion von ca. 50.000 kWh und eine CO2-Einsparung von 35 Tonnen pro Jahr und der Eigenbedarf an Energie wird zu etwa 12% gedeckt. Respektable Zahlen, die dazu beitragen, die Energiebilanz des Betriebes zu verbessern. Und auch ein Umweltprojekt zur Papiereinsparung bei technischen Dokumenten und in der Buchhaltung wurde bereits erfolgreich durchgeführt.

Der Aufbau eines umweltfreundlichen Maschinenparks und die Möglichkeit der Auswahl, mit der ein Auftraggeber eine Fertigung aussucht, sind Teil des Ablaufes. Dass all diese Aspekte funktionieren können, zeigt die Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH. “Bei uns werden die Ersatz- oder Neuinvestitionen immer stark unter dem Aspekt der Umweltverträglichkeit beurteilt.” So haben z. B. alle neuen chemischen Anlagen für den Spülprozess vier bis sechs Kaskaden. Die Vorschrift des Gesetzgebers liegt bei drei. Der Umbau und Modernisierung vorhandener Maschinen geht vor Verschrottung und Neukauf. Alle Ersatzinvestitionen müssen sich einer genauen Begutachtung unter Umweltgesichtspunkten unterziehen.

Becker & Müller ist bereits seit 2007 nach der Norm ISO 14001 Umweltmanagement zertifiziert. Und erst kürzlich wurde die Re-Zertifizierung durchgeführt. Auf der Internet-Seite des TÜV-Süd ist dazu zu lesen: “… Das übergeordnete Ziel ist, den Umweltschutz zu fördern und Umweltbelastungen zu verringern…” Die ISO 14001 ist für die Betriebe keine verpflichtende Normierung. Jeder Betrieb entscheidet für sich und dokumentiert über eine Zertifizierung nach innen und außen den hohen Stellenwert, den Umweltaspekte im eigenen Betrieb haben.

Nachhaltigkeit in der Leiterplattenfertigung beginnt schon bei der auf den Hersteller fertigungsbezogenen Anpassung des Bestellvolumens. So kann die Ausbeute der Panels optimiert werden. Hier hat auch der Miniaturisierungstrend einen positiven Einfluss. Weniger Materialverbrauch heißt geringere Kosten und geringere Umweltbelastung. Die offene Kommunikation zwischen Auftraggeber und -nehmer ist daher wichtig.

Und die Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH bleibt nicht stehen. An Einsparungen bei Betriebsabläufen wird kontinuierlich gearbeitet. Und in naher Zukunft wird eine Abwasseranlage angeschafft, die den Prozess per SPS-Steuerung optimieren kann.

Unsere Firma befindet sich im schönen Kinzigtal im mittleren Schwarzwald, in der Nähe von Offenburg. Lohnenswerte Attraktionen in der Umgebung sind das Freilichtmuseum Gutach und der Europapark Rust. Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen!

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Leiterplatten in Muster und Kleinserie spezialisiert hat.

Das Produktspektrum reicht von einseitigen Leiterplatten bis zu 20-lagigen Multilayern. Sie können bei uns auch Starrflex und spezielle HF-Substrate erhalten.

Ihre Aufträge schnell und pünktlich abzuwickeln, ist eine große Stärke unseres Teams. Bei der Abwicklung Ihres Auftrags legen wir großen Wert auf Qualität und Präzision.

Zu unserem Kundenstamm zählen vor allem Ingenieurbüros und Entwicklungsabteilungen der unterschiedlichsten Branchen. Seit Jahrzehnten schenken uns langjährige Kunden ihr Vertrauen. Daraus konnte sich eine 25-jährige Erfolgsgeschichte entwickeln.

