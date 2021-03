Unternehmer im Interview: Mut.Macher.Stories

Eine Buchneuheit, die der Wirtschaft Mut schenkt

Neuerscheinung am heimischen Buchmarkt: Die Mut.Macher.Stories

Mit den Mut.Macher.Stories veröffentlicht die Grazer Kommunikationsagentur CMM ihr erstes Buch. In der Neuerscheinung geben neun Persönlichkeiten ihre Erfolgsgeheimnisse preis. Mit dabei: Kathrin Zechner, Tim Raue, Matthias Winkler, Robert Rogner, Kristina Inhof, Stefanie Kukla, Martin Auer, Hans Kilger und Jürgen Pichler. Die ersten 500 Stück sind ab sofort kostenlos auf cmm.at erhältlich (lediglich das Porto muss übernommen werden).

Den Anstoß für das Projekt gaben für Jürgen Mellak, Gründer und CEO der Agentur CMM, die Veränderungen dieser Tage: “Wir leben aktuell in einer enorm spannenden Zeit. Viele Dinge kommen gerade in Bewegung und da benötigt man vor allem Mut und Umsetzungswillen, diese auch rechtzeitig anzugehen.” Die Mut.Macher.Stories geben einen Einblick in die Erfolgsgeschichten und Herausforderungen, die neun herausragende Personen auf ihrem Weg gemeistert haben und machen dieses wertvolle Wissen der breiten Öffentlichkeit verfügbar.

Neun Persönlichkeiten lüften Erfolgsgeheimnisse

TV-Koch Tim Raue verrät in dem Buch etwa, warum in seinem Restaurant die pure Diktatur herrscht. Die ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner berichtet hingegen über den Wert eines stabilen Selbstvertrauens. Matthias Winkler, der Geschäftsführer der Sacher-Group erklärt, warum es manchmal nicht nur Mut, sondern auch eine Prise Wahnsinn braucht. Der Baumeister Robert Rogner erzählt von seiner “erschlichenen” Gesellenprüfung und Dancing Stars Moderatorin Kristina Inhof beschreibt die Bedeutung eines konsequenten Traums.

Ebenfalls mit im Buch ist Martin Auer, Eigentümer der gleichnamigen Bäckereikette. Er erklärt, warum das Konzept Work-Life-Balance eigentlich am Ziel vorbeiführt und wieso sich die Investition von 20 Millionen Euro für den neuen Hauptstandort auszahlt. Investor Hans Kilger spricht hingegen über sein liebstes Hobby: Dem Bisonzüchten. Auch Jürgen Pichler, CEO von Rolling Pin und einer der Wildesten in der Gastro-Szene, kommt zu Wort. Er erzählt, wie er die Gastronomie retten möchte und warum er dafür die Bundesregierung getroffen hat.

Das Beste: Die ersten 500 Bücher sind gratis

500 Stück der Mut.Macher.Stories sind ab sofort kostenlos – lediglich das Porto ist zu übernehmen – auf www.cmm.at erhältlich. Die Agentur CMM zeigt mit dem inspirierenden Projekt vor allem eins: Erfolg ist kein Zufallsprodukt. “Unsere Persönlichkeiten, die wir im Rahmen des Projekts in den Mittelpunkt stellen durften, zeichnen sich dadurch aus, dass sie intensiv, hart, kompromisslos und leidenschaftlich an sich und an den jeweiligen Projekten arbeiten. Viel härter, als man das als Außenstehender oft vermuten würde”, weiß auch Christian Mörth, Mitgründer und CCO von CMM.

Mut.Macher.Stories ist nur der Anfang

Die Veröffentlichung der Mut.Macher.Stories ist für Jürgen Mellak dabei erst der Beginn dieses Projekts: “Die Interviews waren für mich auch persönlich eine wahre Bereicherung. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, von solchen herausragenden Persönlichkeiten lernen zu dürfen. Deshalb sind die Mut.Macher.Stories erst der Anfang. Man darf auf jeden Fall gespannt sein und sich auf unsere zukünftige Geschichten freuen.”

Begleiten Sie uns auf eine mutige Reise und bestellen Sie jetzt Ihr

Exemplar der Mut.Macher.Stories: www.cmm.at

Über die Kommunikationsagentur CMM

Die Realisierung eines eigenen Buchprojekts war für CMM kein ungewöhnliches Unterfangen. Die Grazer Agentur ist seit ihrer Gründung im Jahr 2000 auf professionelles Storytelling spezialisiert und hat hierfür eine eigene Story Academy entwickelt. So erzählen Jürgen Mellak, Christian Mörth und ihr 18-köpfiges Team seit 21 Jahren erfolgreich die Geschichten ihrer Kunden zu denen etwa die KELAG – Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, das Land Steiermark und die Greiner AG gehören.

In mittlerweile knapp zwei Jahrzehnten entstanden in der Agentur CMM bereits eine Vielzahl an erfolgreichen und preisgekrönten Kampagnen, Markenentwicklungen sowie Positionierungs- und Kommunikationsprojekten. Bereits sehr früh wurde dem digitalen Zeitalter Rechnung getragen, Units wie Social Media, Content Marketing oder Digital etabliert und ausgebaut. Heute besteht das 22-köpfige Team aus ExpertInnen aus allen relevanten Kommunikationsdisziplinen, die interdisziplinär für namhafte KlientInnen arbeiten und Tag für Tag spannende Geschichten erzählen.

