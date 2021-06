Unisys übernimmt Unify Square

Transaktion schafft besonders fortschrittliche und flexible unternehmensweite Lösung zur Verbesserung von Kollaborations-Erfahrung.

Hattersheim/Thalwil/Wien, 09. Juni 2021 – Unisys (NYSE: UIS), globales Unternehmen für IT-Lösungen, wird Unify Square, den führenden Anbieter von Erfahrungsmanagement für sichere Kollaborations- und Kommunikationsplattformen, für 152,5 Millionen US-Dollar auf bargeld- und schuldenfreier Basis übernehmen. Die Finanzierung erfolgt mit Barmitteln. Durch die Transaktion kann Unisys die Funktionen von “Unified Communications as a Service” (UCaaS) von Unify Square nutzen, um sein erlebnisorientiertes Lösungspaket für Digital Workplace Services weiter voranzutreiben.

“Die Übernahme von Unify Square wird die Geschäfte von Unisys im Bereich Digital Workplace Services stärken, um ein höheres Umsatzwachstum zu erzielen sowie Rentabilität und Cashflow zu verbessern”, sagt Peter Altabef, Vorsitzender und CEO von Unisys. “Der UCaaS-Markt, in dem Unify Square tätig ist, zählt zu den voraussichtlich am schnellsten wachsenden Segmenten des Marktes für digitale Arbeitsplatzdienste. Durch die Expertise von Unify Square kann Unisys seinen Kunden höherwertige Lösungen anbieten, die deren Produktivität und interne Zufriedenheit steigern. Wir erwarten, dass sich die Übernahme bis 2023 positiv auf die bereinigte EBITDA-Marge und den bereinigten freien Cashflow auswirken wird, mit anfänglich De-minimis-Auswirkungen.”

John Case, CEO von Unify Square betont: “Unisys und Unify Square haben eine gemeinsame Vision, wie Unternehmen sich leichter an die neue Realität einer hybriden Belegschaft anpassen können. Ziel von Unify Square ist es, unseren Unternehmenskunden ein komplettes Set aus Software und Services zu bieten, mit deren Hilfe sie für ihre Mitarbeitenden übergangslose und sichere Erfahrungen schaffen können. Gemeinsam mit Unisys haben wir die einzigartige Gelegenheit, mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, in dieser neuen digitalen Arbeitsumgebung erfolgreich zu sein.”

Leistungsstarke Lösung für nahtlose, schnelle, unternehmensweite Zusammenarbeit

Die Integration der Digital-Workplace-Services Funktionen von Unisys und Unify Square erlaubt den Kunden, eine nahtlose Zusammenarbeit zu schaffen – durch exzellente Erfahrungen und agile Arbeitsweisen. Innovationen werden jederzeit, überall und auf jedem Gerät zugänglich. Unisys und Unify Square können dadurch ihren Kunden dabei helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen durch:

-Beschleunigung der Transformation. Unternehmen können jetzt ihre digitale Workplace-Journey beschleunigen und schnell und nahtlos von bisherigen lokalen Kommunikationsplattformen zu modernen Cloud-basierten Kollaborations-Anwendungen mit weniger Unterbrechungen und mit unmittelbaren Vorteilen wechseln.

-Proaktive Bewertung der Prozesse durch Echtzeitanalysen. Unternehmen sind in der Lage, die Erfahrungen der Belegschaft auf mehreren Plattformen aktiv zu bewerten, zu analysieren und zu verbessern und gleichzeitig die IT-Performance mit Echtzeitanalysen zu optimieren.

-Umfassende Governance und Verwaltung. Durch integrierte Compliance- und Sicherheitsfunktionen bieten die Unify Square-Lösungen einen Richtlinienrahmen und robuste Funktionen zum Erstellen von Leitlinien, die gleichzeitig alle Sicherheits- und Lebenszyklusszenarien der Kooperationsplattform abdecken.

