Unabhängiges Marktforschungsinstitut bewertet Checkmarx als Leader im Bereich Static Application Security Testing

Checkmarx erreicht Top-Platzierung in der Kategorie “Strategy”, die die Produktvision, geplante Erweiterungen, die Execution Roadmap sowie den Marktansatz umfasst

München – 20. Januar 2021 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen, wurde als Leader in The Forrester Wave™: Static Application Security Testing, Q1 2021 eingestuft. Forrester analysierte dafür die zwölf wichtigsten Anbieter im Bereich statisches Application Security Testing (SAST). Checkmarx erreichte die Top-Platzierung in der Kategorie “Strategy” mit der höchstmöglichen Punktzahl bei den Kriterien Produktvision, geplante Erweiterungen, Roadmap zur Umsetzung und Marktansatz.

Bei der Bewertung von Checkmarx SAST (CxSAST) stellt Forrester im Report fest, dass “CxSAST neue Entwicklungsansätze unterstützt, einschließlich Scans für die in der OWASP Top 10 beschriebenen API-Schwachstellen sowie Support der Salesforce Frameworks VisualForce und Lightning.” Darüber hinaus “profitieren Kunden, die moderne Entwicklungsmethoden anwenden, sowohl vom API-Support als auch von den tiefen Integrationen mit CI/CD-Tools, die Checkmarx bietet.”1

Der Forrester Report stellt fest: “Da die Entwicklungsgeschwindigkeit weiter zunimmt und immer mehr Teams neue Entwicklungsmethoden einsetzen, werden künftig an der Spitze des Marktes SAST-Lösungen stehen, denen es gelingt, die Security in den Software-Development-Lifecycle (SDLC) zu integrieren – und zwar unabhängig davon, wie und wo die Anwendung entwickelt wird. Anbieter, die eine nahtlose Integration in die CI/CD-Pipeline bereitstellen, die ihr Angebot schnell ausbauen, um auch neue Architekturen wie Container, APIs und Infrastructure-as-Code (IaC) zu schützen, und die ihre Performance und Präzision kontinuierlich verbessern, werden sowohl bei den Security- als auch bei den Entwicklungsverantwortlichen hoch im Kurs stehen.”

Checkmarx liefert automatisierte Lösungen, die das Security Testing in DevOps-Umgebungen vereinfachen und beschleunigen. Als zentraler Baustein der Checkmarx Software Security Platform identifiziert CxSAST Hunderte von Sicherheitslücken und Schwachstellen in eigenentwickeltem Quellcode und ist so in der Lage, unkompillierten Code vor dem Build zu scannen. CxSAST legt den Fokus auf die User Experience auf Seiten der Entwickler und ermöglicht es diesen, effizient mit ihren bevorzugten Tools zu arbeiten und Scans direkt in Code-Management-Plattformen wie GitHub und GitLab anzustoßen. Dies optimiert die Workflows und beschleunigt den gesamten Prozess sicherer Softwareentwicklung.

“Checkmarx Ziel ist es, Kunden genau den Mehrwert zu bieten, den sie von einer Enterprise-Lösung für SAST erwarten – und unsere Lösungen gleichzeitig kontinuierlich weiterzuentwickeln, um auch künftig eine Vorreiterrolle bei der Adressierung und beim Support moderner Anwendungsentwicklung einzunehmen”, sagt Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. “Die Einstufung als “Leader” durch Forrester sowie die höchste Punktzahl in der Kategorie “Strategie” dokumentiert die starke Marktstellung unserer SAST-Lösung und ist ein wichtiger Beleg dafür, dass wir mit unserer innovativen Produktvision und unserem Marktansatz die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben.”

Ergänzend zu SAST liefert Checkmarx führende Lösungen für die Software Composition Analysis (CxSCA), das interaktive Application Security Testing (CxIAST) und das integrierte AppSec-Training für Entwickler (CxCodebashing) und bietet damit einen nahtlos integrierten, holistischen Ansatz für das Application Security Testing.

Über Checkmarx

Checkmarx ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen für die Entwicklung von Enterprise-Software. Das Unternehmen bietet eine der branchenweit umfassendsten Software-Security-Plattformen, die mit statischem und interaktivem Application Security Testing, der Analyse von Open-Source-Komponenten und AppSec-Training für Entwickler an der Schnittstelle von DevOps und Security ansetzt. So minimiert Checkmarx auch in schnell getakteten DevOps-Umgebungen zuverlässig Risiken durch Software-Schwachstellen. Checkmarx ist für über 40 Unternehmen auf der Fortune 100 Liste und die Hälfte der Fortune 50 tätig, darunter führende Unternehmen wie SAP, Samsung und Salesforce.com. Erfahren Sie mehr unter www.checkmarx.com

