Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen 2020

Immer mehr Zulauf – weitreichende Wertschätzung für engagierte Unternehmen

Die Auszeichnung für besondere Leistungen als Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen ist eine Auszeichnung, die besondere Arbeit würdigt. Es ist ein Wettbewerb, für den sich die Firmen gern bewerben. Auch die Höhe des Preisgeldes ist nicht zu verachten. In den 2 Kategorien sind zusammen 8.500 Euro ausgelobt – für besondere unternehmerische Leistungen bei “Strategie & Marketing” und “Soziales Engagement”. Außerdem ist die Präsenz in der Öffentlichkeit, u. a. im Programm eines der Preissponsoren, Radio Neckaralb, ein interessanter Faktor. Nun wurden die Urkunden und Preise übergeben.

Die Teilnehmer und die Jury der Preise, kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Ins Leben gerufen wurden der Wettbewerb und sein Prozedere ursprünglich von Volker Feyerabend, Präsident der Unternehmerrunden Eningen und Reutlingen. Der Geschäftsführer der APROS Consulting & Services GmbH mit seinem Team entwickelte und betreut den Bewerbungs-, Auswertungs- und Gewinnprozess sowie die Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit.

Das Interesse an der Auszeichnung ist enorm groß. Neben den Unternehmerrunden, waren die Firmen des Mentorenkreises des Reutlinger Spendenparlaments und des Managerbundes Reutlingen im Kreis der annähernd 100 Interessenten. Viele haben sich um die Auszeichnung beworben. Die Auswertung der Bewerbungen nahmen sich Christiane Koester-Wagner, Vorsitzende des Spendenparlamentes, zusammen mit Hansjörg Schühle, Vorsitzender des Mangerbundes Reutlingen, mit eigenem Handwerksbetrieb und Volker Feyerabend, der diese Jury leitet, in einem anonymen Prozess vor. Ein Team mit einschlägigen Fachkenntnissen.

“Schön, dass die außergewöhnlichen Leistungen der Unternehmen der Region Reutlingen über einen so hochwertigen Wettbewerb Anerkennung finden.”, war vielfach aus den Reihen der Bewerber zu hören. Ein starker Beitrag im Markt und Anreiz für die Unternehmen, sich zu engagieren – das zeigt die hohe Resonanz. Und wer bisher und in diesem Jahr nicht gewonnen hat, kann es in den kommenden Jahren wieder versuchen. “Es ist schon beeindruckend, wie viele innovative und leistungsstarke Unternehmen in der Region ansässig sind.” zeigt sich Volker Feyerabend beeindruckt.

Die Auszeichnung “Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen” in der Kategorie “Strategie und Marketing”, in der besondere unternehmerische Leistungen ausgezeichnet werden, gewann 2020 die Firma weissGeschreinert, die Bau- und Möbelschreinerei Weiss aus der Pfullinger Marktstraße. Marc Weiß hat mit seinem Unternehmen überdurchschnittliche Online-3D-Trainingsmöglichkeiten und Wachstumszahlen bei der Mitarbeiterentwicklung erreicht. Den Umsatz der Schreinerei konnte er in relativ kurzer Zeit auf über 1,5 Millionen Euro steigern. Resultate, die von der Jury unabhängig voneinander als auszeichnungswürdig angesehen wurden.

In der Kategorie “Soziales und regionales Engagement”, in der finanzieller Einsatz und besondere Leistungen bei Ehrenamtstätigkeiten, u. ä. ausgezeichnet werden, hieß die Preisträgerin in diesem Jahr Angelika Weckmann, Ergotherapeutin mit eigener Praxis in Pfullingen. Dass es der Beruf der Ergotherapeutin beinhaltet, sich um hilfsbedürftige Menschen zu kümmern, ist eins, dass Angelika Weckmann und ihr Team das im Alltag in ihrem Arbeiten verinnerlicht haben, ist nicht ganz selbstverständlich, ist aber so. Beispielsweise mit Spenden und Aktionen für Kinder und Jugendliche, Gesundheits-Vorträgen, Events, Netzwerkaufbau, Betreuung von Selbsthilfegruppen für Senioren und Kranke, etc.. Und nicht zuletzt durch ihren persönlichen Einsatz als Dozentin für die Ausbildung zeigen sie, dass es ihnen wirklich wichtig ist, zu einer gesunden Entwicklung beizutragen. Die Jury fand das großartige Engagement preiswürdig.

Einen großzügigen Beitrag zu den Preisen leistete der diesjährige Preissponsor Radio Neckaralb. Sie sind ein privater Radiosender mit Sitz in Reutlingen. “Die beiden Gewinner werden so auch über das regionale Radio reichlich wertgeschätzt”, so Manfred Fuchs, Vertreter des Senders.

Hauptsponsor des Wettbewerbes war die APROS Consulting & Services GmbH aus Eningen. Weitere Preisbeiträger im Wettbewerb waren die MyStorage AG aus Villingen-Schwenningen, mit Geschäftsführer Tobias Kirst vom Reutlinger Standort in der Storlachstraße und das Fitnessscenter peb2 aus der Pfullinger Straße in Eningen, mit Geschäftsführer Benjamin Baur – er war Preisträger im vergangenen Jahr. Die Gewinner des Wettbewerbs bekommen so die Möglichkeit, kostenlos Material bei MyStorage zu lagen oder kostenlos im peb2 zu trainieren.

Ein anonymer und unabhängiger Bewertungsprozess mit würdigen Gewinnern ist das, was man sich für eine gesunde weitere Entwicklung auf dem Markt in der Reutlinger Region wünscht. Grundsätzlich soll durch das Projekt “Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen” die Entwicklung und intensives Engagement gefördert und transparent gemacht werden.

Ein Wettbewerb, der in Zukunft sicher noch mehr Zulauf finden wird, denn der Ruf ist beispielhaft. Der Erfolg der ausgezeichneten Teilnehmer ist zur Nachahmung empfohlen.

Weitere Informationen:

www.Unternehmer-Reutlingen.de/Initiativen/Unternehmer-des-Jahres

https://weissgeschreinert.de

https://ergotherapie-teamweckmann.de

