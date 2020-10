Unternehmensberatung cbs erwartet deutliches Umsatzwachstum für 2020

CEO Harald Sulovsky freut sich im econo-Interview über die steigende Nachfrage

Heidelberg, 12. Oktober 2020 – Gute Aussichten trotz Corona: cbs Corporate Business Solutions GmbH erwartet für das Geschäftsjahr 2020 ein zweistelliges Wachstum. Die Heidelberger Unternehmensberatung profitiert weiter von einer wachsenden Nachfrage nach internationalen SAP-Transformationsprojekten. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. “Es zeigt sich: In der Krise ist der Starke noch stärker”, erklärt CEO und Gründer Harald Sulovsky im großen Interview mit econo, dem Wirtschaftsmagazin der Metropolregion Rhein-Neckar (Ausgabe 04/2020). Das Heft erscheint im Mannheimer Impuls Verlag. Dass zu Beginn der Pandemie im Frühjahr einige Kunden aus der Fertigungsindustrie Kurzarbeit eingeführt haben, hatte für cbs keine schwerwiegenden Folgen. “Doch auch wenn das Jahr über keine neuen Aufträge mehr gekommen und wir mit Verlusten konfrontiert gewesen wären, hätten wir das aufgrund der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre überstanden. Das blieb aber erfreulicherweise aus”, so der cbs-Geschäftsführer. Sulovsky sieht im SAP-Markt auch international riesige Wachstumspotenziale, weil die S/4HANA-Transformationswelle schon bald kommen wird und cbs dafür ein einzigartiges Lösungsangebot hat. “Die Nachfrage ist gut und wir haben ein Alleinstellungsmerkmal – das müssen wir nutzen”, meint der Firmengründer.

cbs feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Das Beratungshaus ist Spezialist für die Umstellung auf SAP S/4/HANA, das als Backbone der Digitalisierung zu sehen ist. Jedes Unternehmen brauche ein SAP-System als Cockpit, als Herzstück, um überhaupt digital arbeiten zu können – ob im Rechnungswesen, in der Logistik oder in der Produktion, erklärt Sulovsky. Darauf aufbauend könnten dann erst neue digitale Lösungen geschaffen werden. “Und mit cbs Enterprise Transformer haben wir eine eigene Software-Lösung für S/4-Transformation geschaffen, die den Kunden hilft, viel schneller in die neue SAP-Welt zu kommen”, betont der Unternehmer.

Als weiteres Erfolgsgeheimnis nennt Sulovsky den stetigen, intensiven Austausch mit der SAP in Walldorf. Sulovsky: “Wir haben gute Netzwerke zur Entwicklungsabteilung der SAP, um frühzeitig Know-how zu neuen Produkten bei uns im Haus zur Verfügung zu haben. Wir investieren außerdem sehr viel in Aus- und Weiterbildung. Eine unserer Leitlinien lautet: Niemand außerhalb der Entwicklungsabteilungen der SAP SE darf mehr über die Funktionalität, Technik und Anwendbarkeit der Produkte der SAP wissen als die Berater der cbs. Denn neben anderen Fähigkeiten beruht ein Großteil der Beratertätigkeit schlichtweg auf fachlicher Kompetenz.” cbs wird in diesem Jahr voraussichtlich die 100-Millionen-Euro-Umsatz-Marke überschreiten und hat sich für 2025 eine weitere Zielmarke gesetzt. Dazu wird das Unternehmen weitere SAP-Berater, Projektmanager, CRM-Experten und Entwickler einstellen. Sulovsky: “Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen uns, dass wir unsere Ziele erreichen, indem wir organisch im Schnitt 15 Prozent pro Jahr wachsen. Im Zentrum steht für uns, dass wir weiterhin exzellente Beratung leisten – wir wollen keine Abstriche bei der Qualität machen, nur um quantitativ Wachstum zu erzielen.”

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. cbs ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions weltweit. Mit einem einzigartigen Komplettangebot für die Unternehmenstransformation, dem Selective S/4HANA Transition Ansatz und der Standardsoftware Enterprise Transformer realisiert cbs für Industriekunden die ONE Digital Enterprise der Zukunft. cbs gehört zur Materna-Gruppe, hat weltweit 600 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von 92 Millionen Euro. In diesem Jahr feiert das Unternehmen 25-jähriges Jubiläum.

Kontakt

cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH

Erik Wegener

Rudolf-Diesel-Straße 9

69115 Heidelberg

0622133040

erik.wegener@cbs-consulting.de

https://www.cbs-consulting.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.