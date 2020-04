Unterstützung für Vereine während Corona-Krise

Online-Händler entwirft Aktions-Shirts

INTERSPORT-Händler entwirft Aktions-Shirts mit Vereinslogo. Je verkauftem Artikel erhält Verein eine Spende von bis zu 10 Euro. Bereits über 750 Vereine in Deutschland dabei.

Für viele Menschen ist die Mitgliedschaft in Vereinen ein zentraler Bestandteil ihres Privatlebens. Sie übernehmen in ihnen Verantwortung, verbringen dort Zeit mit Freunden und betrachten den Verein nicht selten als zweites Zuhause. Durch die Corona-Pandemie kommt das Vereinsleben nun fast gänzlich zum Erliegen. Sowohl für Mitglieder als auch für die Vereine selbst stellt dies eine neue, große Herausforderung dar. Neben den wirtschaftlichen Folgen durch ausfallende Veranstaltungen, Ausbleiben von Mieteinnahmen oder eigene Bewirtungen leidet auch das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Mitgliedern.

Der baden-württembergische Online-Händler Vereinslinie stattet seit 2012 überregional zahlreiche Sport-, Gesellschafts-, Musik- und Rettungsvereinen mit einheitlicher Vereinsbekleidung aus. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie veröffentlichte er nun unter dem Namen #supportyourteam eine Sonderkollektionen zur Unterstützung von Vereinen. Dabei werden T-Shirts und Hoodies mit individuellen Vereinsmotiven bedruckt und an Mitglieder verkauft, um so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Für jeden Verkauf erhält der Verein eine Spende von bis zu zehn Euro, die im Folgemonat des Kaufs direkt auf das Vereinskonto ausgezahlt wird.

“Wir betreuen bereits viele hundert Vereine in Deutschland und Österreich und statten diese mit einheitlicher Vereinskleidung aus. Diese Vereine erhalten von uns einen kostenfreien Onlineshop, aus dem die Mitglieder direkt bestellen können. Da wir um die aktuell schwierige Situation unserer Partnervereine wissen, wollen wir helfen. Mit der #supportyourteam-Kollektion zeigen Vereinsmitglieder, dass sie auch in schwierigen Zeiten zu ihrem Verein stehen.”, äußerte sich Geschäftsführer Benjamin Link zu der Aktion im Shop. “Jeder in Deutschland eingetragene Verein kann bei der Aktion mitmachen – ohne Kosten oder Risiko”. Irgendwie passt die Idee; denn das Unternehmen hinter vereinslinie.com trägt den Namen Gute Helden GmbH & Co. KG.

Interessierte Vereine erhalten auf www.vereinslinie.com/helfen weitere Informationen zur Aktion. Dort befindet sich auch ein Registrierungsformular, mit dem die Erstellung der #supportyourteam-Artikel für den eigenen Verein kostenfrei beauftragt werden kann.

