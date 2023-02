Unverzichtbar bei jeder Super Bowl Party: NFL Snack Helme

Mit riesigen Schritten nähert sich der ultimative Höhepunkt der Saison in der wichtigsten und größten Liga des American Football; jedes Jahr zieht der Super Bowl Millionen Menschen auf der ganzen Welt in ihren Bann.

Neben dem Sport ist auch die Show ein Highlight der Extraklasse. Die Halbzeitshows sorgen immer wieder für Aufsehen. Wer hier auftreten darf, ist endgültig im Olymp der Musikbranche angekommen. In der Vergangenheit sind die Ikonen des Musikbusiness aufgetreten: Justin Timberlake oder Madonna, Janet Jackson oder der „King of Pop“ Michael Jackson, U2 oder Shakira, Phil Collins oder Britney Spears, die Rolling Stones oder Aerosmith, Eminem oder Snoop Dogg sind nur einige der Namen, die seit 1993 die Bühnen der Stadien rockten.

Natürlich will man dann auch als Zuschauer eine stilechte Atmosphäre im eigenen Wohnzimmer zaubern. Vielerorts veranstalten Fans private Super Bowl Partys. Neben der Deko in den Farben der Finalteams dürfen dann aucbhb die passenden Snacks nicht fehlen.

Klar, American Football und Burger gehören untrennbar zusammen. Aber auch Chips in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, Schokolade, Gummibärchen und Bier oder Limonade dürfen nicht fehlen.

Der ultimative Gag und gleichzeitig ein echter Hingucker sind die Original NFL Snack Helme. Alle Teams haben Snack Helme unter ihren Merchandise-Artikeln, sie werden auch zentral von der NFL vermarktet.

Du setzt dir deinen Helm nicht etwa wie einen Bierhelm auf den Kopf, sondern du stellst ihn auf den Tisch. Der Helm hat einen abnehmbaren Deckel, darunter hast du die Möglichkeit, die Snacks zu platzieren. Weitere Leckereien finden im Visier Platz.

Deine Super Bowl Party wird ein wahres Event

Stell dir die begeisterten Blicke deiner Freunde und Gäste vor, wenn du die Snacks für deine Super Bowl Party stilecht in den Helmen der Finlteilnehmer präsentierst! Du sorgst definitiv für unvergessliche Augenblicke, wenn die kleinen Leckereien und Dips im Helm drapiert sind.

Du gehst gerne auf Nummer Sicher und möchtest nicht unbedingt die Helme aller 32 NFL-Teams kaufen müssen? Kein Problem, die Helme gibt es auch im neutralen Design. Echte Fans werden aber auf den Helm ihres Lieblingsteams nicht verzichten wollen.

Der Eyecatcher mit Mehrwert

Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, stilechte Deko mit praktischem Nutzen zu verbinden und dabei den einzigartigen Charme des Super Bowl zu versprühen. Die NFL-lizensierten Snack Helme sind der ultimative Hingucker, der Blickfang für dein privates Super Bowl Event. Aber auch in der Gastronomie hast du mit diesen Helmen ein echtes Pfund, mit dem du wuchern kannst, besonders aber nicht nur zum Super Bowl. Bei einer Feier in deinem Restaurant oder in deinem Diner kannst du auf solche Elemente eigentlich gsr nicht verzichten.

Auch abseits des Super Bowl sind diese Helme ein tolles Element, um den American Way of Life zu zelebrieren. Kannst du dir eine schönere Art vorstellen, beispielsweise Nachos und die dazugehörigen Dips auf einer Bowlingbahn serviert zu bekommen? Oder auch einfach nur Snacks und Dips im Helm serviert zu bekommen, wenn du mit Freunden ins Burger-Restaurant gehst?

So vielfältig die Einsatzmöglichkeiten der Snack Helme sind, so wichtig ist auch die Frage der Handhabung und Praktikabilität. Auch hier können die Helme punkten.

Alle Helme sind für die Mikrowelle geeignet und leicht zu reinigen. Spezielle Reinigungsmittel sind nicht unbedingt erforderlich.

Fanartikel nicht nur für Event-Hopper

Selbst wenn du kein größeres Event planst, aber dein Herz für einben NFL-Club schlägt, ist der Snack Helm deines favorisierten Clubs ein Must-Have der Extraklasse und darf in deinem Fanartikelschrank nicht fehlen. Er sollte zu deiner Ausstattung so selbstverständlich dazugehören wie das Fantrikot die Clubshirts. Der Helm wird in deiner Sammlung der Mittelpunkt und zugleich der Höhepunkt sein, es bleiben keine Fragen nach deinem Herzensclub offen. Zeige deine Leidenschaft, gib ein klares Statement zu deinem Lieblingsverein ab!

Die Helme gibt es in verschiedenen Größen, nicht jeder Verein bietet den Helm in Originalgröße an. Ein Vergleich bietet sich in jedem Fall an, vielleicht findest du ja auch einen Helm, den du selbst gestalten kannst. Deiner Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Der besondere Rezept-Tipp

Wenn du deine Gäste mit einer Spezialität überraschen und verwöhnen willst, kannst du ihnen einen gesunden und schnell zubereiteten Snack servieren, der außerdem noch super lecker ist: Guacamole Super Bowl Style!

Eine weiche Avocade, zwei klein geschnittene Cherrytomaten, eine fein gehackte Zwiebel, Salz, Pfeffer, Paprika und frische Chili. Um das braune Anlaufen zu verhindern, fügst du den Saft einer Zitrone oder einer Limette dazu, nach Geschmack kannst du gerne noch mit Koriander verfeinern.

Als Dip zu Spare Ribs, Nacho Chips oder Chicken Wings ist die Guacamole toll; aber du kannst sie auch als Sauce auf einen Burger oder in einem Hot Dog verwenden. Sie eignet sich auch perfekt als Sauce zu Potatoe Wedges, Curly Fries oder Sweeet Potatoe Fries. So schmeckt der Super Bowl gleich noch viel besser! Und sie ist eine leichte Alternative für alle, die es nicht so fettig mögen. Außerdem ist sie für Veganer geeignet.

Amfoo.de, alles für American – Football. Hier finden NFL Fans alle Artikel ihres Lieblingsteams. Für aktive Spieler und Neueinsteiger haben wir die besten und wichtigsten Produkte für die Ausrüstung, zusammengestellt. Helme, Facemasks und Shields / Visiere, Schulterpolster / Shoulderpads, Schützer für Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke und Knie, die wichtigen Mundschutze / Mouthpieces, Handshuhe, Trikots, Hosen, Knieschoner und Orthesen, Schuhe / Cleats und die wichtige Kompressionswäsche, alles wird bei uns vorgestellt, erklärt und die besten Produkte angezeigt.

Für Vereine und Trainer bieten wir Bälle, Zubehör und das perfekte Trainingsequipment.

Dazu kommen alle American Football Filme mit kurzen Beschreibungen und alle Bücher, Sachbücher für Historie, Taktik, Regeln und Statistiken, Romane und mehr. Und eine kostenlose Erklärung der Schiedsrichterzeichen zum Download. Was wäre American Football ohne die legendären Partys ? Egal ob Superbowl, Thanks Giving, Tailgating, GFL Spiele oder ein Livestream zu Hause, wir bieten die passende Deko, Rezepte, Originelles und Ideen.

Kontakt

Amfoo.de

Holger Weishaupt

Einhardstraße 24

63500 Seligenstadt

061827836971

weishaupt@amfoo.de

https://amfoo.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.