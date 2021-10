Unsere Bühne Bayreuth

Für ein gemeinsames Standortmarketing: Textbausteine und Bildmaterial über Bayreuth und die Region

Bayreuther Unternehmen, die auch überregional neue Mitarbeiter gewinnen wollen, müssen nicht nur die Vorzüge ihrer angebotenen Stellen und ihre Arbeitgeberqualitäten kommunizieren. Auch vom Standort Bayreuth gilt es, potenzielle Bewerber zu überzeugen. Unterstützung gibt es dabei jetzt von der Standortkampagne “Meine Bühne Bayreuth”.

Unter www.bayreuth-wirtschaft.de/presse_media/ stehen seit kurzem kostenlos alle nötigen Infos und Materialien zur Verfügung, um Bayreuth optimal zu präsentieren und die zahlreichen Standortfaktoren aufzuzeigen, die die Region zum idealen Arbeits- und Lebensort machen.

Ob für die eigene Firmenhomepage, Social Media-Beiträge oder Recruitingmaßnahmen – hiesige Unternehmen finden im neuen Presse- und Mediabereich sowohl spannende Zahlen, Daten und Fakten zu Bayreuth als auch vielfältiges Bildmaterial und Textbausteine zu verschiedenen Schwerpunkten.

Warum lohnt es sich, hier zu arbeiten? Was trägt zur hohen Lebensqualität in der Region bei? Antworten auf diese Fragen liefern Textelemente zu den Themen Wissenschaft und Forschung vor Ort, Studieren in Bayreuth, Karrierestandort Bayreuth, Kultur, Kulinarik, Familie, Freizeit, Sport, Events, Gesundheit, Bildung usw.

Alle Textbausteine können auch als PDF heruntergeladen werden und stehen zur freien Verfügung. Empfehlenswert ist allerdings ein Verweis auf die Website der Standortkampagne www.bayreuth-wirtschaft.de, auf der potenzielle NeubayreutherInnen zahlreiche weiterführende Informationen und Links zum Wohn- und Lebensort Bayreuth finden sowie Tipps und Beratungsleistungen des Bayreuther Welcome Service.

Übrigens: Neben den Pressebildern zur Region Bayreuth, die im neuen Mediabereich zum Download bereitstehen, können weitere Motive jederzeit bei der Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH (BMTG) angefragt werden:

Die Stadt Bayreuth richtet sich mit ihrer Standortkampagne “Bayreuth. Bühne für Wirtschaft” gemeinsam mit Arbeitgebern und weiteren Institutionen unter anderem an NeubürgerInnen, um beim Start in der neuen Heimat zur Seite zu stehen. Dafür werden z. B. monatliche Treffs für Neu-BayreutherInnen organisiert, die eine Übersicht über Bayreuths Highlights aus Kultur und Freizeit geben und ein Willkommensgefühl vermitteln sollen. Bei verschiedenen Events, die an wechselnden Highlight-Orten der Stadt stattfinden, kann man schnell mit anderen in Kontakt kommen. Mehr Infos unter WWW.BAYREUTH-WIRTSCHAFT.DE

Kontakt

Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH

Sophie Woelk

Opernstrasse 22

95444 Bayreuth

0921/885-757

sophie.woelk@bayreuth-tourismus.de

http://WWW.BAYREUTH-WIRTSCHAFT.DE

