Unfall – was nun?

Top 5 Rechte im Haftpflichtschadenfall – 089 Gutachten München

Ein Autounfall ist in jedem Fall ärgerlich, gleich ob selbst verschuldet oder unverschuldet, es stehen erst einmal viele Fragen offen. Sofern Sie als Geschädigter in der Sache auftreten, haben wir hier die wichtigsten Rechte und Pflichten für Sie zusammengefasst.

Bei einem sogenannten Haftpflichtschaden trägt grundsätzlich die Versicherung des Unfallverursachers die Kosten Ihres Schadenersatzes. Hierzu zählen neben der Reparatursumme für Ihr beschädigtes Auto, unter anderem auch die Kosten für einen Sachverständigen, einen Rechtsanwalt und gegebenfalls einen Mietwagen. Als Geschädigter müssen Sie sich jedoch an die Schadenminderungspflicht halten. Das heißt, Sie dürfen keine unnötigen Kosten verursachen, wie beispielsweise einen völlig überteuerten Mietwagen anmieten.

Die Top 5 Rechte und Ansprüche im Haftfpflichtschadenfall für Sie als Geschädigten auf einen Blick:

– Ersatz des Fahrzeugschadens

– freie Wahl des Kfz-Gutachters Ihres Vertrauens

– freie Wahl eines Rechtsanwaltes

– Ersatz der Wertminderung

– Mietwagen oder Nutzungsausfallentschädigung

Bei einem Reparaturschaden, haben Sie außerdem das Recht, die Reparaturwerkstatt frei zu bestimmen.

Lassen Sie sich von der gegnerischen Versicherung im Vorfeld nicht zu Ihren Ungunsten beeinflussen. Als freies und unabhängiges Kfz-Sachverständigenbüro unterstützen wir Sie gerne während der gesamten Abwicklung Ihres Schadens. Ihre Zufriedenheit hat bei unserem Team oberste Prio. Kommen Sie zur Schadenaufnahme mit Ihrem verunfallten Kfz in unsere Prüfhalle in München oder nutzen Sie unseren Vor-Ort-Service. Bei Beschädigungen am vorderen oder hinteren Stoßfänger beispielsweise, lohnt sich in jedem Fall eine Begutachtung auf einer unserer Hebebühnen. Achsschäden können wir mittels einer Achsversmessung feststellen oder ausschließen. Somit garantieren wir Ihnen eine vollumfängliche Schadenaufnahme für Ihr professionelles Kfz-Gutachten.

Unser Kfz-Ingenieurbüro ist Ihr freier und unabhängiger Partner bei der Schadenermittlung an Ihrem verunfallten Kraftfahrzeug. Wir erstellen versicherungsunabhängige Kfz-Gutachten im Haftpflichtschadenfall (unverschuldeter Unfall). Unser Einsatzgebiet umfasst München sowie die angrenzenden Landkreise. Professionelle Schadenaufnahme auch in unserer Prüfhalle im Münchener Stadtzentrum möglich. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Öffnungszeiten siehe Homepage, telefonische Erreichbarkeit rund um die Uhr gewährleistet bzw. kostenloser Rückrufservice.

Kontakt

089 Gutachten Kfz-Sachverständigenbüro Zwez

Moritz Zwez

Thorwaldsenstr. 31

80335 München

089 85635032

089 85635034

info@089-kfz-gutachten-muenchen.de

https://089-kfz-gutachten-muenchen.de