“Während wir weiterhin durch unsichere Zeiten und neue Arbeitsweisen navigieren, werden diejenigen Unternehmen am erfolgreichsten sein, die agile und dynamische Arbeitserfahrungen und -umgebungen kultivieren”, sagt Amy Loomis, Forschungsdirektorin der IDC-Praxis Future of Work Agenda. “Führungskräfte müssen funktionsübergreifend arbeiten, um die Arbeitsplatzinfrastruktur, den Support, die Richtlinien und Verfahren zu entwickeln, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, jederzeit, überall und von jedem Gerät aus sicher auf die Ansprechpartner, Tools und Daten zuzugreifen, die sie benötigen. Die Übernahme von Unify Square durch Unisys bietet die Software, Dienstleistungen und den Support, die Führungskräfte benötigen, um hybride Arbeitsmodelle der Zukunft zu unterstützen.”

Über Unisys Digital Workplace Services

Unisys Digital Workplace Services bieten fortschrittliche Arbeitsplatzlösungen, die Kunden dabei helfen, ihre digitalen Arbeitsplätze zu transformieren und außergewöhnliche Endnutzer-Erlebnisse zu schaffen. Unisys InteliServe™ enthält Änderungsmanagement-Funktionen und ein benutzerorientiertes Design, um eine reibungslose Erfahrung zu bieten, die sich problemlos in Personal-, Finanz- und Geschäftsanwendungen integrieren lässt. Im Februar 2021 positionierte Gartner Unisys zum dritten Mal in Folge als Leader in seinem Bericht Magic Quadrant for Managed Workplace Services, North America.

Der Kaufpreis unterliegt den üblichen Anpassungen auf Basis des Barmittelbestands, der Verschuldung und des Betriebskapitals. Angaben und Definitionen zu allen im Anhang aufgeführten Finanzkennzahlen von Unisys, einschließlich des bereinigten EBITDA und des bereinigten freien Cashflows, finden Sie in der Unisys-Gewinnmitteilung für das erste Quartal 21, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. Clearsight Advisors, Inc. fungierte als exklusiver Finanzberater für Unify Square.

Über Unisys

Unisys ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Informationstechnologie und stellt hochleistungsfähige, sicherheitszentrierte Lösungen für Unternehmen und staatliche Organisationen weltweit zur Verfügung. Das Angebot von Unisys umfasst Sicherheitssoftware und -Services, Services rund um die digitale Transformation und den digitalen Arbeitsplatz, Branchenanwendungen und Services, innovative operative Software-Umgebungen für hochintensives Enterprise Computing, Business-Process-Lösungen sowie Dienstleistungen im Bereich Anwendungsentwicklung. Sicherheit ist bei allen Lösungen von Unisys ein essenzieller Bestandteil. Weitere Informationen darüber, wie Unisys seine Kunden im öffentlichen Sektor und in anderen Branchen wie Finanzdienstleistungen oder Handel unterstützt, finden Sie unter www.unisys.de oder www.unisys.com.

Über Unify Square

Die Software und Dienste von Unify Square optimieren und verbessern die weltweit größten Kollaborations- und Kommunikationsangebote und helfen Unternehmen, ihre Meetings, Chats und Anrufe zu verwalten und zu sichern. Die PowerSuite™-Software des Unternehmens erstellt ein einheitliches Dashboard, um verwertbare Einblicke zu erhalten und die Verwaltung von Kooperationsplattformen zu unterstützen – wodurch der Leistungszustand und die Benutzereffektivität optimiert und transformiert werden. Unify Square ist ein globaler Elite-Partner für Microsoft und Zoom. Die Lösungen von Unify Square haben Wert für mehr als 6 Millionen Arbeitsplätze für die Zusammenarbeit in über 275 Unternehmen in mehr als 50 Ländern und in den meisten wichtigen Branchen geschaffen.

Unify Square hat seinen Hauptsitz in Bellevue, Washington, und unterhält außerdem Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Indien, Australien und Litauen.

