Umzüge: neue Vermittlungsplattform gelauncht

Die Nachfrage nach Umzugsunternehmen steigt.

Experten aus der Immobilienbranche sind sich einig und die Zahlen sprechen ebenfalls dafür, dass es in den kommenden Monaten und Jahren noch mehr Wohnungswechsel und damit Umzüge geben wird als bisher. Grund für die Zunahme: die Corona-Krise. Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, oder werden in den kommenden Monaten gekündigt. Die Folge: fehlende Gehälter und damit Kaufkraft, die dazu führen werden, dass Menschen und Familien umziehen müssen.

Hinzu kommt, dass viele Angestellte in Zukunft auch weiterhin aus dem Homeoffice arbeiten werden. Familien mit Schulkindern müssen auf Grund der aktuellen Situation sogenanntes Homeschooling praktizieren. Homeoffice und Heimunterricht führen zu einer geänderten Nutzung des Platzangebots zu Hause. Daraus resultiert vielerorts das Bedürfnis nach mehr Platz und mehr Zimmern.

Ein weiterer Faktor, der darauf schließen lässt, dass die Nachfrage nach Umzugsunternehmen wachsen wird, ist die Tatsache, dass sich die Mietspiegel und Immobilienpreise derzeit bereits krisenbedingt korrigieren. Wohnraum wird wieder erschwinglicher, was logischerweise zu mehr Umzügen führen wird.

Aktuell bietet https://umzug.pro die Möglichkeit lokale Umzugsfirmen zu suchen bzw. kostenlose Angebote für den eigenen Umzug in Anspruch zu nehmen. Die Betreiber der Plattform vermitteln die Umzugsanfrage dann an alle in Frage kommen lokalen Umzugsanbieter weiter. Für umzugswillige Menschen ein sehr zeitsparendes und praktisches Angebot: eine Angebotsanfrage, viele Angebote und damit ein perfekter Überblick, aber vor allem die Möglichkeit innerhalb weniger Minuten einen umfangreichen Umzugs-Preisvergleich durchzuführen.

