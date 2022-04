UNIQUE SUNCARE – Sunbalm SPF 30 mit Sandelholz, made in Switzerland

UNIQUE SUNCARE – Sunbalm SPF 30 mit Sandelholz

Da der Sommer vor der Tür steht, ist es höchste Zeit sich einmal mehr dem Thema Sonnenschutz und Sonnenbaden auseinanderzusetzen.

Richtiger Sonnenschutz ist Schutz der Gesundheit zu.

Bis heute war es schwierig ein hautverträgliches Produkt zu finden, das sich gut auftragen lässt, Feuchtigkeit spendet und beruhigend wirkt.

Mittlerweile hat sich zum Glück viel getan und UNIQUE SUNCARE ist erhältlich.

WAS STECKT IN KONVENTIONELLER SONNENCREME?

Bei keinem Thema gibt es so große Unterschiede wie bei konventionellen und naturkosmetischen Produkten wie bei Sonnencreme.

Konventionelle Sonnencremes enthalten chemisch-synthetische UV-Filter. Sie dringen in die Haut ein. Über die Wirkung von synthetischen Filtern auf den Körper weiss man noch zu wenig, es gibt dazu noch keine relevanten Studien, mehr weiß man über Wirkung einiger chemischer Filter auf die Korallenriffe, weshalb beispielsweise Hawaii bereits einzelne chemische UV-Filter verboten hat. Laut amerikanischer Ozeanografie-Behörde NOAA werden jährlich bis zu 6000 Tonnen Sonnenschutzmittel in die Korallenriffe eingeschmiert. Besonders die Wirkstoffe Octinoxat, Oxybenzon, Octocrylen und Parabene stehen in der Kritik, Korallenriffe zu zerstören.

Natürlich gibt es bei den chemischen Filtern qualitative Unterschiede. Doch letztendlich wären wir da wieder beim Thema konventionelle Kosmetik vs. Naturkosmetik.

WAS IST BEI UNIQUE SUNCARE MIT SANDELHOLZ ANDERS?

In der Naturkosmetik sind chemische UV-Filter verboten. Dr. Cattani verwendet deshalb Zinkoxid, welches auf der Haut verbleibt und die Sonnenstrahlen sofort nach dem Auftragen reflektieren. Der Sonnenschutz besteht hier also sofort und nicht erst nach 30 Minuten, wie es bei chemischen Filtern der Fall ist. Mineralische Sonnenfilter sind für Meereslebewesen und Korallen wohl verträglicher als chemische.

Zusätzlich wird Zinkoxid durch weisses Sandelholz unterstützt. Sandelholz unterstützt das Gleichgewicht der Haut, verzögert die Hautalterung, schützt nachhaltig vor freien Radikalen und vor Bluelight und UV – Einflüssen

Gönnen Sie sich die umfassende und einzigartige Sonnenschutzlinie UNIQUE SUNPROTECT mit echtem Sandelholz, unparfümiert und einzigartig gut verträglich.

WIE ERKENNT MAN SONNENSCHUTZ, DER NANOPARTIKEL ENTHÄLT?

Ein Blick in den INCI (die Inhaltsstoffliste) genügt, denn Nanopartikel müssen mit dem Begriff (nano) gekennzeichnet werden. Auf vielen Naturkosmetik-Produkten steht heute auch schon „nicht-nano“ oder „frei von Nanopartikeln“.

WIESO SOLLTE MAN DIE HAUT VOR UV-STRAHLEN SCHÜTZEN?

Sonnenschutz ist ernst zu nehmen, abgesehen von den äußerlichen Hautschäden kann das ultraviolette Licht zu Sonnenbrand, Sonnenallergien und im schlimmsten Fall zu Hautkrebs führen.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN UV-A UND UV-B?

UV-A-Strahlen dringen durch Wolken, Glas und die Epidermis, d.h. sie dringen sehr tief in die Haut ein und produzieren dort freie Radikale, die unsere Zellen langfristig verändern können. Sie können langfristig zu Hautschädigungen und früher Hautalterung führen. UV-B-Strahlen dringen weniger tief ein als UVA strahlen, doch führen sie auf der Haut zu Sonnenbrand (5). Für die Produktion von Vitamin D sind ebenfalls die UV-B-Strahlen verantwortlich. Doch reichen dafür schon ein paar Minuten täglich in der Sonne, ausgiebiges Sonnenbaden ist dafür nicht notwendig.

Kompetenz in Naturkosmetik seit 1919

Made in Switzerland

