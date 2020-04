Unternehmen in Mannheim punkten mit SEO

Die meisten User suchen regionale Angebote in Mannheim über Google

MANNHEIM. Wer bei den entscheidenden Suchbegriffen in der Ergebnisanzeige von Google & Co. weit oben auftaucht, kann sich über hohe Besucherzahlen auf seiner Homepage freuen. Nur so werden aus Klicks Kunden. Mit wirkungsvoller Local SEO beeinflussen Seitenbetreiber diese Suchmaschinenrankings zu ihren Gunsten.

Local SEO in Mannheim: hochwertige Texte mit regionalen Suchbegriffen

Bei der SEO spielen die Inhalte auf einer Homepage eine zentrale Rolle. Stilistisch überzeugende und informative Texte sollten in geeigneter Anzahl relevante Suchbegriffe enthalten. Das Besondere an der Local SEO für Mannheim ist, dass PrimSEO thematisch passende Begriffe wie “Frisörsalon” mit dem Stadtnamen oder mit der Bezeichnung eines Stadtteils verbindet. Auch Ortsnamen aus der Umgebung empfehlen sich, sofern eine Firma über die Stadtgrenze hinaus Kunden gewinnen will. SEO Experten analysieren mit innovativen Tools, mit welchen Keywords eine Firma die Zielgruppe anspricht. Anschließend produzieren sie hochwertigen und für die Zielgruppe relevanten Content. Sie sorgen zudem durch eine übersichtliche Struktur für Lesefreundlichkeit. Keywords alleine reichen nicht, auch die Inhalte müssen die User überzeugen: Nur dann kaufen sie Produkte oder buchen Dienstleistungen.

Fördermittel aus go-digital für Local SEO in Mannheim nutzen

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert unter dem Motto go-digital die Digitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen mit bis zu 16.500 Euro. Firmen können damit vielfältige Maßnahmen finanzieren, darunter auch zahlreiche Aufgaben im Onlinemarketing wie die Local SEO in Mannheim. PrimSEO ist zertifizierter Partner dieses Förderprogramms. Die Agentur bietet maßgeschneiderte Leistungspakete für diese Förderung und stellt im Namen ihrer Kunden den Förderantrag.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Kontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.