Universal Robots: Teradyne gibt Führungswechsel bekannt

Odense, 20. November 2020 – Teradyne, Inc. hat heute angekündigt, dass Jürgen von Hollen, bislang Präsident von Universal Robots (UR), sich entschieden hat, das Unternehmen zum 31. Dezember 2020 zu verlassen. Er strebt eine neue Tätigkeit außerhalb des UR-Wettbewerbsumfeldes an. Jürgen von Hollen war seit Oktober 2016 Präsident von Universal Robots.

“Ich danke Jürgen für seine Führung, unter der sich Universal Robots vom Start-up zum unbestrittenen Weltmarktführer im Feld kollaborativer Industrierobotik entwickelt hat”, sagt Mark Jagiela, Präsident und CEO von Teradyne. “Er hinterlässt eine starke Basis, von der aus wir die nächste Wachstumsstufe erklimmen können – mit talentierten Mitarbeitern, einem motivierten Ökosystem von Distributoren und Technologie-Partnern sowie einem wachsenden, weltweiten Kundenstamm mit über 50.000 Robotern.”

Gregory Smith, Präsident der Sektion Industrial Automation bei Teradyne, wird das Amt bekleiden, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Über Teradyne

Teradyne (NASDAQ:TER) bringt hochwertige Innovationen wie intelligente Geräte, lebensrettende Medizintechnik und Datenspeichersysteme schneller auf den Markt. Seine fortschrittlichen Testlösungen für Halbleiter, elektronische Systeme, drahtlose Geräte und mehr stellen sicher, dass Produkte so funktionieren wie gewünscht. Das Angebot im Bereich Industrieautomation umfasst kollaborierende und mobile Roboter, die Herstellern jeder Größe helfen, ihre Produktivität zu steigern und Kosten zu senken. Im Jahr 2019 hatte Teradyne einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar und beschäftigt heute weltweit 5.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter teradyne.com. Teradyne® ist eine eingetragene Marke von Teradyne, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Universal Robots wurde 2005 gegründet, um Robotertechnologie durch die Entwicklung leichter, benutzerfreundlicher sowie preisgünstiger und flexibler Industrieroboter, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen, allen zugänglich zu machen. Seit der erste Roboter 2008 auf den Markt kam, hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum erfahren und verkauft seine benutzerfreundlichen Roboterarme mittlerweile weltweit. Universal Robots, dem Unternehmen Teradyne Inc. zugehörig, hat seinen Unternehmenssitz im dänischen Odense und verfügt zudem über regionale Niederlassungen in den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Polen, der Türkei, China, Indien, Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan und Mexico. Universal Robots erzielte 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen USD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

