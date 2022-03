UNTERHALTUNG ÜBER MILCH:VON DEN GENOSSENSCHAFTEN EMPFEHLUNGEN FÜR EINE GUTE KOMMUNIKATION

Der Verband Alleanza Cooperative Agroalimentari präsentiert ein eBook in deutscher Sprache, das komplett den Milchprodukten gewidmet ist. Die darin enthaltenen Artikel wurden bereits in einem Webinar für Journalisten vorgestellt und stehen ab jetzt online zur Verfügung. Mehr Infos auf www.thinkmilkbesmart.eu

Rom, 18. März 2022 – Die Kooperation in der Milch- und Milchproduktbranche erlangt ein weiteres wichtiges Ziel in Richtung eines Paradigmenwechsels hinsichtlich der Kommunikation in dieser Branche: Im Rahmen des Projekts „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“, das von Confcooperative organisiert und von der Europäischen Kommission kofinanziert wird, wurde ein erläuterndes, multimediales eBook entworfen, das der korrekten Information über Milch und Milchprodukte gewidmet ist. Sämtliche Inhalte wurden vorab mittels sofort ausgebuchten Webinars den Journalisten vorgestellt. Mit dabei waren 50 Profis, die sich mit Fernsehprogrammen, Radio, Web oder über nationale und lokale Zeitschriften und Tageszeitungen mit Lebensmitteln, Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit und Life Style befassen. Sämtliche Inhalte sind ab jetzt online verfügbar und alle Infos sowie der Link zum Download des eBooks stehen kostenlos auf der Webseite www.thinkmilkbesmart.eu zur Verfügung.

Mit von der Partie waren folgende Experten der Branche: Giovanni Guarneri, Koordinator des Milch- und Milchproduktsektors des Verbands Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, außerdem die Experten Fabio Del Bravo, Dienstleistungsleiter für ländliche Entwicklung ISMEA, zuständig für die Lieferung von Zahlen und Trends der Branche; Sara Farnetti, Fachärztin für innere Medizin, Ph.D. in Pathophysiologie des Stoffwechsels und der Ernährung, zur Widerlegung der allgemein verbreiteten Überzeugungen in Sachen Ernährung, die den Verbraucher dazu veranlassen, Milchprodukte aus der Ernährung zu streichen. Und dann noch Filippo Tramelli, Journalist und Ausbilder von Primopiano, der analysiert hat, wie diese Produkte am besten mitgeteilt werden, mit einem Schwerpunkt in Richtung soziale Medien. Der Bildungskurs ist ab jetzt unter diesem Link verfügbar: https://academy.primopiano.it/courses/think-milk (nur auf Italienisch). Die Referenten sind auch die Gutachter der Publikation.

„Wir engagieren uns bereits seit über 6 Jahren, um den Verbrauchern die entsprechenden Mittel für mehr Kenntnis und bewusstere Entscheidungen zur Verfügung zu stellen – kommentierte Guarneri -. Der Kurs und das eBook waren daher von großer Bedeutung, denn sie sind der Anfang eines Förder- und Bildungskurses für Kommunikatoren und Referenten, den wir auch in den kommenden Jahren wiederholen möchten. Das Gespräch mit den Journalisten steht dabei absolut im Vordergrund. Sie üben einen extrem komplexen und heutzutage äußerst wichtigen Beruf aus, denn alle aktuellen globalen Probleme, von der allgemeinen Gesundheit über die soziale Ungleichheit bis hin zum Klimawechsel, sind eng mit Essen und Ernährung verknüpft“. Die Genossenschaften sind diesbezüglich sowohl in zahlenmäßiger wie in qualitativer Hinsicht von großer Bedeutung. Sie produzieren 70% des italienischen DOP und IGP- Käses und beschäftigen mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer der Branche in Italien (13.000 von insgesamt 25.830 Arbeitnehmern) mit einem Jahresumsatz von über 7 Milliarden Euro.

Das Projekt „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ konzentriert sich auf einige grundlegende Werte der in der EU produzierten Milch und Milchprodukte: Sicherheit, Rückverfolgbarkeit, Qualität, Nährwert und Nachhaltigkeit und richtet sich an Länder wie Italien und Deutschland.

DOWNLOAD THE E-BOOK ( https://indd.adobe.com/view/e7d96543-b48e-4a17-9dfa-019671967c67)

Pressebüro:

Francesca Goffi

Pressebüro „Think Milk, Taste Europe, Be Smart!“

Blancdenoir srl, Piazza Matteotti -25015 Desenzano d/G

francesca@blancdenoir.it

Tel. 030 7741535; Mobil. 347 9186442

Alina Fiordellisi

Pressebüro CONFCOOPERATIVE

Via Torino, 146 – 00184 Roma

fiordellisi.a@confcooperative.it

Tel. 06 46978202; Mobil. 380 3996627

Communication Agency

Kontakt

Blancdenoir Srl

Blancdenoir Srl

Piazza Matteotti 25

25015 Desenzano D/G

+39 0307741535

francesca@blancdenoir.it

http://www.blancdenoir.it