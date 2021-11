Universal Robots verzeichnet Rekordumsatz von 78 Mio. USD

Starkes Wachstum im dritten Quartal 2021

München, 02. November 2021 – Universal Robots (UR), der dänische Pionier für kollaborierende Leichtbauroboter, konnte seinen Umsatz im dritten Quartal 2021 um 46 Prozent gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres steigern und übertrifft damit sogar die Q3-Zahlen von 2019 um 31 Prozent – trotz der Covid-19 Pandemie.

Seit der Entwicklung des weltweit ersten kommerziell nutzbaren Cobots im Jahr 2008 verzeichnet Universal Robots ein kontinuierliches Wachstum: So konnte das Unternehmen bereits im Jahr 2020 den Verkauf des 50.000. Leichtbauroboters an die Schwesterunternehmen VEMA technische Kunststoffteile GmbH und VEMA Werkzeug- und Formenbau feiern, die die Roboterarme erfolgreich in der Fertigung einsetzen.

Neue Technologien werden zunehmend populärer

Kim Povlsen, der seit März 2021 Präsident von Universal Robots ist, sieht in den Ergebnissen dieses Quartals einen deutlichen Hinweis auf das künftige Wachstum: “Wir stellen fest, dass die Nachfrage nach unseren Cobots steigt und die Akzeptanz für neue Technologien in der Industrie zunimmt. Gleichzeitig steht der Fertigungssektor vor neuen Herausforderungen: Der Fachkräftemangel und die Lieferschwierigkeiten machen der Branche zu schaffen. Diese Herausforderungen können durch den Einsatz von kollaborierenden Robotern bewältigt werden. An den Auswirkungen der Pandemie sehen wir außerdem, dass Betriebe ihre Arbeitsweise zunehmend hinterfragen und nach neuen Möglichkeiten suchen, um ihre Unternehmen widerstandsfähiger zu machen und die Arbeitsumstände der Mitarbeiter zu verbessern.”

Ausweitung des Partnernetzwerks

Um die Produkte noch benutzerfreundlicher zu machen, stellt Universal Robots seinen Anwendern zudem das Ökosystem UR+ zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine Plattform für Entwickler, um Zubehör, innovative Endeffektoren sowie Softwarelösungen für Cobots zu konzipieren und herzustellen. So lassen sich Produkte, ähnlich wie bei einem App Store für Smartphones, über die UR Webseite evaluieren, auswählen und dann über das Partnernetzwerk beziehen. In Zusammenarbeit mit rund 300 unabhängigen Partnern hat das Unternehmen bereits die Entwicklung einer Vielzahl von Komponenten und Anwendungen in der gesamten Industrie vorangetrieben – auch in bisher nicht automatisierten Bereichen wie Schweißen und Schleifen.

Für die Zukunft plant Universal Robots sein Geschäftsfeld weiter auszubauen: “Auf dem Markt besteht ein großes Potenzial für kollaborierende Roboter. Wir befinden uns daher noch ganz klar auf Wachstumskurs. Deshalb erweitern wir unser bereits großes Netzwerk von Vertriebspartnern und zertifizierten Systemintegratoren und stellen an 22 Standorten weitere Mitarbeiter ein. Derzeit haben wir über 70 offene Stellen – es ist also eine wirklich aufregende Zeit für das Unternehmen”, so Kim Povlsen.

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter nachfolgendem Downloadlink: https://we.tl/t-CmARIzYm7K

Universal Robots wurde 2005 gegründet, um Robotertechnologie durch die Entwicklung leichter, benutzerfreundlicher sowie preisgünstiger und flexibler Industrieroboter, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen, allen zugänglich zu machen. Seit der erste Roboter 2008 auf den Markt kam, hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum erfahren und verkauft seine benutzerfreundlichen Roboterarme mittlerweile weltweit. Universal Robots, dem Unternehmen Teradyne Inc. zugehörig, hat seinen Unternehmenssitz im dänischen Odense und verfügt zudem über regionale Niederlassungen in den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Polen, der Türkei, China, Indien, Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan und Mexiko. Universal Robots erzielte 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen USD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

Firmenkontakt

Universal Robots GmbH

Andrea Alboni

Baierbrunner Straße 15

81379 München

089 1218972-0

ur.we@universal-robots.com

http://www.universal-robots.com/de

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Jennifer Appel

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089 419599-77

universalrobots@maisberger.com

http://www.maisberger.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.