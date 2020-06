Ungarns Gewässer punkten mit herausragender Badewasserqualität

Die “Bathing Water Directive” der europäischen Umweltagentur (EEA), die für die Einhaltung der Badegewässerrichtlinien in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verantwortlich zeichnet, stellte den ungarischen Gewässern im vergangenen Jahr ein erstklassiges Zeugnis für ihre Badewasserqualität aus. Von den 257 Flüssen und Seen, die geprüft wurden, wiesen 83,3 Prozent eine exzellente bzw. gute Qualität auf.

Jährlich werden vor Beginn der Badesaison die fließenden und stehenden Gewässer der EU-Mitgliedsstaaten nach strengen Richtlinien und Qualitätskriterien kontrolliert und danach von der EEA in einem Bericht veröffentlicht. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Einhaltung von festgelegten mikrobiologischen Parametern gelegt. Von den insgesamt 257 geprüften Flüssen und Seen wurden 182 Gewässer mit dem Prädikat “exzellent” ausgezeichnet, 32 wiesen eine gute Wasserqualität auf und nur zehn konnten die Richtlinien nicht erfüllen.

Obwohl Ungarn ein Binnenland ist, verdient es dennoch den Beisatz “Land der Gewässer”, da es nicht nur Heimat des Balatons, des größten Sees Mitteleuropas ist, sondern auch von mächtigen Flüssen wie der Donau, der Drau oder der Theiß durchzogen wird. Speziell der Plattensee, das Meer der Ungarn, gilt als einer der saubersten Seen Europas, auch wenn sein Wasser trüb scheint. Dieser Eindruck ergibt sich aus einem Zusammenspiel der geringen Tiefe des Sees mit der Farbe des Himmels und der Wolken. Frisches Wasser erhält der Balaton übrigens vom Kis-Balaton, dem “kleinen Bruder”. Um die hohe Wasserqualität des Sees zu erhalten, sind etwa Motorboote mit wenigen Ausnahmen verboten.

Als willkommene Alternative zu einem Urlaub am zur Hochsaison stark frequentierten Balaton gilt der Theiß-See, der idyllisch mitten in der ungarischen Puszta liegt. Durch einige Kanäle mit dem Fluss Theiß verbunden, weist auch der künstlich angelegte, 30 Kilometer lange See eine sehr gute Wasserqualität auf und gilt als absoluter Geheimtipp für Sonnenanbeter, Naturliebhaber und Angler. Was am Balaton verboten ist, kann in einer Bucht im südlichsten Teil des Theiß-Sees ausgelebt werden: Hier kommen Freunde des motorbetriebenen Wassersports wie Jet- und Wasserski sowie Wakeboard voll auf ihre Kosten. Aber auch Segeln und Surfen wird am Theiß-See großgeschrieben. Wer lieber auf dem Trockenen bleibt, dem stehen zur Erkundung der unberührten Umgebung 44 Wanderwege und zahlreiche Radrouten zur Wahl.

Genau zwischen dem Balaton und der Hauptstadt Budapest gelegen, ist der Velence See, der als wärmster See Europas gilt und über einige Badeorte verfügt, eher nur den Ungarn selbst ein Begriff und Rückzugsort. Aufgrund seiner Abgeschiedenheit und teilweise auch Unzugänglichkeit punktet er nicht nur mit einer exzellenten Wasserqualität, sondern auch mit unberührter Natur, in der sich eine besonders ausgeprägte Artenvielfalt entwickeln konnte. Die Oberfläche des Velence Sees ist zu rund 40 Prozent von Schilf bedeckt und der ihn umgebende Schilfgürtel sorgt für die Reinheit des Wassers. Dieses schätzen sowohl Familien mit Kindern, aber auch Segler, Surfer, Kanu- und Kajakfahrern.

Neuer spektakulärer Wasserpark in Debrecen eröffnet

Rasante Wasserrutschen, herausfordernde Kletterparks, abenteuerliche Bobbahnen, Zip-Lines, Karussells, Trampoline und Hüpfburgen. Die zahlreichen Freizeit- und Wasserparks in Ungarn lassen nicht nur die Herzen von Kindern höher schlagen, sondern bieten auch unvergessliche Erlebnisse für erwachsene Adrenalinjunkies. Ab dem 20. Juni 2020 bereichert der brandneue Wasserpark “Aquaticum” in Debrecen das Portfolio an nassen Abenteuern.

Mit einer Wasserfläche von 5.700 Quadratmetern, 16 Becken und einer eigenen Wellness- sowie Sportzone zählt der spektakuläre Wasserpark, der sich in der grünen Zone der Stadt befindet, zu einer der größten Wassererlebniswelten nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Mitteleuropa. Ein Abenteuerpool mit simulierten Wellen, Baby- und Kinderbecken, vier Riesenrutschen, Kletterwände und Spielplätze sorgen beim Nachwuchs für jede Menge Spaß, aber auch an deren Eltern wurde gedacht. Der Wellness- und Spa-Bereich lässt keine Wünsche offen und verwöhnt mit Whirlpools, verschiedenen Saunen und einem Thai-Massagezentrum. Sportliche Naturen können sich zudem in einer Workout-Zone und auf einem Sportplatz auspowern. Das mediterrane Flair, die tropische Vegetation und die vielen Erlebniswelten des neuen Wasserparks garantieren Spaß und Entspannung für die ganze Familie.

Kontakt für weitere Informationen:

Ungarisches Tourismusamt

Kinga Farkas, Repräsentantin Deutschland & Österreich, Geschäftsentwicklung

Email: kinga.farkas@mtu.gov.hu

KPRN München, 2019 gegründet, ist eine Dependance von KPRN network GmbH, eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, Berlin und München. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B und B2C Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

www.kprn.de; www.travellifestylenetwork.com; www.hotelperformancegroup.com

Kontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Bauerstraße 34

80796 München

+49-89-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @ Ungarisches Tourismusamt