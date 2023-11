Wie schön wird unsere elektrische Zivilisation werden?

Dr. Otto Ulrich, gelernter Betriebsschlosser, Leistungssportler – Zehnkampf – hat schon in seiner Jugend kleine Theaterstücke geschrieben. Nach seinem Studium zum Physikingenieur lernte er die internationale Welt der Luft- und Raumfahrt kennen. Nach einem Zweitstudium in den Sozialwissenschaften konnte er in der Planungsabteilung des Bundeskanzleramtes lernen, was es heißt, politische Reden für den Bundeskanzler – Helmut Schmidt und Helmut Kohl – zu schreiben. Er ist Autor mehrerer Romane und hat als Essayist zahlreiche Veröffentlichungen – etwa in DIE ZEIT, GEO, SCHEIDEWEGE; DIE DREI, GOETHEANUM.

Mit seinem neuen Buch „Unser Blackout – Zukunft ohne Strom“ mahnt er uns, die Energiewende weiterzudenken: Es fehlt eine Abschätzung der Grenzen unserer elektrischer werdenden Zivilisation. Schleichend verändert sich unser Alltag. Zunehmend werden wir umhüllt von hochfrequent schwingenden elektro-magnetischen Feldern – mit riskanten Folgen für unsere Gesundheit. Magnetismus-Verschmutzung und Strommangel zwingen uns dazu, ein neues Wohlstandsverständnis zu formulieren: Nur im Zubau der Windkraft die Zukunft der Stromerzeugung zu sehen, greift dabei entschieden zu kurz – die Energiewende muss weitergedacht werden: Strom, gewonnen etwa aus Windkraft, kommt – physikalisch gesehen – auch nicht an der Miterzeugung und dem weiteren Anstieg der Magnetismus-Verschmutzung vorbei.

Schönheit als sozialer, nicht-technischer Gestaltungsfaktor wird helfen, das Gebot der ökologischen Transformation zu erfüllen.

Otto Ulrich schildert, wie wichtig es ist, Zukunft jenseits der wachsenden Stromlosigkeit und sich verdichtender Magnetismus-Verschmutzung ins Auge zu fassen.

Unser Blackout – Zukunft ohne Strom, Otto Ulrich, erschienen im Verlag Deutsche Literaturgesellschaft

ISBN: 978-3-03831-300-7, gebunden, 76 Seiten, 19,90€ / 22CHF

