Unternehmenswebsite als Must-Have für KMUs zum Fixpreis

Lassen Sie sich eine eigene Homepage zum Fixpreis von nur EUR 499.- erstellen

Erstellen Sie eine Website zum Festpreis von 499 EUR im responsive Design und Ihrem eigenen Domainnamen . Nutzen Sie die Vorteile der Agentur Erfolgreich4you, um die besten Preise für Ihre eigene Homepage anzubieten. Ob Privat-, Firmen- oder Vereinshomepage, für jeden Bereich gibt es eine Website.

Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Vorstellungen findet die Agentur im Erstgespräch ein für die Homepagegestaltung geeignetes Webdesign. Das Aktionspaket “ Deine Homepage online zum Festpreis um 499 Euro“ ist ein komplett Service von der Erstellung bis zur Online-Veröffentlichung.

Die Agentur begleitet Sie bei der Planung und Umsetzung der Idee der Website, des Aufbaus der Startseite und Menüpunkte, um alle rechtlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Wenn Sie Daten im Zusammenhang mit der Website nutzen, werden alle Ihre Daten so vertraulich wie möglich behandelt. Ein wichtiger Aspekt der neuen Website ist das Impressum, das den Namen und die Anschrift des Website-Betreibers sowie eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer enthalten muss. Anzugeben sind die Gesellschaftsform, die Eintragung im Handelsregister und ggf. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Bei Privatpersonen sind persönliche Adressdaten ausreichend. Dadurch werden Warnungen, dass die neue Seite auch DSGVO-konform ist, für Besucher verhindert, die gefragt werden, ob sie der Verarbeitung ihrer Daten zustimmen, wenn sie auf Ihre neue Seite klicken. Das Cookie-Banner wird verwendet, um die Erlaubnis zur Verwendung von Cookies zu erhalten. Die Agentur fügt alle notwendigen Unterseiten ein und weist auf die Datenschutzerklärung und das Widerrufsrecht hin. Die Startseite ist SSL-verschlüsselt und erscheint dem Besucher mit einem geschlossenen Schloss-Symbol im Browser.

Die Erstellung einer professionellen Website ist nicht nur eine Frage des Webdesigns, es gibt viele rechtliche und technische Fragen, die erfüllt werden müssen. Mit einer selbst gewählten Domain können Sie leicht im Internet gefunden werden. Die Branche, in der Sie Ihre Geschäftsidee vermarkten müssen, beeinflusst Ihre Wahl des richtigen Domainnamens. Eine Website für alle – Erfolgreich4you lebt seit Jahren nach diesem Motto und erstellt die erstaunlichsten Websites für jede Branche. Ihre Website ist auch ein Spiegel Ihres Unternehmens, daher sollte sie individuell nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gestaltet werden. Jede Branche hat ihre eigenen Anforderungen und Bedürfnisse.

Die Werbeagentur Erfolgreich4you bietet 12 Monate professionelles Hosting bei Deutschlands größtem Anbieter. Ihre Website wird hier verwaltet und kann nach diesem Zeitraum verlängert werden. Dies gewährleistet die Ladegeschwindigkeit und Zugänglichkeit der Website. Die neue Website verfügt über ein responsives Webdesign, das auf allen Endgeräten gut aussieht. Ob Ihre Benutzer Smartphones, Tablets oder Desktop-PCs verwenden. Gerade in der Anfangsphase von Investitionen in die Digitalisierung stehen wir oft vor dem Problem, dass wir nicht über ausreichende Kompetenz und Erfahrung in verschiedenen digitalen Bereichen verfügen. Eine Website mit eigener Domain zum Festpreis erstellen zu lassen, ist die beste Wahl, um sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und alle Vorteile Ihres Webauftritts zu nutzen.

Erfolgreich4you ist eine Agentur die Dienstleistungen im Bereich Webdesign, Grafikdesign, PR-Marketing und Bürodienstleistungen anbietet. Angesiedelt in Klagenfurt am Wörthersee, ist die Agentur eine Top-Adresse. Mit dem Angebot Webdesign von Erfolgreich4you sind kostengünstige Lösungen in diesen Bereichen für lokale und überregionale Kunden möglich.

