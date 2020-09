Unternehmervereinigung startet Bildungsoffensive

Die Unternehmervereinigung Uckermark (UVUM) will in der Region gemeinsam mit vielen Partnern eine Bildungsoffensive starten. “Die Unternehmervereinigung und ihre Mitgliedsunternehmen sind bereit, eine breite und flächendeckende Zusammenarbeit mit den Schulen der Region und anderen Bildungseinrichtungen einzugehen, um zwischen Schule und Wirtschaft enge Kontakte zu knüpfen, unsere Wirtschaft in den Schulen bekannt zu machen und frühzeitig Schülerinnen und Schüler für unsere Ausbildungsangebote zu interessieren”, erklärte Unternehmerpräsident Ulrich Menter nach einer Präsidiumssitzung der Unternehmervereinigung, die sich vor allem mit dem Thema Bildung beschäftigte. “Die Betriebe können zu außerschulischen Bildungsstandorten werden, in den die Schülerinnen und Schüler das Anforderungsprofil der Berufe kennenlernen, sich ausprobieren und sich frühzeitig entscheiden können, welcher Beruf zu ihren Neigungen und Fähigkeiten passt”, sagte er weiter.

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sei es wichtig, frühzeitig in die Schulen zu gehen, um die künftigen Facharbeiterinnen und Facharbeiter, Ingenieurinnen und Ingenieure in der Region zu finden. “Es ist längst nicht mehr so, dass Jugendliche nach der Schule ihre Heimat verlassen müssen, um eine ordentliche Ausbildung zu erhalten. Die Wirtschaft der Uckermark braucht die jungen Nachwuchskräfte dringend”, appellierte Menter.

Auch müssten die Unternehmen die Möglichkeit erhalten, sich und ihre Jobangebote in den Schulen gezielt vorzustellen. Regelmäßige Firmenbesuche und Praktika stünden dabei ebenso auf der Agenda wie Patenschaften zwischen Betrieben und Schulen. “Es geht uns darum, dass der Bezug zur Wirtschaft wieder stärker in den Schulen vermittelt wird, wir wollen das Image bestimmter Berufszweige in unserer Region verbessern und die Uckermark als einen Wirtschaftsstandort bekannt machen, in dem es lohnt, sich ausbilden zu lassen und eine berufliche Karriere zu starten”, erklärte der Unternehmerpräsident.

Um das zu erreichen, will die Unternehmervereinigung Uckermark Netzwerke mit Bildungsträgern aus der Region wie beispielsweise dem Angermünder Bildungswerk knüpfen. Dabei gehe es auch darum, den Übergang zwischen Schule und Berufsausbildung besser zu meistern.

In dieser Bildungsoffensive wird die Unternehmervereinigung mit dem Unternehmerverband Brandenburg-Berlin e.V., dem Unternehmerverband Barnim und der Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände aus Ostdeutschland und Berlin kooperieren. “Die Situation auf dem Ausbildungsstellen- und Fachkräftemarkt ist überall in Brandenburg und Berlin angespannt. Da hilft es nur gemeinsam an einem Strang für die Gewinnung von Nachwuchs und die Sicherung einer hochqualitativen Ausbildung zu ziehen, um auch künftig gut ausgebildete und hochmotivierte Fachkräfte für unserer Unternehmen gewinnen zu können”, sagte Menter abschließend.

Mit der Gründung der Unternehmervereinigung Uckermark e.V. am 28.10.1998 haben sich kleine und mittlere Unternehmen des Landkreises Uckermark zusammengeschlossen, um die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den kommunalen Vertretungen, Verwaltungen und den politischen Parteien, den Landes-, Bundes- und europäischen Parlamenten und Behörden, den Verbänden und Kammern und der Wirtschaftsförderung Uckermark GmbH zu vertreten.

